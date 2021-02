Atlético Madrid-Chelsea Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 23-2-2021

Atletico Madrid Chelsea formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per gli ottavi di finali di Champions League e si giocherà martedì 23 febbraio alle ore 21:00 sul campo neutrale dell’Arena Nationala di Bucarest . La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport (numero 253) e Sky Sport Football (numero 203).

Il martedì di Champions League offre la sfida interessante tra Atlético Madrid e Chelsea. La squadra di Diego Simeone è attualmente prima in Liga. La distanza col Barcellona è davvero importante, infatti sono 8 i punti di distacco. Col Real Madrid, che si sta riprendendo dopo un inizio disastroso, solamente tre. I colchoneros avevano un margine di distacco più grande ma poi hanno perso punti nel doppio confronto col Levante.

Chi non lotta per il campionato è sicuramente il Chelsea. Sono troppi i 16 punti che li dividono dal Manchester City. La squadra di Thomas Tuchel è quinta a due punti da uno strepitoso West Ham che sta sorprendendo in Premier League. Il pareggio contro il Southampton ha interrotto una striscia positiva di vittorie. La sfida di Champions League varrà una stagione intera per entrambi i club.

Atletico Madrid Chelsea formazioni, le ultimissime

Simeone si affida al 3-4-2-1 con Oblak a difendere i pali e con un terzetto difensivo formato da Gimenez, Savic e Hermoso. Llorente e Koke potrebbero affiancare Saul e Renan Lodi in mediana. In attacco il Cholo non vuole rinunciare ai suoi pupilli: Correa e Joao Felix a fare da sponda per il solito Suarez.

Tuchel riprende lo stesso modulo. Davanti al portiere Mendy, la difesa potrebbe essere composta da Azpilicueta, Rüdiger e Zouma. Difficile, invece, il recupero di Thiago Silva alle prese con un problema muscolare. A centrocampo James e Jorginho affianco ai due esterni Kanté e Alonso. Mount, Werner a guidare il reparto offensivo dietro la punta Abraham.

Atletico Madrid Chelsea, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-4-2-1): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Renan Lodi; Correa, Joao Felix; Suarez.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham.

Dove seguire il match

Atlético Madrid-Chelsea, match valido per gli ottavi di finali di Champions League, si giocherà martedì 23 febbraio alle ore 21 all’Arena Nationala di Bucarest. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport (numero 253) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Ci sono stati solo 7 precedenti tra Atlético Madrid e Chelsea. Le vittorie sono eque, 2 per parte, mentre solo 3 i pareggi ed 11 le reti segnate. L’ultimo precedente in Champions League risale all’edizione 2017/18 quando Atlético e Chelsea erano nello stesso girone. A Madrid vinse il Chelsea per 2-1 con le reti di Morata e Batshuayi dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con Griezmann.

In Inghilterra, invece, terminò 1-1. Niguez apre le marcature per l’Atlético Madrid ma Savic riuscì a trovare il pareggio per i Blues. Un altro precedente molto importante è stata la Supercoppa Europea del 2012 tra il Chelsea vincitore della Champions e l’Altético dell’Europa League. Il match finì 4-1 per gli spagnoli.

Uno strepitoso Falcao, autore di una super tripletta, e Miranda condussero la squadra del Cholo alla vittoria del trofeo. Nulla da fare per il Chelsea di Roberto Di Matteo che riuscì solamente a ridurre il passivo con la rete di Cahill al 74′.

