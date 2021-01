Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 17° giornata Serie A 2020-2021: Roma-Inter a Di Bello, Juventus-Sassuolo a Massa

Ecco il programma della 17° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Il calcio italiano non si ferma, anzi dopo aver raddoppiato, addirittura triplica il suo calendario. Infatti, nel weekend andrà in scena la diciassettesima giornata di Serie A, che chiuderà questo mini ciclo di tre partite in otto giorni con cui è stato aperto il 2021.

Ad aprire le danze sarà la rediviva Atalanta, che dovrà vedersela contro un Benevento in grande spolvero nel primo anticipo del sabato, partita visibile su Sky come lo scontro diretto per la salvezza tra Genoa e Bologna.

In serata, invece, il Milan proverà a rialzare la testa dopo la sua prima sconfitta, che ha fermato una striscia di ventisette risultati utili consecutivi, ospitando in casa il Torino su Dazn.

In streaming sarà visibile anche la gara di apertura della domenica, nonché primo big match della giornata e scontro diretto per il secondo posto, la supera sfida tra una Roma mai così spedita e un’Inter che vuole rialzare la testa, mentre nel pomeriggio c’è il Crotone sul campo del Verona a chiudere il palinsesto.

Tutte le altre partite saranno trasmesse dal satellite, a partire dal Napoli, che deve tornare alla vittoria sul difficile campo dell’Udinese, e dalla Lazio, che andrà a sfidare il nuovo, o forse meglio dire vecchio Parma, continuando con il posticipo pomeridiano tra Fiorentina e Cagliari e chiudendo con il secondo big match, nonché scontro diretto d’alta classifica, tra Juventus e Sassuolo in serata e dal Monday Night tra Spezia e Sampdoria.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Benevento-Atalanta – sabato 9 ore 15 – SKY

Genoa-Bologna – sabato 9 ore 18 – SKY

Milan-Torino – sabato 9 ore 20:45 – DAZN

Roma-Inter – domenica 10 ore 12:30 – DAZN

Hellas Verona-Crotone – domenica 10 ore 15 – DAZN

Parma-Lazio – domenica 10 ore 15 – SKY

Udinese-Napoli – domenica 10 ore 15 – SKY

Fiorentina-Cagliari – domenica 10 ore 18 – SKY

Juventus-Sassuolo – domenica 10 ore 20:45 – SKY

Spezia-Sampdoria – lunedì 11 ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00

MANGANIELLO

VILLA – MOKHTAR

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

VALERIANI – LOMBARDI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00

DOVERI

CECCONI – LANOTTE

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45

MARESCA

GALETTO – PRENNA

IV: FABBRI

VAR: GIUDA

AVAR: FIORITO

PARMA – LAZIO h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

ROMA – INTER h. 12.30

DI BELLO

PRETI – BINDONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 11/01 h. 20.45

PICCININI

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: LA PENNA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

PASQUA

DE MEO – BOTTEGONI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

