Diretta Tv 28° Giornata Serie A su Sky e Dazn: dove vedere Juventus Lecce e Milan Roma

Questo week-end è in programma la 28° Giornata di Serie A con la prima partita in programma venerdì 26 giugno che vedrà di fronte Juventus e Lecce in Diretta Tv su Sky, domenica alle 17:15 si gioca il big match a San Siro tra Milan e Roma mentre il posticipo delle 21:45 è Inter Parma.

Prosegue senza sosta il campionato di Serie A con la 28° Giornata in programma il week end dal 26 al 28 giugno.

Ronaldo in gol contro il Bologna – Fonte: twitter.com/ChampionsLeague

Ad aprire questa 28° Giornata a Torino venerdì sera alle 21:45 la capolista Juventus di Sarri affronta il Lecce di Liverani in piena zona retrocessione.

La Juventus dopo la vittoria in trasferta a Bologna per 2 a 0 e la contemporanea sconfitta della Lazio a Bergamo contro l’Atalanta di ieri ora ha 4 punti di vantaggio sui biancocelesti e ben 8 sull’Inter di Conte fermata sul pareggio in casa dal Sassuolo.

Il Lecce invece ha rimediato una sonora sconfitta per 4 a 1 in casa contro il Milan ed è apparso fuori condizione fisica. I salentini hanno bisogno disperatamente di punti salvezza visto che sono terzultimi a quota 25 punti insieme al Genoa ma contro la Juventus a Torino non sarà per nulla facile portare a casa un risultato positivo. Juventus Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky.

Sabato 27 si giocherà il primo match pomeridiano alle 17:15, orario inedito per la Serie A, che vedrà di fronte Brescia e Genoa.

Il Brescia è ultimo in classifica a quota 17 punti mentre il Genoa è terzultimo a quota 25.

Solo una vittoria potrebbe riportare i padroni di casa in lotta per la salvezza, diversamente sarebbero quasi condannati alla Serie B. Brescia Genoa sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Alle 19:30 di sabato 27 si gioca Cagliari Torino sempre in Diretta tv su Sky.

Sabato alle 21:45 la Lazio di Inzaghi affronta in casa la Fiorentina, il match sarà trasmesso in streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

I biancocelesti vengono dalla roccambolesca sconfitta di Bergamo per 3 a 2 dopo che erano stati in vantaggio 0 a 2. Con questa sconfitta sono scesi a 4 lunghezze di distacco dalla capolista Juventus e devono per forza vincere se vogliono ancora lottare per lo scudetto. La Fiorentina non ha più nulla da chiedere a questo campionato ed è 14° a quota 31 punti e ha pareggiato in casa il suo match d’esordio contro il Brescia ultimo in classifica.

Domenica 28 giugno alle 17:15 si apre subito con il big match di San Siro tra Milan e Roma trasmesso in Diretta Streaming su DAZN.

I giallorossi hanno battuto in rimonta la Sampdoria grazie ad una doppietta di Dzeko apparso in grande spolvero. Il Milan invece nel match d’esordio ha battuto con un sonoro 4 a 1 il Lecce in trasferta.

I giallorossi inseguono il 4° posto occupato dall’Atalanta che ha 6 punti di vantaggio mentre i rossoneri sono 7° a quota 39 punti insieme al Parma e sono alla ricerca di un posto in Europa League che dista solo 3 punti.

Alle 19:30 di domenica 28 giugno sono in programma 4 partite con Napoli SPAL, Udinese Atalanta e Sampdoria Bologna che saranno trasmesse in Diretta TV su Sky mentre Sassuolo Verona sarà visibile in streaming su DAZN.

Il posticipo delle 21:45 di domenica 28 giugno che chiude la 28° Giornata di Serie A è Parma – Inter che sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su SKY.

I nerazzurri dopo il roccambolesco pareggio interno contro il Sassuolo per 3 a 3 cercheranno di tornare alla vittoria al Tardini.

L’Inter è sprofondata a -8 dalla Juventus capolista e vede quasi svanire i sogni scudetto ma ora deve anche difendere il 3° posto dall’Atalanta che è a sole 4 lunghezze di distacco.

Il Parma è a 39 punti all’8° posto e può lottare per un posto in Europa League visto che il 6° posto occupato dal Napoli è a soli 3 punti.

Programma partite 28° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

26/06 ore 21.45 Juventus-Lecce Diretta TV su Sky

27/06 ore 17.15 Brescia-Genoa Diretta TV su Sky

27/06 ore 19.30 Cagliari-Torino Diretta TV su Sky

27/06 ore 21.45 Lazio-Fiorentina Diretta Streaming DAZN

28/06 ore17.15 Milan-Roma Diretta Streaming DAZN

28/06 ore19.30 Napoli-SPAL Diretta TV su Sky

28/06 ore 19.30 Sassuolo-Verona Diretta Streaming DAZN

28/06 ore 19.30 Udinese-Atalanta Diretta TV su Sky

28/06 ore 19.30 Sampdoria-Bologna Diretta TV su Sky

28/06 ore 21.45 Parma-Inter Diretta TV su Sky

