Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 32° giornata Serie A 2019-2020: Juventus-Atalanta a Giacomelli, Napoli-Milan a La Penna

Ecco il programma della 32° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Si ritorna in campo nel weekend per la 32° giornata di Serie A, 13° turno del girone di ritorno, con altri incroci fondamentali per l’evoluzione della classifica.

Infatti, non solo sabato la Lazio ha bisogno di rialzare la testa contro il Sassuolo, visibile su Sky così come la trasferta della rediviva Roma a Brescia, ma l’Atalanta potrebbe clamorosamente riaprire i discorsi legati alla lotta al titolo allargandola a più squadra nel primo big match contro la Juventus, trasmessa su Dazn.

In streaming andranno in scena anche lo scontro diretto per la salvezza tra Genoa e Spal e l’incrocio tra Fiorentina e Verona.

Tutte le altre saranno trasmesse sul satellite, a partire dalla trasferta del Lecce a Cagliari, il derby emiliano tra Parma e Bologna, l’altro scontro diretto per la salvezza tra Udinese e Sampdoria, finendo con lo scontro diretto per il quinto posto tra Napoli e Milan e la sfida casalinga dell’Inter contro il Torino.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Lazio-Sassuolo – sabato 11 ore 17:15 – SKY

Brescia-Roma – sabato 11 ore 19:30 – SKY

Juventus-Atalanta – sabato 11 ore 21:45 – DAZN

Genoa-Spal – domenica 12 ore 17:15 – DAZN

Cagliari-Lecce – domenica 12 ore 19:30 – SKY

Fiorentina-Hellas Verona – domenica 12 ore 19:30 – DAZN

Parma-Bologna – domenica 12 ore 19:30 – SKY

Udinese-Sampdoria – domenica 12 ore 19:30 – SKY

Napoli-Milan – domenica 12 ore 21:45 – SKY

Inter-Torino – lunedì 13 ore 21:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

LAZIO – SASSUOLO Sabato 11/07 h. 17.15

DI BELLO

GALETTO – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

BRESCIA – ROMA Sabato 11/07 h. 19.30

CALVARESE

DI VUOLO – DE MEO

IV: MAGGIONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRETI

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 11/07 h. 21.45

GIACOMELLI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

GENOA – SPAL Domenica 12/07 h. 17.15

GUIDA

FIORITO – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

CAGLIARI – LECCE Domenica 12/07 h. 19.30

ORSATO

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: LO CICERO

FIORENTINA – H. VERONA Domenica 12/07 h. 19.30

CHIFFI

MELI – PAGLIARDINI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

PARMA – BOLOGNA Domenica 12/07 h. 19.30

MARIANI

PERETTI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: MARESCA

AVAR: VIVENZI

UDINESE – SAMPDORIA Domenica 12/07 h. 19.30

VALERI

BRESMES – CALIARI

IV: RAPUANO

VAR: PASQUA

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – MILAN Domenica 12/07 h. 21.45

LA PENNA

PAGANESSI – MONDIN

IV: ABISSO

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

