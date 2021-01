Cagliari-Benevento Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 6-1-2021

Cagliari Benevento formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la sedicesima giornata di Serie A e si giocherà mercoledì 6 gennaio alle ore 12:30 alla Sardegna Arena di Cagliari. La partita sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251). Il match potrà essere seguito anche sull’app Sky Go.

Il turno infrasettimanale dell’Epifania si apre con la sfida tra Cagliari e Benevento. La squadra di Eusebio Di Francesco è a caccia della vittoria che manca addirittura dal 7 novembre nel successo contro la Sampdoria. Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli, i sardi vogliono conquistare la prima vittoria del 2021.

Dall’altra parte il Benevento non le manda a dire. Ieri è arrivato il KO contro il Milan che ha lasciato l’amaro in bocca a Filippo Inzaghi. I campani hanno giocato molto bene nonostante la sconfitta tonda per 2-0. I sanniti venivano da due vittorie consecutive: una ad Udine e l’altra con il Genoa. Anche il Benevento, dunque, vorrà fare il colpaccio.

Benevento Cagliari formazioni , le ultime

Una partita che ha molti ex: Sau, Ionita e anche Deiola. Il Cagliari ha molti infortuni tra cui Ounas, Godin e Carboni risultato positivo al Covid. Tra l’altro Lykogiannis è stato espulso nel match contro il Napoli e quindi non sarà a disposizione del mister.

Il Cagliari entra in campo con il 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Cragno. A difesa spazio ai centrali Walukiewicz e Ceppitelli mentre sulle fasce Zappa e Tripaldelli. Per la mediana non giocherà il nuovo acquisto Nainggolan, che molto probabilmente partirà dalla panchina. Possibile, invece, l’impiego di Nandez e Marin.

Come trequartisti ci saranno Pereiro, Sottil e Joao Pedro, il miglior attaccante della squadra sarda con ben 9 reti. Come unica punta centrale, ballottaggio tra Pavoletti e Simeone anche se l’argentino sembra partire come favorito.

Il Benevento risponde con il 4-3-2-1. Montipò a porta. Per la difesa Glik, Barba con Improta e Foulon. A centrocampo possibile schieramento di Ionita, Schiattarella e Dabo. In attacco spazio a Sau, Caprari e Lapadula.

Probabili formazioni di Cagliari Benevento

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Caprari; Lapadula.

Dove seguire il match

Cagliari-Benevento, match valido per la sedicesima giornata di Serie A, si svolgerà mercoledì 6 gennaio alle ore 12:30 alla Sardegna Arena. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Sono solamente due i precedenti delle due squadri risalenti all’anno della storica promozione del Benevento, nella stagione 2017-18. Entrambe le sfide sono state vinte dal Cagliari. All’andata la squadra dell’allora tecnico Diego Lopez vinse 2-1 con le reti di Faragò e Pavoletti mentre per il Benevento Iemmello su rigore.

Al Vigorito con lo stesso risultato andarono a segno per primi i padroni di casa con Brignola. Poi i sardi rimontarono in extremis con le reti di Pavoletti e Barella nei minuti di recupero.

