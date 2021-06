Polonia-Slovacchia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 14-6-2021

Dove vedere Polonia-Slovacchia, match della fase a gironi del gruppo E degli Europei 2020. La partita si giocherà lunedì 14 giugno alle 18 allo Stadio Gazprom di San Pietroburgo . L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app SkyGo.

Ad aprire il girone E degli Europei è la sfida tra Polonia e Slovacchia. Insieme alla Spagna e alla Svezia, le due squadre cercheranno comunque di imporsi nel girone. Per Paulo Sosa un squadra piena di giocatori di Serie A così come anche di grandi nomi come Robert Lewandowski.

La Slovacchia di Stefan Tarkovic cercherà di far fronte ad una squadre molto fisica come la Polonia. Per gli slovacchi c’è l’imbattibilità che dura da cinque partite. L’ultima sconfitta risale alla Nations League contro la Repubblica Ceca.

Polonia-Slovacchia, le ultimissime

3-4-1-2 per la Polonia. Szczesny a porta mentre davanti a lui la difesa composta da Helik, Bednarek e Glik. Per il centrocampo possibile lo schieramento di Bereszynski, Krychowiak, Moder e Rybus. Zielienski regista della squadra dietro le due punte Milik e Lewandowski.

La Slovacchia risponde con 4-3-2-1. A difendere i pali ci sarà Dubravka. La difesa a quattro prevede l’interista Skriniar e Valjent mentre come terzini Pekarik e Hubocan. Centrocampo con molte conoscenze del nostro campionato con Kucka, Lobotka e l’ex del Napoli, Hamsik. Per l’attacco Mak, Duda dietro la punta Bozenik.

Polonia-Slovacchia, le probabili formazioni

Polonia (3-4-1-2): Szczesn; Helik, Bednarek, Glik; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski, Milik, Lewandowski.

Slovacchia (4-3-2-1): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Valjent, Hubocan; Kucka, Lobotka, Hamsik, Mak, Duda, Bozenik.

Dove seguire il match

Polonia-Slovacchia, incontro valente per il girone E degli Europei, si giocherà martedì 15 giugno alle 18 allo Stadio Gazprom di San Pietroburgo. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Sono 8 i precedenti tra le due squadre. Sono 3 le vittorie per i polacchi e 4 per gli slovacchi, solo uno il pareggio. Il precedente più recente risale ad un amichevole giocatasi in Polonia. A vincere è stata la Slovacchia grazie alle reti di Kucka e Mak.

