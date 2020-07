Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 36° giornata Serie A 2019-2020

Ecco il programma della 35° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Sarà un lunghissimo weekend quello che andrà in scena per la 36° giornata di Serie A, 17° turno del girone di ritorno.

Ad aprire le danze sarà proprio il big match, l’incrocio tra Milan e Atalanta, in programma venerdì su Sky, così come la trasferta del Parma a Brescia e la pericolosissima sfida tra Genoa e Inter, con in palio punti per la salvezza.

Il sabato sarà chiuso dal Napoli, che ospita il Sassuolo su Dazn, mentre il Lecce proverà a tenere in vita il proprio sogno salvezza a Bologna domenica, così come l’Udinese non può sbagliare a Cagliari.

Tutte le altre partite saranno trasmesse solo sul satellite, a cominciare dalla Juventus, che potrebbe festeggiare il nono titolo consecutivo in casa contro la Sampdoria, anche perché la Lazio va a Verona, oltre alla bellissima sfida tra Roma e Fiorentina e allo scontro diretto per la salvezza tra Spal e Torino.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Milan-Atalanta – venerdì 24 ore 21:45 – SKY

Brescia-Parma – sabato 25 ore 17:15 – SKY

Genoa-Inter – sabato 25 ore 19:30 – SKY

Napoli-Sassuolo – sabato 25 ore 21:45 – DAZN

Bologna-Lecce – domenica 26 ore 17:15 – DAZN

Cagliari-Udinese – domenica 26 ore 19:30 – DAZN

Hellas Verona-Lazio – domenica 26 ore 19:30 – SKY

Roma-Fiorentina – domenica 26 ore 19:30 – SKY

Spal-Torino – domenica 26 ore 19:30 – SKY

Juventus-Sampdoria – domenica 26 ore 21:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

MILAN – ATALANTA Venerdì 24/07 h. 21.45

DOVERI

SCHENONE – VIVENZI

IV: MANGANIELLO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

LE ALTRE DESIGNAZIONI SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DELL’AIA-FIGC VENERDì 24 E SABATO 25 ORE 10:30

