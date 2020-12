Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 10° giornata Serie A 2020-2021: Juventus-Torino a Orsato

Ecco il programma della 10° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Ci saranno ben sette partite nel giro di poco più di tre settimane, di cui cinque partite di campionato, a cominciare da questo weekend, che vedrà in scena la decima giornata di Serie A.

Ad aprire le danze sarà la Lazio sul campo dello Spezia nel primo anticipo del sabato, visibile su Sky, così come il derby della Mole tra due squadre in grande difficoltà, Juventus e Torino, che non possono più sbagliare se vogliono perseguire i propri obiettivi.

Poi, l’ultimo anticipo della sera vedrà l’Inter ospitare il Bologna su Dazn, dove sarà trasmesso anche l’anticipo della domenica, il bellissimo scontro diretto tra Verona e Cagliari, e la trasferta dell’Atalanta sul difficile campo dell’Udinese.

Tutte le altre saranno in diretta tv solo sul satellite, a cominciare dallo scontro diretto per la salvezza tra Parma e Benevento e dal primo big match, l’incrocio tra Roma e Sassuolo, due squadre che vogliono cancellare l’ultimo passo falso; continuando con la trasferta del Napoli a Crotone nel posticipo pomeridiano e dal Milan che sfida la Sampdoria in serata; finendo con il Monday Night tra Fiorentina e Genoa.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

05/12/2020

15:00

SKY Spezia – Lazio 05/12/2020

18:00

SKY Juventus – Torino 05/12/2020

20:45

DAZN Inter – Bologna 06/12/2020

12:30

DAZN Hellas Verona – Cagliari 06/12/2020

15:00

SKY Parma – Benevento 06/12/2020

15:00

SKY Roma – Sassuolo 06/12/2020

15:00

DAZN Udinese – Atalanta 06/12/2020

18:00

SKY Crotone – Napoli 06/12/2020

20:45

SKY Sampdoria – Milan 07/12/2020

20:45

SKY Fiorentina – Genoa

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

Crotone-Napoli, Marinelli Livio

Fiorentina-Genoa, Doveri Daniele

Inter-Bologna, Valeri Paolo

Juventus-Torino, Orsato Daniele

Parma-Benevento, Sacchi Juan Luca

Roma-Sassuolo, Maresca Fabio

Sampdoria-Milan, Calvarese Giampaolo

Spezia-Lazio, Chiffi Daniele

Udinese-Atalanta, La Penna Federico

Verona-Cagliari, Manganiello Gianluca

