Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 9° giornata Serie A 2020-2021: Sassuolo-Inter a Irrati, Napoli-Roma a Di Bello

Ecco il programma della 9° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Sarà un weekend bellissimo quello che andrà in scena tra sabato e lunedì con la nona giornata di Serie A.

Ad aprire le danze è il primo big match e scontro diretto, il primo anticipo del sabato, che vedranno affrontarsi Sassuolo e Inter, visibile su Sky, così come la trasferta della Juventus a Benevento.

In serata l’Atalanta ospita il Verona in una partita che non può sbagliare per la classifica, visibile solo su Dazn, così come la partita che inaugurerà la domenica, la Lazio in casa contro l’Udinese, e il Milan nel pomeriggio in casa contro la Fiorentina.

Tutte le altre partite saranno trasmesse su satellite, a cominciare dagli scontri diretti tra Bologna e Crotone e tra Cagliari e Spezia, posticipo pomeridiano, continuando con il posticipo serale, che vedrà il secondo big match e scontro diretto, il super derby del Sud tra Napoli e Roma.

Infine, spazio a due partite di lunedì, entrambi scontri diretti di bassa classifica, con la Sampdoria a Torino e il Genoa in casa ad ospitare il Parma.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

28/11/2020

15:00

SKY Sassuolo – Inter 28/11/2020

18:00

SKY Benevento – Juventus 28/11/2020

20:45

DAZN Atalanta – Hellas Verona 29/11/2020

12:30

DAZN Lazio – Udinese 29/11/2020

15:00

SKY Bologna – Crotone 29/11/2020

15:00

DAZN Milan – Fiorentina 29/11/2020

18:00

SKY Cagliari – Spezia 29/11/2020

20:45

SKY Napoli – Roma 30/11/2020

18:30

SKY Torino – Sampdoria 30/11/2020

20:45

SKY Genoa – Parma

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

ATALANTA – H. VERONA Sabato 28/11 h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – TARDINO

IV: MARINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: PASSERI

BENEVENTO – JUVENTUS Sabato 28/11 h. 18.00

PASQUA

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI

BOLOGNA – CROTONE h. 15.00

SERRA

MONDIN – DEI GIUDICI

IV: ORSATO

VAR: VALERI

AVAR: DE MEO

CAGLIARI – SPEZIA h. 18.00

MARINI

PAGLIARDINI – VONO

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: COSTANZO

GENOA – PARMA Lunedì 30/11 h. 20.45

MARIANI

PRENNA – VILLA

IV: DI MARTINO

VAR: MARESCA

AVAR: LIBERTI

LAZIO – UDINESE h.12.30

AURELIANO

CARBONE – PAGNOTTA

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO

MILAN – FIORENTINA h.15.00

ABISSO

LO CICERO – TOLFO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO

NAPOLI – ROMA h. 20.45

DI BELLO

TEGONI – BINDONI

IV: MANGANIELLO

VAR: CALVARESE

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – INTER Sabato 28/11 h. 15.00

IRRATI

FIORITO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI

TORINO – SAMPDORIA Lunedì 30/11 h. 18.30

DOVERI

PAGANESSI – RASPOLLINI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: ALASSIO

