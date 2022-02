Diretta Streaming Napoli-Inter e Cronaca Live 12-02-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli Inter 25° Giornata di Serie A, Sabato 12 Febbraio 2022 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

96′ – Finisce la partita. Napoli e Inter chiudono sull’1-1 il big match della venticinquesima giornata della Serie A andato in scena al “Maradona”. I padroni di casa passati in vantaggio al 7′ con un penalty trasformato da Insigne si vedono raggiungere in apertura di ripresa (47′) dai nerazzurri a segno con Dzeko. Da segnalare nella ripresa due ottimi interventi di Handanovic su Osimhen ed Elmas. Il risultato di parità, in attesa di conoscere l’esito dell’impegno del Milan, consente all’Inter di restare in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sul Napoli.

95′ – Ounas subisce fallo da Perisic. Punizione sulla trequarti per i padroni di casa.

94′ – Termina a lato un tentativo in acrobazia effettuato da Barella.

92′ – Secondo calcio d’angolo per gli ospiti determinato da una deviazione di Di Lorenzo su un cross di Perisic dalla sinistra.

90′ – Cambio nell’Inter: D’Ambrosio sostituisce Dimarco. Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Primo corner per l’Inter generato da una chiusura di Juan Jesus.

88′ – Anguissa subisce fallo a centrocampo da Dzeko.

87′ – Sanchez è fermato fallosamente da Ounas.

85′ – Rilevato un fallo di Sanchez su Rrahmani.

84′ – Triplo cambio per il Napoli: Juan Jesus, Ounas e Mertens fanno il loro ingresso rispettivamente per Zielinski, Insigne e Osimhen.

83′ – Doppio cambio nell’Inter: Vidal e Sanchez prendono rispettivamente il posto di Calhanoglu e Lautaro Martinez.

80′ – La mancata uscita del pallone da diversi minuti impedisce l’ingresso in campo di Sanchez. Si prepara anche Vidal.

79′ – Handanovic controlla senza particolari problemi una conclusione di Insigne dal limite dell’area.

78′ – Prolungata trama di gioco dell’Inter.

76′ – Sanchez si prepara a fare il suo ingresso in campo.

74′ – Cambio nel Napoli: Anguissa subentra a Fabian Ruiz.

72′ – Osimhen subisce fallo da De Vrij.

71′ – Ravvisato un fallo di Elmas ai danni di Dimarco.

71′ – Insigne è fermato fallosamente da Dumfries.

69′ – Termina a lato un colpo di testa di Rrahmani sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Insigne.

69′ – Napoli pericoloso: Handanovic si oppone con coraggio in uscita al tentativo da distanza ravvicinata effettuato da Elmas. Quarto calcio d’angolo per la compagine di Spalletti. L’Inter non ne ha ancora battuti.

68′ – Il gioco riprende.

67′ – Gioco fermo per soccorrere l’esterno difensivo dei padroni di casa.

66′ – Di Lorenzo subisce fallo da Dimarco.

65′ – Barella ci prova senza fortuna da fuori area: pallone sul fondo.

63′ – Buona chiusura di Koulibaly su Dzeko.

62′ – Un traversone dalla sinistra di Fabian Ruiz si rivela irraggiungibile per Osimhen.

60′ – Cartellino giallo per Brozovic per proteste successive al fallo commesso su Zielinski. Il centrocampista croato essendo diffidato salterà l’impegno interno contro il Sassuolo.

58′ – Gioco fermo per soccorrere Ospina rimasto contuso a terra dopo un contatto con Dumfries.

57′ – Grande intervento difensivo di Koulibaly in occasione di un traversone dalla sinistra di Perisic.

56′ – Ospina rischio grosso sul pressing alto di Dzeko.

55′ – Si spegne sul fondo il tentativo di tesa effettuato da Rrahmani sugli sviluppi del corner battuto da Zielinski.

55′ – Palla-gol per il Napoli: Handanovic devia con bravura in angolo di piede una potente conclusione sul primo palo di Osimhen. Terzo tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

54′ – Prezioso recupero di Dumfries in occasione di uno-contro-uno di Osimhen con De Vrij. Sul proseguimento dell’azione l’esterno olandese è fermato fallosamente da Mario Rui.

53′ – Segnalato un fallo di mano di Lautaro Martinez.

52′ – Efficace copertura di Di Lorenzo.

50′ – Mario Rui è fermato fallosamente da Dumfries.

50′ – Buona copertura di Skriniar.

49′ – Possesso palla del Napoli.

47′ – GOL DELL’INTER! 1-1! Dzeko sigla il pari per i nerazzurri con una potente battuta sotto la traversa da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un traversone di Perisic carambolato dalle sue parti dopo un tocco di Di Lorenzo.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Napoli e Inter vanno al riposo con i padroni di casa avanti per 1-0. Decide, per il momento, il penalty trasformato da Insigne al 7′. Gara dai ritmi elevati. Palo esterno per Zielinski. Occasioni per Insigne e Dumfries.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Gioco fermo per soccorrere Osimhen rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Skriniar.

43′ – Il Napoli abbassa i ritmi in queste battute conclusive della prima frazione.

42′ – Occasione Inter: Dumfries, servito da Lautaro Martinez, non riesce in diagonale da posizione defilata a inquadrare lo specchio della porta difesa da Ospina.

40′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

38′ – Osimhen subisce fallo nei pressi della linea di centrocampo da De Vrij.

38′ – Applaudita chiusura in scivolata di Koulibay su Dumfries.

37′ – Cartellino giallo per Insigne per proteste.

