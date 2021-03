Bologna-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-3-2021

Bologna Sampdoria formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la ventisettesima giornata di Serie A e si giocherà domenica 14 marzo alle 12:30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Una sfida dal sapore di salvezza quello del lunch match della ventisettesima giornata di Serie A. Il Bologna di Siniša Mihajlović ha bisogno di una vittoria per confermare le certezze di una salvezza tranquilla dopo due sconfitte consecutive con Cagliari e Napoli. Rossoblù che in casa non perdono da gennaio, dal match contro il Milan.

Anche la Sampdoria di Claudio Ranieri è alla ricerca dei tre punti. Il rendimento dei blucerchiati è altalenante. Nelle ultime quattro partite, però, sono arrivate due sconfitte e due pareggi tra cui uno nel derby contro il Genoa. La Sampdoria non vince in trasferta dal successo al Tardini contro il Parma dello scorso gennaio e vuole concludere al meglio quest’ultima parte di campionato.

Bologna Sampdoria formazioni, le ultimissime

Il Bologna scenderà in campo con un 4-2-3-1. Skorupski a porta mentre la difesa a quattro vedrebbe Soumaoro e Danilo come centrali di difesa e sugli esterni spazio a De Silvestri e Mbaye. A centrocampo possibile lo schieramento di Schouten e Svanberg. Sulla trequarti Orsolini e Sansone potrebbero affiancare Soriano, in gol contro il Napoli. Come unica punta Barrow favorito su Palacio.

La Sampdoria risponde con un 4-4-2. A difendere i pali ci sarà Audero mentre come difensori centrali Yoshida e Tonelli. Bereszynski e Augello occuperanno le fasce. A destra del centrocampo Candreva dovrebbe giocare al posto di Damsgaard insieme a Ekdal, Thorsby e Jankto. In attacco panchina per Quagliarella e Ranieri si affida a Keita Baldé e Ramirez.

Bologna Sampdoria, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita Baldé, Ramirez.

Dove seguire il match

Bologna-Sampdoria, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 14 marzo alle 12:30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, l’incontro potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Il match si è giocato per 105 volte. Le vittorie sono 40 per il Bologna , 33 per la Sampdoria e 32 i pareggi. Le reti messe a segno dai rossoblù sono 140 e quelle dei blucerchiati 131.

L’ultimo precedente tra Bologna e Sampdoria risale allo scorso campionato, nell’incontro del 27 ottobre 2019. La partita terminò 2-1 per i padroni di casa. In gol prima il Bologna con Palacio poi la Samp riuscì a trovare il pareggio con Gabbiadini. Al 78′ però arriva la rete della vittoria con Bani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS