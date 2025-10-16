Diretta Tv e Streaming Live Sinner-Djokovic Six Kings Slam

Sinner - Stadiosport.it

Dove vedere la semifinale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Novak Djokovic in diretta Tv e streaming Live.

Grande attesa per la semifinale del Six Kings Slam 2025, dove Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in un match che promette spettacolo e intensità. Dopo aver superato in rimonta Stefanos Tsitsipas, il campione altoatesino si prepara ad affrontare l’eterno rivale serbo in una delle sfide più attese del torneo.

L’incontro tra Sinner e Djokovic si disputerà oggi, con orario d’inizio previsto nel pomeriggio (ora italiana), e sarà trasmesso in diretta TV e streaming sui principali canali sportivi. Gli appassionati potranno seguire il match sia su Sky Sport Tennis che in diretta streaming su NOW e Sky Go, oltre agli aggiornamenti live su tutte le testate sportive.

Il bilancio dei precedenti sorride a Sinner, che negli ultimi confronti è riuscito più volte a imporsi sul numero uno serbo, dimostrando di aver ormai raggiunto una piena maturità tennistica. “È sempre bello tornare qui e affrontare Novak, è un esempio per tutti noi”, ha dichiarato l’azzurro alla vigilia del match.

Il Six Kings Slam 2025 entra così nel vivo, con Sinner che sogna la finale e Djokovic deciso a difendere il suo prestigio da campione. Tutti i riflettori del tennis mondiale sono puntati su questo incontro, che potrebbe segnare una nuova pagina nella rivalità tra due giganti della racchetta.

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Six Kings Slam 2025 di Riad, il prestigioso torneo-esibizione che riunisce i migliori tennisti del mondo, pur senza mettere in palio punti ATP.

Il campione italiano, attuale numero 2 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso alle semifinali superando ieri nei quarti di finale con autorità il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24, con un netto 6-2, 6-3.

Oggi Sinner sarà protagonista di una sfida di altissimo livello contro Novak Djokovic, l’eterno rivale e simbolo del tennis moderno. I due si ritrovano ancora una volta faccia a faccia in una gara che promette intensità, tecnica e spettacolo, con milioni di appassionati pronti a seguire l’incontro in tutto il mondo.

Il bilancio dei precedenti più recenti sorride all’azzurro, che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà il campione serbo con il suo tennis aggressivo e pulito.

“È sempre bello tornare qui e affrontare Novak, un esempio per tutti noi”, ha dichiarato Sinner alla vigilia della semifinale.

Il pubblico di Riad si prepara dunque a vivere una delle sfide più attese del Six Kings Slam 2025, con l’Italia che sogna un’altra impresa firmata Jannik Sinner.

Dove vedere Sinner – Djokovic in Diretta Tv e Streaming Live:

Tutto pronto per la semifinale del Six Kings Slam 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma oggi, giovedì 16 ottobre 2025, a partire dalle 20:00 ora italiana. Il match si disputerà a Riad e inizierà subito dopo l’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, con in palio un posto nella finalissima del torneo-esibizione che riunisce i sei re del tennis mondiale.

Il Match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, così come tutte gli altri del Six Kings Slam, sarà trasmesso in diretta streaming in escluciva sulla piattaforma Netflix.

I precedenti tra Sinner e Djokovic:

Sinner-Djokovic: i precedenti sorridono all’azzurro, cinque vittorie consecutive per Jannik

La semifinale del Six Kings Slam 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si presenta come un nuovo capitolo di una rivalità ormai entrata nella storia del tennis moderno. A sorpresa, il bilancio complessivo vede Sinner in vantaggio per 6-4 nei confronti diretti contro il campione serbo, un dato che conferma la crescita esponenziale del talento italiano negli ultimi anni.

