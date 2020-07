Diretta Tv e Streaming Torino Roma Serie A 29-07-2020

Torino Roma match valido per la 37° Giornata di Serie A si gioca mercoledì 29 Luglio alle ore 21:45 e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle 21:45 di Mercoledì 29 Luglio la Roma di Fonseca affronta il Torino di Moreno Londo per la 37° Giornata di Serie A.

La Roma di Fonseca viene da 6 risultati utili consecutivi di cui 5 vittorie ed 1 pareggio ed è al 5° posto a quota 64 punti.

I giallorossi per essere sicuri della quinta posizione hanno bisogno di altri 3 punti visto che il Milan che insegue è a 60 e mancano due giornate alla fine del campionato.

Di fronte oggi ci sarà un Torino che è già salvo e non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

I granata sono quintultimi a 39 punti e nelle ultime 5 giornate hanno conquistato solo 2 punti pareggiando contro Verona e Spal.

Dove vedere Torino Roma in Diretta TV e Streaming live:

Torino Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky mercoledì 29 luglio ore 21:45 al canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Torino Roma in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Torino Roma:

Longo manda in campo il suo Torino con il 3-4-1-2 con Sirigu in porta e nella difesa a 3 Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo ci sono Ola Aina a destra e Ansaldi a sinistra con Lukic e Meitè al centro. In attacco Belotti punta centrale supportato da Verdi e Zaza.

Fonseca schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e nella difesa a 3 Mancini, Kolarov e Smalling. A centrocampo ci saranno Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra con Cristante e Veretout al centro. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Mkhitaryan e Carles Perez.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Torino Roma Precedenti e Statistiche:

All’andata il 5 gennaio scorso all’Olimpico il Torino ha battuto la Roma 2 a 0 grazie ad una doppietta di Belotti.

I precedenti tra Torino e Roma in totale sono 149 ed il bilancio è di 63 vittorie della Roma, 40 pareggi e 46 vittorie del Torino.

Gol segnati dalla Roma 210, gol del Torino 186.

