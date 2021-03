Borussia Dortmund-Siviglia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 9-3-2021

Borussia Dortmund Siviglia formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per il ritorno degli ottavi di Champions League e si giocherà martedì 9 marzo alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (numero 253).

Una sfida da dentro o fuori per Borussia Dortmund e Siviglia che vogliono staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Il match d’andata è stato ricco di gol visto che è terminato 3-2 per il Dortmund. La squadra di Edin Terzić, dopo il KO in rimonta contro il Bayern Monaco in campionato, vuole centrare l’obbiettivo qualificazione ed ha il vantaggio dei gol in trasferta.

Gli uomini di Julen Lopetegui hanno davvero bisogno della vittoria se vogliono ancora credere nell’obbiettivo quarti di finale. Un super Halaand ha contribuito alla rimonta nel primo tempo dopo che Suso l’aveva sbloccata. In campionato gli andalusi venivano da uno score continuo di vittorie prima delle due sconfitte consecutive contro Elche e Barcellona.

Borussia Dortmund Siviglia formazioni, le ultimissime

Il Borussia Dortmund potrebbe scendere con un 4-2-3-1. A porta ci sarà Hitz mentre la difesa potrebbe vedere Can e Hummels come centrali e sulle fasce Morey e Guerreiro. A centrocampo possibile lo schieramento di Delaney e Dahoud mentre sulla trequarti potrebbero giocare Reus, Reyna e Sancho. Come unica punta c’è l’insostituibile Haaland.

Possibile stesso modulo anche per il Siviglia. A difendere i pali ci sarà Bono, mentre a difesa partirebbero titolari Koundé e Carlos come centrali e Navas ed Escudero come terzini. A centrocampo Jordán e Fernando potrebbero essere titolari. In attacco ci potrebbero essere come trequartisti Gómez, Rakitić e Suso a supporto di En-Nesyri.

Borussia Dortmund Siviglia, probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Reus, Reyna, Sancho; Haaland.

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Koundé, Carlos, Escudero; Jordán, Fernando; Gómez, Rakitić, Suso; En-Nesyri.

Dove seguire il match

Borussia Dortmund-Siviglia, match valido per gli ottavi di Champions League si giocherà martedì 9 marzo alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport (numero 253)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

L’andata è terminata 3-2 per il Borussia Dortmund. In gol prima i padroni di casa con Suso e poi la rimonta firmata con un gol di Dahoud e la doppietta di un super Haaland. Nella ripresa c’è tempo anche per il gol della bandierina degli andalusi con De Jong.

L’altro precedente è in Europa League e risale alla fase a gironi del 2010. In quell’occasione vinse il Siviglia per 1-0 grazie ad una rete di Cigarini.

