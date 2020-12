Udinese-Crotone Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-12-2020

Udinese Crotone formazioni. La sfida tra le due squadre si disputerà martedì 15 dicembre alle ore 18:30 alla Dacia Arena. La partita vale per la dodicesima giornata di campionato di Serie A e sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 201).

Sarà la sfida tra Udinese e Crotone ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A. Un anticipo che è molto importante per entrambe le squadre. L’Udinese di Luca Gotti sta affrontando un periodo decisamente positivo dato che viene da ben tre vittorie consecutive. L’ultima è stata contro il Torino in trasferta. I granata erano riusciti a pareggia i due gol presi ma Nestorovski regala la vittoria ai friulani. I bianconeri, inoltre, devono recuperare la sfida contro l’Atalanta rinviata per via del maltempo.

Decisamente diversa la situazione per il Crotone. La squadra calabrese rimane il fanalino di coda con ben 5 punti ma c’è comunque ottimismo. La vittoria schiacciante per 4-1 contro lo Spezia ha riacceso la speranza del club dopo un andamento negativo con ben 8 sconfitte e due pareggi, di cui uno importante contro la Juventus. Il Crotone ha bisogno di punti e si presenterà con la giusta determinazione ad Udine.

Udinese Crotone formazioni , le ultime

Gotti schiererà il suo 3-5-2 con Musso in porta e difesa a tre formata da Bonifazi, Becao e Samir. A centrocampo Stryger Larsen, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar e De Paul, che continua ad essere oggetto di desiderio di diverse big. L’attacco dovrebbe prevedere il duo Pussetto–Lasagna mentre panchina per Deulofeu, autore dell’assist sul primo gol di Pussetto contro il Toro.

Medesimo modulo anche per Giovanni Stroppa. A difendere i pali ci sarà Cordaz, difesa a tre composta da Luperto, Morrone e Cuomo, quest’ultimo sostituirà lo squalificato Magallan. Centrocampo a cinque costituito da Pereira, Molina, Benali , Eduardo e Reca. Petriccione ritorna dalla squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina. In attacco la coppia Simy insieme a Messias che ha realizzato la doppietta nella sfida contro i liguri.

Udinese Crotone, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Eduardo, Reca; Messias, Simy.

Dove vedere il match

Udinese-Crotone, match valido per la dodicesima giornata di campionato, si svolgerà martedì 15 dicembre alle ore 18:30 alla Dacia Arena. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 201)

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate complessivamente quattro volte. Parità di vittorie, ossia 2, da entrambe le parti. I gol messi a segno dai bianconeri sono 6 contro i 3 dei calabresi.

L’ultimo precedente risale al 22 aprile 2018. A sorpresa, allo stadio Friuli, vinse il Crotone di Walter Zenga per 2-1. In gol prima Lasagna per i bianconeri poi la rimonta rossoblù con Simy e Marco Faraoni al minuto 86. A Crotone, invece, vinse l’Udinese di Massimo Oddo per 3-0 con la doppietta di Jankto e un gol di Lasagna.

