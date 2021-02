Manchester City-Tottenham Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-2-2021

Manchester City Tottenham formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventiquattresima giornata di Premier League e si giocherà sabato 13 febbraio alle 18:30 all’Eithad Stadium di Manchester. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Nella ventiquattresima giornata di Premier League scenderanno in campo Manchester City e Tottenham. Una partita fondamentale per gli uomini di Pep Guardiola per credere ancora di più nel titolo. I Citizens, dopo un inizio difficile, hanno trovato la giusta via e in questo 2021 hanno sempre vinto. Ultima, la vittoria schiacciante per 4-1 in trasferta contro il Liverpool.

Di diverso umore il Tottenham di José Mourinho. Gli Spurs sono attualmente ottavi in classifica e la speranza è di poter raggiungere almeno un posto in Champions League. Dopo tre sconfitte consecutive, tra cui quella nel derby contro il Chelsea, il Tottenham ha ritrovato i tre punti contro il West Bromwich Albion. La partita di Manchester sarà fondamentale per credere ancora nel sogno europeo.

Manchester City Tottenham formazioni, le ultimissime

Il Manchester City scende in campo con un 4-3-3 che vede Ederson a porta, Dias e Stones come coppia di centrali di difesa mentre Cancelo e Zinchenko sulle fasce. A centrocampo favoriti Rodri, Gundogan, assieme a Bernardo Silva. In attacco ancora incerta la presenza di Agüero e Guardiola pensa al tridente formato da Mahrez, Foden e Sterling.

Il Tottenham risponde con un 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Lloris mentre la difesa a quattro potrebbe essere formata dai centrali Alderweireld e Sanchez e sulle fasce spazio a Aurier e Davies. A centrocampo possibile lo schieramento di Hojbjerg e Ndombele. Nel reparto offensivo Lucas, Lamela e Son potranno supportare la punta Kane.

Manchester City Tottenham, probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Hojbjerg, Ndombele; Lucas, Lamela, Son; Kane.

Dove seguire il match

Manchester City-Tottenham, match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League, si giocherà sabato 13 febbraio alle ore 18:30 all’Eithad Stadium di Manchester. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Manchester City-Liverpool si è giocato 162 volte e le vittorie sono in perfetto equilibrio: 62 per il City e 62 per il Liverpool. 36, invece, i pareggi. Sempre tantissimi gol durante il match: sono 249 quelli messi a segno dal City mentre 226 quelli del Tottenham.

L’ultimo precedente in campionato risale all’edizione scorsa, al match del 17 agosto 2019. La partita terminò 2-2. Al gol iniziale di Sterling rispose Lamela. Il City trova il vantaggio grazie alla rete di Agüero ma gli Spurs riescono ad acciuffare il pari nella ripresa con Lucas Moura.

Importante anche la sfida per i quarti di Champions League della stagione 2018/19. A Londra terminò 1-0 per il Tottenham mentre a Manchester il City vinse per 4-3. Il Tottenham riuscì a passa il turno in virtù dei gol fuori casa.

