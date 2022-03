Diretta Streaming Roma-Atalanta e Cronaca Live 05-03-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma Atalanta valida per la 28° Giornata di Serie A, Sabato 5 Marzo 2022 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo

96′ – Finisce la partita. La Roma s’impone all’Olimpico sull’Atalanta per 1-0. Il secondo successo consecutivo, sancito da una rete di Abraham al 32′, consente alla squadra capitolina, in serie positiva da sette gare, di agganciare (seppur con un match in più disputato) al quinto posto quella lombarda a quota 47. Terzo ko nelle ultime cinque gare per i nerazzurri. Occasioni per Mancini, Pellegrini da una parte e per Demiral e Freuler dall’altra. Nelle battute conclusive si registrano le espulsioni di De Roon e Mkhitaryan per somma di ammonizioni.

96′ – Espulso anche Mkhitaryan per somma di ammonizioni (secondo cartellino giallo per un fallo di mano). Ristabilita la parità numerica in questi istanti finali.

94′ – Le proteste costano a De Roon il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Atalanta in dieci in queste battute conclusive.

94′ – Cartellino giallo per De Roon per gioco scorretto su Sergio Oliveira.

92′ – Prolungato possesso palla dell’Atalanta.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Rui Patricio neutralizza un colpo di testa di Demiral sugli sviluppi di un traversone proposto dalla destra da Hateboer.

89′ – Segnalato un fuorigioco di rientro di Demiral.

89′ – Ravvisato un fallo di mano di Freuler.

88′ – Smalling sbroglia con decisione un’iniziativa avversaria.

87′ – Ravvisato un fallo di Malinovskyi su Ibanez.

86′ – Cartellino giallo per Demiral per proteste.

85′ – Cartellino giallo per Ibanez per gioco scorretto su Muriel.

84′ – Triplo cambio nella Roma: Felix, Ibanez e Sergio Oliveira prendono rispettivamente il posto di Abraham, Karsdorp e Pellegrini.

82′ – Cambio nell’Atalanta: Palomino lascia il posto a Djimsiti.

81′ – Sesto calcio d’angolo per la Roma.

80′ – Termina lontana dai pali una conclusione dal limite dell’area effettuata da Abraham.

78′ – Cartellino giallo per Malinovskyi per gioco scorretto su Kumbulla protagonista nella circostanza di un buon recupero.

76′ – Buon recupero difensivo di Demiral su Mkhitaryan che si era allungato leggermente la sfera in fase di controllo.

75′ – Cambio nella Roma: Veretout subentra a Zaniolo.

74′ – Kumbulla subisce fallo da Malinovskyi.

73′ – Ravvisata una posizione irregolare di Abraham.

72′ – Zaniolo, servito in contropiede da Abraham, si vede respingere il suo tentativo a rete.

70′ – Terzo calcio d’angolo per l’Atalanta.

69′ – Cartellino giallo per Kumbulla per gioco scorretto su Miranchuk.

68′ – Altra efficace chiusura difensiva di Palomino.

68′ – Segnalato un fallo in attacco di Zaniolo su Palomino.

68′ – Un tentativo di prima intenzione dalla distanza di Cristiante è respinto dalla difesa ospite.

67′ – Ravvisata una posizione irregolare di Boga.

66′ – Cartellino giallo per Mkhitaryan per gioco scorretto su Boga.

64′ – Occasione Roma: Mancini, sugli sviluppi del corner di Pellegrini respinto dalla difesa, conclude alto da favorevole posizione.

63′ – Quinto calcio d’angolo per la Roma.

62′ – Rui Patricio controlla con sicurezza una conclusione da fuori area di Malinovskyi.

62′ – Cambio forzato nella Roma: Vina sostituisce Zalewski non al meglio.

60′ – Doppio cambio per l’Atalanta: Malinovskyi e Boga rilevano rispettivamente Koopmeiners e Pessina.

