Russia-Danimarca: dove vederla in TV-diretta streaming, formazioni e orario 21-6-2021

Dove vedere Russia-Danimarca, match della fase a gironi del gruppo B degli Europei 2020. La partita si giocherà lunedì 21 giugno alle 21 al Parken Stadium di Copenaghen . L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e

sull’app Skygo.

Ultimo treno per Danimarca e Russia. Nel girone B la prima squadra a qualificarsi agli ottavi è il Belgio che rimane capolista del gruppo. Tutto aperto, invece, per il secondo posto. La Russia ha vinto 1-0 contro la Finlandia e si riaccendono le speranze per la qualificazione. Due sconfitte consecutive, invece, per la Danimarca che sta risentendo la mancanza di Eriksen.

Per i danesi ancora zero punti e serve assolutamente la vittoria contro i russi per poter sperare di proseguire nella manifestazione. Tutto dipenderà anche dal risultato della Finlandia nel match contro il Belgio.

Russia-Danimarca, le ultissime

La Russia scende in campo con un 4-3-3. Safonov a porta mentre per la difesa a quattro possibili gli schieramenti di Diveev e Dzhikiya e sulle fasce Mario Fernandes e Kuzyayev. Centrocampo a tre con Zobnin, Barinov e Ozdoev. Stanislav Cercesov si affida al suo tridente d’attacco formato da Miranchuk, in gol contro la Finlandia, e Dzyuba, Golovin.

La Danimarca risponde con lo stesso modulo. A difendere i pali ci sarà Schmeichel. Davanti a lui in difesa il capitano Kjær e Christensen mentre sulle fasce l’atalantino Mæhle sulla sinistra e Wass sulla destra. A centrocampo possibile esordio dal primo minuto per Damsgaard affianco a Højbjerg, Delaney. Per il reparto offensivo il tridente guidato da Poulsen, a segno contro il Belgio e Wind, Braithwaite.

Russia-Danimarca, le probabili formazioni

Russia (4-3-3): Safonov; Mario Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kuzyayev; Zobnin, Barinov, Ozdoev; Aleksei Miranchuk, Dzyuba, Golovin.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite.

Dove vedere il match

Russia-Danimarca, incontro valente per il girone B degli Europei, si giocherà lunedì 21 giugno alle 21 al Parken Stadium di Copenaghen . Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e

sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita: Russia-Danimarca

Data: 21 giugno 2021

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

C’è solo un precedente tra le due squadre e risale ad un amichevole del 2012. In quell’occasione finì 2-0 per la Russia.