37′ – Lobotka è fermato fallosamente da Lautaro Martinez.

36′ – Ospina controlla agevolmente un debole colpo di testa di Dzeko sugli sviluppi di un cross proposto dalla sinistra da Perisic.

35′ – Lautaro Martinez recupera un buon pallone in pressing.

34′ – Dzeko è fermato fallosamente da Koulibay. Punizione sulla trequarti per l’Inter.

33′ – Un traversone di Mario Rui dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Dimarco.

31′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Rrahmani sugli sviluppi del corner battuto da Insigne.

30′ – Secondo calcio d’angolo per i padroni di casa. Corner generato da una deviazione di De Vrij su un tentativo effettuato da Osimhen.

29′ – Occasione Napoli: Insigne non riesce in mezza rovesciata a trovare il bersaglio.

27′ – Una conclusione di Osimhen da posizione defilata colpisce l’esterno della rete.

26′ – Cambio forzato per il Napoli: Politano, non al meglio, lascia il posto a Elmas.

25′ – Un servizio all’interno dell’area cercato dalla destra da Politano è respinto da Dimarco.

24′ – Prolungato possesso palla dell’Inter che fatica però a guadagnare campo.

22′ – Koulibaly rischia qualcosa sul pressing portato da Lautaro Martinez.

20′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Fabian Ruiz.

20′ – Politano prova a rimanere in campo.

19′ – Problemi fisici per Politano dopo un contrasto con Dimarco. Spalletti manda a scaldare Elmas.

17′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Napoli. Tiro dalla bandierina generato da una conclusione di Osimhen deviata da Skriniar.

16′ – Un traversone dalla sinistra di Dimarco dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Rrahmani.

15′ – Ritmi di gioco sostenuti.

14′ – Prolungata trama offensiva dell’Inter.

12′ – Palo esterno del Napoli! Zielinski, servito al limite da un tocco di Insigne, scheggia con la sua battuta il montante di sinistra della porta difesa da Handanovic.

11′ – Un invito in profondità di Dumfries si rivela leggermente troppo lungo per Dzeko.

10′ – Il direttore di gara lascia correre il gioco in questa fase.

9′ – Possesso palla dell’Inter all’altezza della linea mediana del campo.

7′ – GOL DEL NAPOLI! 1-0! Insigne porta in vantaggio gli azzurri trasformando il calcio di rigore.

6′ – Rigore per il Napoli. Il direttore di gara, dopo aver fatto ricorso al VAR, decreta il penalty per i padroni di casa.

4′ – Napoli pericoloso: termina di poco a lato un tentativo di Di Lorenzo da fuori area. Check in corso per un sospetto intervento in area di De Vrij su Osimhen.

3′ – Possesso palla del Napoli. Insigne è fermato fallosamente da Dumfries.

2′ – Potenziale opportunità per l’Inter: Barella contrastato da Mario Rui non riesce ad indirizzare la sua conclusione verso la rete.

1′ – Skriniar subisce fallo da Insigne.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Napoli-Inter: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Napoli-Inter:

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski ed Insigne. In attacco, l’unica punta, Osimhen.

Inzaghi dovrebbe invece optare per il suo classico 3-5-2. Handanovic quindi in porta con, a fargli da schermo, Skriniar, De Vrij e Dimarco. Centrocampo a cinque con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. Davanti, la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Guarda Napoli – Inter in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Napoli Inter in Diretta TV e Streaming Live:

Napoli-Inter valida per la 24° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN Sabato 12 Febbraio alle ore 18:00.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Napoli-Inter in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browser sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Napoli-Inter in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Napoli Inter:

Archiviata la sconfitta di sabato nel derby contro il Milan, a cui ha fatto seguito la vittoria di martedì in Coppa Italia contro la Roma di José Mourinho, l’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica con 53 punti, si prepara a far visita, allo Stadio Diego Armando Maradona, per la venticinquesima giornata di campionato in Serie A, al Napoli di Luciano Spalletti che, secondo in graduatoria a meno uno dai nerazzurri (in coabitazione con il Milan), giunge all’appuntamento di sabato pomeriggio da una striscia di quattro vittorie consecutive.

I meneghini, dopo la debacle della settimana scorsa e in attesa di recuperare il match col Bologna non disputato lo scorso 6 gennaio, sono a caccia di un successo che consenta loro di confermarsi in prima posizione. I partenopei, invece, visto l’ottimo stato di forma, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote al Biscione per rientrare in quella lotta scudetto che non li vede protagonisti dalla stagione 2017-2018.

Precedenti e statistiche di Napoli Inter:

I precedenti tra Napoli ed Inter sono complessivamente 169 (156 in Serie A, 13 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 51 vittorie degli azzurri, 77 dei nerazzurri e 41 pareggi. 185 i gol segnati dai partenopei, 253 quelli messi a referto dai meneghini.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ad Inter-Napoli 3-2 dello scorso 21 novembre (Serie A 2021-2022).

L’ultimo precedente al Maradona, invece, risale a Napoli-Inter 1-1 del 18 aprile 2021 (Serie A 2020-2021).

Esclusa la vittoria esterna, per 0-1, del 12 febbraio 2020 (andata semifinale Coppa Italia 2019-2020) i campani non battono i lombardi dal 4-1 interno del 19 maggio 2019 (Serie A 2018-2019). Al contrario, i milanesi non vincono all’ombra del Vesuvio dall’1-3 del 6 gennaio 2020 (Serie A 2019-2020).

Migliori Bookmakers AAMS