59′ – Secondo calcio d’angolo per l’Atalanta.

57′ – Efficace copertura difensiva di Palomino su Zaniolo lanciato a rete.

56′ – Prolungata trama offensiva dell’Atalanta.

54′ – Zalewski si trascina il pallone oltre la linea di fondo dopo essersi reso protagonista di un’iniziativa interessante.

53′ – Possesso palla della Roma.

51′ – Atalanta pericolosa: Rui Patricio si oppone al tentativo da distanza ravvicinata effettuato da Freuler al termine di uno scambio con Koopmeiners.

50′ – Segnalata una posizione irregolare di Zaniolo.

50′ – Un invito in profondità di De Roon si rivela leggermente impreciso per Muriel.

48′ – Occasione Roma: Pellegrini, liberato centralmente da una bella giocata di Mkitaryan, si allunga nel controllo il pallone favorendo l’uscita di Musso.

47′ – Miranchuk subisce fallo da Pellegrini.

47′ – Quarto calcio d’angolo per la Roma.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nell’Atalanta: Muriel prende il posto di Pasalic.

Cronaca 1° Tempo

47′ – Finisce il primo tempo. Roma e Atalanta vanno al riposo con i giallorossi in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete messa a segno al 32′ da Abraham. Occasioni per Mancini e Demiral.

47′ – Zalewski subisce fallo da Pessina.

47′ – Palomino subisce fallo da Zaniolo.

46′ – Terzo calcio d’angolo per la Roma generato da una deviazione in barriera di Hateboer sulla punizione battuta da Pellegrini.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Mkhitaryan guadagna un calcio di punizione da posizione interessante subendo fallo da Pezzella.

44′ – Ravvisata una posizione irregolare di Pasalic.

42′ – Il calcio di punizione di Koopmeiners è respinto dalla barriera. sul proseguimento dell’azione il centrocampista nerazzurro commette fallo su Smalling.

41′ – Miranchuk è fermato fallosamente da Kumbulla. Punizione interessante per l’Atalanta.

40′ – Prolungato possesso palla dell’Atalanta che fatica a trovare spazi per il momento.

38′ – Zaniolo è fermato fallosamente da De Roon.

37′ – Ravvisato un fallo di Zaniolo su Palomino.

35′ – Rilevato un fallo in attacco di Pessina su Zalewski.

34′ – Hateboer subisce fallo da Pellegrini.

32′ – GOL DELLA ROMA! 1-0! Abraham, servito centralmente da Zaniolo, s’incunea in area e batte Musso. Azione avviata da un anticipo efficace in fase difensiva di Karsdorp. Per Abraham si tratta del ventesimo centro stagionale, il tredicesimo in campionato.

31′ – Freuler subisce fallo da Zaniolo.

30′ – Zaniolo chiama in causa Musso con una conclusione piuttosto debole dal limite dell’area.

28′ – Un traversone dalla destra di Karsdorp è allontanato fuori area dalla difesa ospite.

27′ – Segnalata una posizione irregolare di Zaniolo.

27′ – Zalewski subisce fallo da Hateboer.

26′ – Rui Patricio controlla agevolmente una debole battuta a rete da fuori area di Freuler.

25′ – Un traversone di Zaniolo dalla sinistra si rivela troppo alto per Abraham.

23′ – Opportunità per l’Atalanta: Demiral non approfitta nel cuore dell’area avversaria di una gestione difensiva superficiale di un traversone da parte della difesa giallorossa.

23′ – Primo calcio d’angolo per l’Atalanta.

21′ – Cambio forzato nell’Atalanta: Zappacosta è costretto a lasciare il posto a Pezzella.

19′ – Gioco fermo per soccorrere Demiral e Abraham rimasti contusi a terra dopo un contrasto a centrocampo. Cartellino giallo per l’attaccante della Roma.

18′ – Zaniolo, ben servito in verticale da Zalewski, chiama in causa Musso con una conclusione da fuori area.