Dalla semifinale delle ATP Finals 2023, Sinner non ha più perso contro Djokovic, mettendo insieme cinque successi consecutivi e imponendosi in alcuni dei tornei più prestigiosi del circuito. Nel 2025, l’azzurro ha infatti battuto il serbo in due occasioni memorabili: al Roland Garros, con un netto 6-4, 7-5, 7-6, e a Wimbledon, dove si è imposto con un autoritario 6-3, 6-3, 6-4.

Numeri che parlano chiaro: Sinner è oggi uno dei pochi giocatori in grado di mettere costantemente in difficoltà Djokovic, grazie a un tennis potente, preciso e sempre più maturo. La sfida di Riad promette quindi scintille, con l’azzurro deciso a confermare la propria supremazia e il fuoriclasse serbo pronto a tentare la rivincita.

Anno Torneo Turno Vincitore Risultato 2025 Wimbledon Semifinale Jannik Sinner 6-3, 6-3, 6-4 2025 Roland Garros Semifinale Jannik Sinner 6-4, 7-5, 7-6(3) 2024 Shanghai Masters Finale Jannik Sinner 7-6(4), 6-3 2024 Australian Open Semifinale Jannik Sinner 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 2023 Davis Cup Finals Semifinale Jannik Sinner 6-2, 2-6, 7-5 2023 Nitto ATP Finals Finale Novak Djokovic 6-3, 6-3 2023 Nitto ATP Finals Girone Jannik Sinner 7-5, 6-7(5), 7-6(2) 2023 Wimbledon Semifinale Novak Djokovic 6-3, 6-4, 7-6(4) 2022 Wimbledon Quarti di finale Novak Djokovic 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 2021 Monte Carlo Masters Secondo turno Novak Djokovic 6-4, 6-2

Il Montepremi record del Six Kings Slam 2025:

Il Six Kings Slam 2025 conferma la sua natura di evento esclusivo e spettacolare, capace di unire i più grandi campioni del tennis mondiale in un torneo-esibizione ricco di fascino e, soprattutto, di premi milionari. Pur non mettendo in palio punti ATP, la competizione vanta un montepremi da capogiro, rendendola una delle esibizioni più remunerative della storia del tennis.

Ogni partecipante riceve 1,5 milioni di dollari solo per la presenza, a testimonianza del prestigio e dell’attenzione mediatica che circondano il torneo. Ma il vero bottino è riservato al vincitore finale, che si porterà a casa ben 6 milioni di dollari.

Una cifra che riflette il valore spettacolare e mediatico del Six Kings Slam, ideato per celebrare l’eccellenza del tennis moderno con sfide tra stelle del calibro di Sinner, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas e Fritz. Un evento unico che unisce sport, intrattenimento e lusso in una cornice d’élite come Riad, diventata per una settimana la capitale mondiale del tennis.

Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic:

Pronostico Sinner-Djokovic: l’azzurro parte favorito grazie alla forma straordinaria

Dopo la brillante vittoria nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner è tornato ai livelli di dominio che lo hanno reso uno dei giocatori più temuti del circuito. L’azzurro sembra in condizione fisica e mentale perfetta e affronterà Novak Djokovic con la consueta determinazione, pronto a sfidarlo ancora una volta su un grande palcoscenico come il Six Kings Slam 2025.

Per Djokovic, la chiave sarà cercare di variare ritmo e direzione durante gli scambi, impedendo a Sinner di entrare nel suo consueto schema di gioco basato su colpi profondi e continui da entrambe le ali. Tuttavia, il ritorno anticipato e aggressivo dell’italiano, ormai una delle sue armi più letali, potrebbe rendere difficile al campione serbo prendere il controllo degli scambi prolungati.

Alla luce delle ultime prestazioni e del momento di forma, Sinner parte leggermente favorito. Il pronostico è dunque orientato verso un successo dell’azzurro in una sfida combattuta, che potrebbe concludersi in due set equilibrati o in tre parziali se Djokovic riuscirà a forzare la resistenza di Jannik con la sua esperienza.

