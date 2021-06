Dove vedere Slovacchia-Spagna in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 23-6-2021

Dove vedere Slovacchia-Spagna, match della fase a gironi del gruppo E degli Europei 2020. La partita si giocherà mercoledì 23 giugno alle 18 allo Stadio de la Cartuja di Siviglia. L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e

sull’app Skygo.

Sicuramente il girone E è quello che ha regalato più sorprese in questi Europei. Flop iniziale per la Spagna che viene fermata dalla Svezia sullo 0-0, nonostante le tante occasioni create. Contro ogni pronostico, invece, ha sorpreso la Slovacchia. La squadra di Skriniar e Hamsik hanno vinto l’esordio per 2-1 contro una Polonia che non aveva il miglior Lewandowski della giornata.

L’incontro tra Slovacchia e Spagna, quindi, si farà decisivo per le sorti del girone per capire chi delle due squadre potrà passare il turno.

Slovacchia-Spagna, le ultimissime

La Slovacchia entra in campo con un 4-2-3-1. In porta Dubravka mentre in difesa Satka e l’interista Skriniar formeranno i centrali di difesa. Per le fasce Pekarik e Hubocan sono i principali favoriti. A centrocampo Kucka, preferito a Lobotka, assieme a Hromada. Per la trequarti Haraslin, Hamsik e Mak giocheranno alle spalle dell’unica punta Duda.

4-3-3 per la Spagna. A porta Unai Simon. Difesa a quattro anche per gli iberici che prevede Laporte e Pau Torres come centrali difensivi e Marcos Llorente e Gayà come terzini. A centrocampo Thiago, Rodri e Fabian Ruiz. Tridente offensivo per la Roja con Dani Olmo, Gerard Moreno e Ferran Torres.

Slovacchia-Spagna, le probabili formazioni

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

Dove seguire il match

Slovacchia-Spagna, incontro valente per il girone E degli Europei, si giocherà mercoledì 23 giugno alle 18 allo Stadio de la Cartuja di Siviglia. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita: Slovacchia-Spagna

Data: 23 giugno 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono solo 6 i precedenti tra Slovacchia e Spagna. Le vittorie sono 4 per la Spagna ed una per la Slovacchia. Solamente uno il pareggio. Il precedente più recente risale alle partite per le qualificazioni ad Euro 2016. In Slovacchia terminò 2-1 mentre in Spagna 2-0 per i padroni di casa.