17′ – Kumbulla subisce fallo da Koopmeiners.

16′ – Efficace copertura difensiva di Pellegrini su Koopmeiners.

15′ – Musso neutralizza a terra un traversone dal fondo di Pellegrini.

14′ – Gioco fermo per soccorrere Zappacosta rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

13′ – Buona copertura difensiva di Zalewski.

11′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

9′ – Cartellino giallo per Cristante per gioco scorretto su Koopmeiners. Gioco spezzettato in questa fase.

8′ – Pessina è fermato fallosamente da Kumbulla a centrocampo.

8′ – Pasalic subisce fallo da Mkhitaryan.

7′ – Segnalata una posizione irregolare di Hateboer.

6′- Zaniolo subisce fallo da Pasalic.

5′ – Possesso palla dell’Atalanta.

4′ – Palomino ferma fallosamente Zaniolo.

3′ – Occasione Roma: Musso alza con bravura in corner un colpo di testa di Mancini sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Pellegrini dalla sinistra. Secondo calcio d’angolo per i padroni di casa protagonisti di un buon avvio di partita.

2′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Roma.

1′ – Un gran tiro da fuori area di Mkhitaryan è respinto da Demiral.

1′ – Zaniolo è fermato fallosamente da Palomino.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Roma – Atalanta: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di José Mourinho e Gian Piero Gasperini:

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeiners, Pessina; Pasalic.

Probabili Formazioni di Roma – Atalanta:

La Roma sfida, in casa, l’Atalanta riproponendo il 3-4-2-1.

Inamovibile Tammy Abraham che giocherà in attacco come unica punta, mentre la trequarti potrebbe leggermente cambiare.

Mkhitaryan e Pellegrini sembrano essere confermati con El Shaarawy che potrebbe avere una chance da titolare rispetto a Zaniolo.

La posizione del Faraone sarà come esterno a tutta fascia mentre, dall’altro lato, ci sarà Karsdorp.

Cristante e Veretout giocheranno sulla mediana con Smalling, Mancini e Kumbulla a completare la difesa.

L’Atalanta di Gasperini risponde con una formazione speculare che probabilmente vedrà il ritorno in campo di Muriel con Boga, dunque, che si siederà in panchina.

Malinovskyi e Koopmeiners presenzieranno sulla trequarti, mentre sugli esterni giocheranno Zappacosta e Maehle.

De Roon e Freuler giocheranno a centrocampo, mentre in difesa ci saranno Palomino, Demiral e Djimsiti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma – Atalanta in Diretta TV e Streaming Live:

Roma – Atalanta valida per la 28° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN Sabato 5 Marzo 2022 alle ore 18:00.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Roma – Atalanta in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browser sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l'App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l'App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E' possibile vedere Roma – Atalanta in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l'App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Roma – Atalanta:

La Roma sfida alle 18:00 di sabato 5 Marzo l’Atalanta all’Olimpico nel match di campionato valido per la 28° giornata.

Un match interessantissimo che mette di fronte due squadre che hanno l’assoluta voglia di continuare a credere e sognare alla Champions League, nonostante, in entrambi i casi, gli ultimi risultati sono stati altalentanti.

Sarà una sfida a nervi tesi non solo per la rivalità e per l’importanza del match, ma anche per il temperamento dei due allenatori che nelle ultime giornate hanno lamentato, quasi all’unisono, alcune decisioni arbitrali che non sono piaciute ad entrambi.

I giallorossi vogliono replicare la grande sfida mostrata all’andata e riprendere un percorso fatto di vittorie e di conferme, così da consolidare la posizione in classifica e i punti di vantaggio rispetto a Fiorentina e Lazio.

La Dea, invece, ha la netta ambizione di arrivare in Champions League e per farlo deve vincere soprattutto queste partite contro squadre importanti.

La Juventus, attualmente, è avanti in classifica, ma il divario non è alto e sbagliare non è più possibile.

