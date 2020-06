Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 29° giornata Serie A 2019-2020

Ecco il programma della 29° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Sarà una settimana probabilmente decisiva per il campionato, perché ci saranno tantissimi incroci di classifica fondamentali a cominciare dalla 29° giornata di Serie A, 10° turno del girone di ritorno.

Si comincerà con la Lazio a Torino martedì nel secondo pomeriggio, partita visibile su Sky, così come l’altro incrocio tra la capolista Juventus e il Genoa, che ha bisogno di punti per la salvezza.

Ad aprire le danze nelle partite del mercoledì saranno il derby lombardo tra Inter e Brescia e lo spettacolo dell’incrocio tra Bologna e Cagliari, la prima su Dazn, la seconda sempre sul satellite.

In serata, invece, il Milan cerca conferma contro la Spal, sempre su Sky, così come le sfide che spettano alla Fiorentina, in casa contro il Sassuolo, e allo scontro diretto tra Verona e Parma.

Ma i riflettori saranno tutti sullo scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Sampdoria, visibile solo in streaming, così come la prima partita del giovedì, il big match tra Atalanta e Napoli, che può valere il quarto posto, a chiudere invece la Roma in casa contro l’Udinese su Sky.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Torino-Lazio – martedì 30 giugno ore 19:30 – SKY

Genoa-Juventus – martedì 30 giugno ore 21:45 – SKY

Bologna-Cagliari – mercoledì 1 luglio ore 19:30 – SKY

Inter-Brescia – mercoledì 1 luglio ore 19:30 – DAZN

Fiorentina-Sassuolo – mercoledì 1 luglio ore 21:45 – SKY

Hellas Verona-Parma – mercoledì 1 luglio ore 21:45 – SKY

Lecce-Sampdoria – mercoledì 1 luglio ore 21:45 – DAZN

Spal-Milan – mercoledì 1 luglio ore 21:45 – SKY

Atalanta-Napoli – giovedì 2 luglio ore 19:30 – DAZN

Roma-Udinese – giovedì 2 luglio ore 21:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

TORINO – LAZIO Martedì 30/06 h. 19.30

MASSA

SCHENONE – LONGO

IV: ABISSO

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

GENOA – JUVENTUS Martedì 30/06 h. 21.45

CALVARESE

PRETI – TOLFO

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: ALASSIO

BOLOGNA – CAGLIARI Mercoledì 01/07 h. 19.30

SACCHI

CARBONE – ZINGARELLI

IV: ROS

VAR: GIUA

AVAR: MELI

INTER – BRESCIA Mercoledì 01/07 h. 19.30

MANGANIELLO

SANTORO – BACCINI

IV: ABBATTISTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – SASSUOLO Mercoledì 01/07 h. 21.45

CHIFFI

LIBERTI – GORI

IV: PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI

H. VERONA – PARMA Mercoledì 01/07 h. 21.45

VALERI

ROCCA – CAPALDO

IV: MAGGIONI

VAR: PICCININI

AVAR: VALERIANI

LECCE – SAMPDORIA Mercoledì 01/07 h. 21.45

ROCCHI

PASSERI – LO CICERO

IV: ILLUZZI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO

SPAL – MILAN Mercoledì 01/07 h. 21.45

MARIANI

COSTANZO – VECCHI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: MONDIN

