Arsenal Manchester City formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la venticinquesima giornata di Premier League. La partita si giocherà domenica 21 febbraio alle ore 17:30 all’Emirates Stadium di Londra. L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201).

La venticinquesima giornata di Premier League offre il big match tra Arsenal e Manchester City. La squadra di Pep Guardiola è padrona assoluta del campionato nonostante la partita da recuperare domani contro l’Everton. Dopo il successo col Tottenham, i Citizens sono in cima alla classifica, a +7 dai rivali del Manchester United che ha perso qualche punto di troppo.

Diversa e deludente la stagione dell’Arsenal. Mikel Arteta, giocatore storico dei Gunners, da allenatore non ha impattato come ci si aspettava. L’Arsenal è attualmente decimo ed è quasi fuori dalla zona Europa. La vittoria per 4-2 contro il Leeds ha ridato speranza dopo le due sconfitte con l’Aston Villa e il Wolverhampton.

L’Arsenal si affida al consueto 4-2-3-1. Leno difenderà i pali e la difesa potrebbe prevedere Gabriel e David Luiz come centrali mentre sulle fasce Bellerin e Cedric. A centrocampo Ceballos potrebbe affiancare Xhaka. Possibile nuovo schieramento per Odegaard, dopo la partita con il Leeds, affianco a Smith Rowe e Saka. Come unica punta ci sarà Aubameyang, autore di una tripletta nello scorso turno.

4-3-3 per il Manchester City con Ederson a porta. A guidare la difesa potrebbero esserci Stones e Laporte come centrali con Cancelo e Zinchenko sulle fasce. Centrocampo a tre per Guardiola con Rodri, Gundogan , entrambi in gol contro il Tottenham, e Silva. In attacco il tecnico si affida a Gabriel Jesus, Sterling e Foden.

Arsenal-Manchester City, probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Gabriel, David Luiz, Cedric; Ceballos, Xhaka; Smith Rowe, Odegaard, Saka; Aubameyang

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Silva; Gabriel Jesus, Sterling, Foden

Dove seguire il match

Arsenal-Manchester City, match valido per la venticinquesima giornata di Premier League, si giocherà domenica 21 febbraio alle ore 17:30 all’Emirates Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Nel complesso sono 202 le partite giocate tra Arsenal e Manchester City. Le vittorie sono a favore dei Gunners e sono 98 contro le 59 dei Citizens. 45 i pareggi ma sempre tanti gol segnati. 320 quelli messi a segno dall’Arsenal e 246 quelli del City.

L’ultimo precedente tra le due squadre è stato ai quarti di finale dell’EFL Cup, il 22 dicembre 2020. A trionfare è stato il City per 4-1. Gli ospiti andarono in vantaggio grazie alla rete di Gabriel Jesus. Per l’Arsenal, Lacazette trova il gol del momentaneo pareggio ma poi Mahrez, Foden e Laporte chiudono la pratica.

Anche nell’ultima sfida di campionato, quella del 15 dicembre 2019, a vincere fu sempre il City per 3-0. Una doppietta di De Bruyne e Sterling regalano i tre punti alla squadra di Pep Guardiola.

