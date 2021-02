Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 22° giornata Serie A 2020-2021: Napoli-Juventus a Doveri, Inter-Lazio a Fabbri

Ecco il programma della 22° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Sarà un lunghissimo e fondamentale weekend di calcio italiano, che vedrà in scena la ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Ad aprire le danze sarà lo scontro diretto per la salvezza tra Bologna e Benevento di venerdì, visibile su Sky come l’altro scontro diretto per la salvezza che darà inizio agli anticipi del sabato, cioè l’incrocio tra Torino e Genoa.

Nel pomeriggio tutti i fari saranno puntati sul big match e scontro diretto tra Napoli e Juventus, forse per la prima volta nella storia del campionato italiano si giocherà prima la partita di ritorno e solo dopo quella di andata.

In serata, invece, il Milan giocherà in trasferta sul campo dello Spezia, partita trasmessa su Dazn come la gara d’apertura della domenica, che vedrà la Roma ospitare l’Udinese, e la sfida pomeridiana tra Sampdoria e Fiorentina.

Tutte le altre partite saranno visibili solo sul satellite, a cominciare dalla trasferta dell’Atalanta a Cagliari, proseguendo con quella del Sassuolo a Crotone nel pomeriggio e dal Monday Night tra Hellas Verona e Parma.

Infine, domenica sera spazio al secondo scontro diretto e big match della giornata, visto che l’Inter sfiderà la Lazio, in una partita che potrebbe cambiare il volto alla classifica.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

22ª GIORNATA

12/2 20.45 Bologna-Benevento SKY

13/2 15.00 Torino-Genoa SKY

13/2 18.00 Napoli-Juventus SKY

13/2 20.45 Spezia-Milan DAZN

14/2 12.30 Roma-Udinese DAZN

14/2 15.00 Cagliari-Atalanta SKY

14/2 15.00 Sampdoria-Fiorentina DAZN

14/2 18.00 Crotone-Sassuolo SKY

14/2 20.45 Inter-Lazio SKY

15/2 20.45 Verona-Parma SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BOLOGNA – BENEVENTO Venerdì 12/02 h. 20.45

GHERSINI

IMPERIALE – SCARPA

IV: SOZZA

VAR: ORSATO

AVAR: MELI

CAGLIARI – ATALANTA h. 15.00

PICCININI

LIBERTI – GALETTO

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

CROTONE – SASSUOLO h. 18.00

PEZZUTO

DEL GIOVANE – SACCENTI

IV: ROBILOTTA

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO

H. VERONA – PARMA Lunedì 15/02 h. 20.45

MASSIMI

CECCONI – MARCHI

IV: ABBATTISTA

VAR: MASSA

AVAR: PASSERI

INTER – LAZIO h. 20.45

FABBRI

ALASSIO – VALERIANI

IV: AURELIANO

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 13/02 h. 18.00

DOVERI

GIALLATINI – PRETI

IV: CALVARESE

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

ROMA – UDINESE h. 12.30

GIACOMELLI

TEGONI – SCHIRRU

IV: MANGANIELLO

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARESCA

CAPALDO – MUTO

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – MILAN Sabato 13/02 h. 20.45

CHIFFI

MONDIN – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – GENOA Sabato 13/02 h. 15.00

PASQUA

TOLFO – MASTRODONATO

IV: LA PENNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

