Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 27° giornata Serie A 2020-2021: Milan-Napoli a Pasqua

Ecco il programma della 27° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Saranno due settimane assolutamente decisive ai fini della classifica per il calcio italiano, a cominciare dalla ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Ad aprire le danze sarà la Lazio, che ospiterà il Crotone nel primo anticipo del venerdì, visibile solo su Sky, come la sfida casalinga dell’Atalanta contro lo Spezia.

Le prime due partite del sabato, che saranno trasmesse sempre e solo in esclusiva dal satellite, saranno due scontri diretti: il primo, l’incrocio tra Sassuolo e Hellas Verona per i piani alti della classifica; il secondo, invece, lo scontro diretto per la salvezza tra Benevento e Fiorentina.

L’ultimo anticipo del sabato sarà un altro scontro diretto, questa volta tra Genoa e Udinese, visibile su Dazn, dove saranno trasmesse anche la partita d’apertura della domenica, la trasferta della Sampdoria a Bologna, e il testa coda tra Parma e Roma.

Tutte le altre partite potranno essere viste solo su Sky, a cominciare dalla trasferta dell’Inter a Torino, continuando con quella della Juventus a Cagliari, concludendo con il big match e scontro diretto tra Milan e Napoli.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

27ª GIORNATA

12/3 15.00 Lazio-Crotone SKY

12/3 20.45 Atalanta-Spezia SKY

13/3 15.00 Sassuolo-Verona SKY

13/3 18.00 Benevento-Fiorentina SKY

13/3 20.45 Genoa-Udinese DAZN

14/3 12.30 Bologna-Sampdoria DAZN

14/3 15.00 Torino-Inter SKY

14/3 15.00 Parma-Roma DAZN

14/3 18.00 Cagliari-Juventus SKY

14/3 20.45 Milan-Napoli SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

ATALANTA – SPEZIA Venerdì 12/03 h. 20.45

MARINI

ROCCA – PERROTTI

IV: LA PENNA

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

BENEVENTO – FIORENTINA Sabato 13/03 h. 18.00

GIACOMELLI

TOLFO – ROSSI M.

IV: PEZZUTO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO

BOLOGNA – SAMPDORIA h. 12.30

IRRATI

BRESMES – MIELE

IV: MARIANI

VAR: BANTI

AVAR: MELI

CAGLIARI – JUVENTUS h. 18.00

CALVARESE

VIVENZI – CECCONI

IV: GUIDA

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO

GENOA – UDINESE Sabato 13/03 h. 20.45

CAMPLONE

LONGO – BERCIGLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

LAZIO – CROTONE Venerdì 12/03 h. 15.00

RAPUANO

PRENNA – CAPALDO

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

MILAN – NAPOLI h. 20.45

PASQUA

COSTANZO – VECCHI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

PARMA – ROMA h. 15.00

PICCININI

PASSERI – VALERIANI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

SASSUOLO – H. VERONA Sabato 13/03 h. 15.00

PRONTERA

DI VUOLO – DELLA CROCE

IV: FOURNEAU

VAR: DOVERI

AVAR: BINDONI

TORINO – INTER h. 15.00

VALERI

RANGHETTI – LO CICERO

IV: DI MARTINO

VAR: FABBRI

AVAR: MONDIN

©RIPRODUZIONE RISERVATA

