Italia-Irlanda del Nord Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 25-3-2021

Italia Irlanda del Nord formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar del gruppo C. La partita si giocherà giovedì 25 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1 e in streaming sull’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Tocca anche agli azzurri iniziare il cammino di qualificazione per i Mondiali del Qatar 2022. La squadra di Roberto Mancini esordirà contro l’Irlanda del Nord per la prima giornata di qualificazione del gruppo C. Le altre squadre dello stesso girone sono Svizzera, che l’Italia affronterà anche agli Europei, e anche Bulgaria e Lituania.

Dopo l’Irlanda del Nord, domenica e mercoledì prossimo, l’Italia affronterà in trasferta proprio quest’ultime due squadre. Sono match fondamentali per la la Nazionale che non si è ancora ripresa dall’eliminazione clamorosa alle qualificazioni per i Mondiali del 2018. Questa volta, l’Italia, farà di tutto per essere nella competizione che, per la prima volta nella storia, si disputerà in inverno.

Italia Irlanda del Nord formazioni, le ultimissime

In attesa di risolvere la questione Covid legata ad alcuni giocatori dell’Inter come Bastoni, Barella e Sensi, Mancini schiera il 4-3-3. In porta sicuramente Donnarumma, A difesa possibile lo schieramento di , Bonucci e Chiellini mentre come terzini Florenzi ed Emerson. A centrocampo Jorginho è infortunato, possibile spazio per Pellegrini, Locatelli e Verratti. In attacco il tridente Chiesa, Immobile e Insigne.

L’Irlanda del Nord di Ian Baraclough risponde con un 3-4-1-2. A difendere i pali ci sarà Peacock-Farrell, mentre la difesa a tre prevede Evans, Ballard e Cathcart. Per il centrocampo a quattro vanno verso una maglia da titolare Dallas, McNair, McCann e Kennedy. In attacco Smith alle spalle dei due attaccanti Boyce e Magennis.

Italia Irlanda del Nord, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis.

Dove seguire il match

Italia-Irlanda del Nord, match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, si giocherà giovedì 25 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1.

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso RaiPlay, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Italia ed Irlanda del Nord si sono affrontate per nove volte nella loro storia. L’Italia ha sempre vinto contro gli irlandesi tranne una volta, nel lontano 1958.

Il precedente più recente risale alle qualificazioni per gli Europei del 2012. Sempre nel Gruppo C si affrontarono le due squadre e l’Italia vinse 3-0. A portare gli azzurri alla vittoria fu una doppietta di Cassano ed un autorete di McAuley.

