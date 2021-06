Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-6-2021

Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra, match della fase a gironi del gruppo D degli Europei 2020. La partita si giocherà martedì 22 giugno alle 21 al Wembley Stadium di Londra. L’incontro sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Sfida per il primato nel girone D. La Repubblica Ceca e l’Inghilterra si sfideranno per il primo posto in un girone tutt’altro che scontato. A sorpresa la Croazia si trova ad un solo punto e rischia di non rientrare nelle migliori terze. Migliore l’andamento della Repubblica Ceca che, dopo la vittoria con la Scozia, viene fermata proprio dai croati. Anche l’Inghilterra sottotono.

La vittoria con la Croazia aveva fatto ben sperare gli inglesi ma poi è arrivato lo 0-0 deludente contro la Scozia. La partita di mercoledì vale gli ottavi.

Repubblica Ceca-Inghilterra, le ultimissime

La Repubblica Ceca scenderà in campo con un 4-2-3-1. In porta Vaclík mentre per la difesa a quattro i centrali Čelůstka e Kalas e sulle fasce Coufal e Bořil. Per il centrocampo i titolari dovrebbero essere Král e Souček. La trequarti vede Masopust, Darida affianco a Jankto a dare supporto all’unica punta Schick, uno degli uomini migliori della nazionale ceca.

L’Inghilterra risponde con un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Pickford, per la difesa Stones e Mings saranno i perni centrali e Walker e Shaw come laterali. Centrocampo a tre che dovrebbe prevedere Phillips, Rice e Mount. Tridente d’attacco di grande qualità quello inglese con Sterling, Kane e Grealish.

Repubblica Ceca-Inghilterra, le probabili formazioni

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Král, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Grealish.

Dove vedere il match

Repubblica Ceca-Inghilterra, incontro valente per il girone D degli Europei, si giocherà martedì 22 giugno alle 21 al Wembley Stadium di Londra. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita : Repubblica Ceca-Inghilterra

: Repubblica Ceca-Inghilterra Data : 22 giugno 2021

: 22 giugno 2021 Orario : 21.00

: 21.00 Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono 4 i precedenti tra Repubblica Ceca ed Inghilterra. 2 le vittorie per gli inglesi e 1 per la Repubblica Ceca mentre solo un pareggio. L’ultimo incrocio è stato durante le qualificazioni proprio per Euro 2020. In Inghilterra è finita 5-0 per i padroni di casa mentre in Repubblica Ceca 2-1 per i cechi.

