Atalanta-Real Madrid Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-2-2021

Atalanta Real Madrid formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per gli ottavi di finali di Champions League e si giocherà mercoledì 24 febbraio alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il mach sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

Una sfida tutt’altro che semplice quella in Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al Gewiss Stadium arriverà il Real Madrid di Zinedine Zidane. I bergamaschi stanno andando molto forte in campionato. La travolgente vittoria per 4-2 contro il Napoli ha dato grande tranquillità all’ambiente soprattutto dopo i punti persi col Torino in rimonta e la sconfitta con la Lazio.

Il Real Madrid, nella Liga, è un rullo compressore. Sono quattro le vittorie consecutive dopo la sconfitta a sorpresa in casa contro il Levante. I blancos vengono da un inizio non tanto incoraggiante visto che si parlava anche dell’esonero del tecnico. Il Real sta guadagnando terreno e sono solo solo due punti di distanza dalla capolista Atlético Madrid.

Atalanta Real Madrid formazioni, le ultimissime

3-4-1-2 per l’Atalanta. L’estremo difensore sarà Gollini davanti al trio difensivo Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo Hateboer non ce la fa e Gasperini si affida a Maehle, anche se non al top, affianco a De Roon, Freuler e Gosens. Sulla trequarti Pessina potrebbe giocare dietro a Ilicic e Zapata che sta affrontando un ottimo periodo di forma.

Emergenza infortunati per il Real Madrid che dovrà rinunciare a Sergio Ramos, Marcelo, Odriozola e Carvajal . In campo ci sarà un 4-3-3. Courtois difenderà i pali con la difesa composta da Vazquez, Varane, Nacho e Mendy. A centrocampo probabile spazio per Modric, Casemiro e Kroos. In attacco potrebbe giocare Benzema, anche se in dubbio, affianco a Asensio e Vinicius.

Atalanta Real Madrid, probabile formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Dove seguire il match in tv

Atalanta-Real Madrid, match valido per gli ottavi di finali di Champions League, si giocherà mercoledì 24 febbraio alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti tra le due squadre. L’ultimo precedente dell’Atalanta agli ottavi riguarda l’edizione scorsa quando ha affrontato il Valencia. All’andata terminò 4-1 con la doppietta di Hateboer e le reti di Ilicic e Freuler. Per il Valencia il gol di Cerysev. Al ritorno vinsero sempre i bergamaschi per 3-4. Poker di Ilicic per la Dea, per i padroni di casa una doppietta di Gamiero ed il gol di Ferran Torres.

