Lazio-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-2-2021

Lazio Cagliari formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. La partita vale per il posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà domenica 7 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Serie A (canale 202).

La ventunesima giornata di Serie A vedrà in scena Lazio e Cagliari nel posticipo domenicale. Due squadre davvero opposte per quanto riguarda il rendimento. La formazione di Simone Inzaghi è un vero rullo compressore. In campionato viene da ben 5 vittorie consecutive. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, i biancocelesti si prendono la rivincita imponendosi 3-1 proprio in casa della Dea.

Ancora a secco di vittoria il Cagliari di Eusebio Di Francesco. I sardi, contro il Sassuolo, stavano per agguantare i tre punti prima del pareggio in extremis di Boga che salva i neroverdi dalla seconda sconfitta consecutiva. Terzultimo in classifica e a pari punti con il Torino, il tecnico è ancora in bilico e tutto dipenderà proprio dalla sfida all’Olimpico.

Lazio Cagliari formazioni, le ultimissime

La Lazio scenderà in campo con un 3-5-2 che vede Reina a difendere i pali e la difesa a tre con il nuovo acquisto Musacchio assieme ad Acerbi e Radu. A centrocampo Milinkovic-Savic e Lucas Leiva affiancheranno Lazzari, Luis Alberto e Marusic, in gol a Bergamo. In attacco qualche dubbio per il tecnico. Ad affiancare Immobile potrebbe esserci Correa ma non è da escludere l’utilizzo di Muriqi.

Il Cagliari risponde con un 4-3-2-1. A porta ci sarà Cragno mentre nella difesa a quattro sono previsti Ceppitelli e Godin come centrali e sulle fasce Zappa e Lykogiannis. A centrocampo dovrebbero esserci Nainggolan, Marin e Nandez che ritorna dalla squalifica. In attacco confermato il goleador della squadra, Joao Pedro, affianco a Sottil e a Simeone.

Lazio Cagliari, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Dove vedere il match

Lazio-Cagliari, match valido per la ventunesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 7 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Lazio e Cagliari si sono affrontati 71 volte. Le vittore sono a favore dei biancocelesti e sono 37 contro le 18 dei sardi. Solo 16 volte il match è finito con un pareggio. Tanti gol messi a segno dalla squadra capitolina: 105 mentre solo 68 quelli del Cagliari.

L’ultimo precedente all’Olimpico riguarda lo scorso campionato. Il Cagliari andò in vantaggio grazie ad una rete di Simeone ma poi la Lazio realizzò la rimonta con Milinkovic-Savic e poi Immobile.

