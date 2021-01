Benevento-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 9-1-2021

Benevento Atalanta formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la diciassettesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 9 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. La partita sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202). Il match potrà essere seguito anche sull’app Sky Go.

La diciassettesima giornata di Serie A si apre con l’anticipo di sabato tra Benevento ed Atalanta. Le due squadre arrivano con l’umore alle stelle. Il Benevento sta facendo un campionato al di sopra delle proprie aspettative. Il successo esterno col Cagliari per 2-1 ha dato tantissima carica ed adesso i sanniti sono a metà classifica.

Tutti davano per spacciati la squadra di Filippo Inzaghi che ha già totalizzato i punti accumulati durante la prima storica promozione in Serie A. Terza vittoria di fila condita, però, dalla sconfitta in casa contro il Milan. A +7 dai campani c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che però ha una partita ancora da giocare.

I bergamaschi hanno vinto 3-0 contro il Parma, mettendo nei guai Fabio Liverani che è stato esonerato. 8 gol in due partite per la Dea. A questi tre si aggiunge anche la goleada per 5-1 contro il Sassuolo. Questo entusiasmo ha riacceso le speranze per rincorrere la Champions League. Un momento di forma strabiliante per le due squadre che sabato si giocano davvero tanto.

Benevento Atalanta formazioni , le ultime

Tanti indisponibili per gli Stregoni. Infatti fuori ci saranno Caldirola, Viola ,Letizia e Iago Falque. Il Benevento schiererà il suo 4-3-2-1. A porta ci sarà Montipò. La difesa a quattro vedrà i due centrali Glik e Tuia, in gol contro il Cagliari, mentre sulle fasce Foulon e Barba. A centrocampo giocheranno Ionita, Schiattarella e Hetemaj. In attacco Insigne e Caprari a supporto di Lapadula.

L’Atalanta risponde con un 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Gollini mentre la difesa a tre sarà composta da Toloi, Romero, ritornato dalla squalifica, e Djimsiti. Centrocampo con Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens. In attacco Pessina affiancherà Ilicic e Zapata mentre el Papu Gomez sempre più fuori dal progetto nerazzurro.

Benevento Atalanta , le probabili formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata

Dove seguire il match

Benevento-Atalanta, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si svolgerà sabato 9 gennaio alle ore 15:00 al Ciro Vigorito di Benevento. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

L’unico precedente tra le due squadre risale alla gara di ritorno stagione 2017-18, l’anno della prima promozione del Benevento di Roberto De Zerbi. La partita si giocò il 18 aprile e a vincere furono proprio i bergamaschi che si imposero per 3-0. In rete Freuler, Barrow e il Papu Gomez. Anche l’andata fu vinta dalla Dea grazie ad un gol di Cristante.

