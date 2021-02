Bologna-Lazio Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 27-2-2021

Bologna Lazio formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà sabato 27 febbraio alle ore 18 allo stadio Dall’Ara di Bologna. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Una sfida che vale tanto per le due squadre quella dell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Bologna e Lazio si sfidano per raggiungere obiettivi diversi. La squadra di Siniša Mihajlović viene da tre risultati utili consecutivi. Ultimo il pareggio nel derby col Sassuolo per 1-1 dopo quello conquistato col Benevento nello scorso turno. Serve vincere per sognare una salvezza tranquilla.

La Champions League è il traguardo della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi vuole bissare la partecipazione alla competizione europea. Dopo la sconfitta con l’Inter, è arrivata la vittoria casalinga contro la Sampdoria e vincere è fondamentale per guadagnare qualche punto sulle sue rivali approfittando della sfida tra Roma e Milan.

Bologna Lazio formazioni, le ultimissime

Bologna in campo con il 4-2-3-1. In porta il titolare fisso Skorupski, la difesa a quattro potrebbe vedere i due centrali Danilo e Soumaoro con Tomiyasu e Hickey sulle fasce. A centrocampo spazio per Svanberg che potrebbe affiancare Dominguez. In attacco, la trequarti formata dal trio Orsolini, Soriano, in gol col Sassuolo, e Sansone alle spalle della punta Palacio.

La Lazio risponde con un 3-5-2. In porta Reina mentre la difesa potrebbe prevedere Patric, Acerbi e Musacchio. A centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto partirebbero come centrali mentre come esterni Marusic e Lulic. In attacco il duo formidabile formato da Correa e Immobile.

Bologna Lazio, probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Svanberg , Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva , Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Dove seguire il match

Bologna-Lazio, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, si giocherà sabato 27 febbraio alle ore 18 allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Il match si è giocato, in totale, 137 volte. Le vittorie sono a favore della Lazio e sono 53 contro le 47 del Bologna. Solamente 37 i pareggi ma tanti gol messi a segno: 192 dal Bologna e 197 dalla Lazio. L’ultimo precedente risale al campionato scorso, il match del 6 ottobre 2019.

La partita terminò 2-2. Per i padroni di casa in gol Krejci e Palacio mentre per la Lazio una doppietta di Immobile.

