Diretta Streaming Live Sinner – Zverev ATP Finals Torino 2025

Dove vedere il match valido per la 2° Giornata del Girone delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in diretta Tv e streaming Live.

Sinner contro Zverev è già sfida decisiva per il primato nel girone: il tennista italiano si gioca la corsa alla semifinale e al numero 1 mondiale.

Jannik Sinner e Alexander Zverev arrivano allo scontro diretto di mercoledì con lo stesso bilancio nel Gruppo Bjorn Borg: una vittoria a testa e la possibilità concreta di prenotare un posto in semifinale.

Anche in caso di sconfitta, soprattutto per l’azzurro, il passaggio del turno resterebbe ampiamente alla portata. Questo però non riduce minimamente la pressione agonistica che spinge Sinner in ogni match di queste Nitto ATP Finals 2025.

Il tennista italiano ha infatti bisogno di ogni singolo successo per restare agganciato alla corsa al numero uno del mondo, in un duello serratissimo con Carlos Alcaraz.

Per strappargli la leadership di fine anno, deve con ogni probabilità chiudere il torneo senza sconfitte, sollevando nuovamente il trofeo che ha già conquistato nel 2024.

Il debutto ha confermato che la condizione è eccellente: Sinner ha regolato Felix Auger-Aliassime con un netto 7-5 6-1, allungando a sei la sua striscia di vittorie consecutive alle Finals e portando a 11-2 il bilancio complessivo davanti al pubblico di casa a Torino.

Un rendimento straordinario che si aggiunge a un dato impressionante: dalla finale persa agli US Open contro Alcaraz, l’italiano ha collezionato 17 vittorie nelle ultime 18 partite, con l’unico stop arrivato per ritiro.

Il match contro Zverev promette quindi scintille: in palio non c’è soltanto un passo decisivo verso la semifinale, ma anche un pezzo importante della volata mondiale verso il trono ATP.

Alexander Zverev arriva alle Nitto ATP Finals con il prestigio di aver vinto qui già due titoli nel 2018 e nel 2021 e con la volontà di inseguire un clamoroso tris.

Il suo percorso a Torino è iniziato nel migliore dei modi grazie al successo per 6-3 7-6 contro Ben Shelton, un risultato che conferma il buon momento del tedesco: nelle ultime nove partite ha raccolto sette vittorie, ritrovando solidità e continuità.

C’è però un dettaglio che pesa enormemente alla vigilia del duello con Sinner. Le due sconfitte maturate in questo periodo sono arrivate proprio contro il numero due del mondo. A Vienna, Zverev aveva lottato alla pari nella finale poi persa 3-6 6-3 7-5, mostrando un livello altissimo. Ma la rivincita di Parigi ha avuto tutt’altra storia: Sinner ha dominato 6-0 6-1 in semifinale, approfittando anche delle fatiche accumulate dal tedesco nel durissimo quarto di finale contro Daniil Medvedev.

Nonostante un buon ruolino di marcia e l’esperienza accumulata negli anni, Zverev si trova dunque a dover fronteggiare un avversario che nell’ultimo periodo sembra aver trovato le chiavi per imporsi con autorità nei loro scontri diretti.

Dove vedere Sinner – Zverev in Diretta Tv e Streaming Live:

ATP Finals Nitto Torino: Jannik Sinner – Alexander Zverev

Il match Sinner-Zverev si giocherà mercoledì 12 novembre alle ore 20:30 italiane e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su Rai 2.

Il match Sinner – Zverev sarà visibile anche in Diretta streaming Live sull’App Raiplay.

Precedenti e Statistiche Sinner-Zverev:

Ecco tutti i precedenti giocati tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, l’italiano conduce 5 a 4 negli scontri diretti e ha vinto gli ultimi 4.

Paris Masters (2025) – Semi-final: Sinner 6-0 6-1

Sinner 6-0 6-1 ATP Vienna (2025) – Final: Sinner 3-6 6-3 7-5

Sinner 3-6 6-3 7-5 Australian Open (2025) – Final : Sinner 6-3 7-6(4) 6-3

: Sinner 6-3 7-6(4) 6-3 Cincinnati Masters (2024) – Semi-final: Sinner 7-6(9) 5-7 7-6(4)

Sinner 7-6(9) 5-7 7-6(4) US Open (2023) – Fourth round: Zverev 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Zverev 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 Monte-Carlo Masters (2022) – Quarter-final: Zverev 5-7 6-3 7-6(5)

Zverev 5-7 6-3 7-6(5) US Open (2021) – Fourth round: Zverev 6-4 6-4 7-6(7)

Zverev 6-4 6-4 7-6(7) Cologne 2 (2020) – Semi-final: Zverev 7-6(3) 6-3

Zverev 7-6(3) 6-3 French Open (2020) – Fourth round: Sinner 6-3 6-3 4-6 6-3

Nonostante Jannik Sinner avesse iniziato il confronto diretto con Alexander Zverev vincendo il loro primo incontro, era stato il tedesco a prendere il controllo iniziale della rivalità portandosi avanti 4-1. Da quel momento, però, il duello ha cambiato direzione. L’azzurro ha infatti ribaltato completamente la situazione conquistando quattro vittorie consecutive, che gli hanno permesso di passare a condurre 5-4 negli scontri complessivi. E alla vigilia della sfida di Torino, i riflettori sono tutti puntati su di lui come favorito naturale.

La superiorità di Sinner negli ultimi incroci emerge in modo netto: nelle quattro affermazioni ottenute contro il numero tre del seeding, l’italiano ha ceduto solamente due set, segno di una gestione sempre più solida contro il bombardiere tedesco.

Il rendimento dei due nel 2025 conferma l’inerzia della sfida. Zverev sta vivendo una stagione poco brillante contro i top 10, con un record di 4-9. Le sue uniche vittorie sono arrivate contro Shelton (due volte), su Djokovic costretto al ritiro dopo un set agli Australian Open e su Lorenzo Musetti. Un bottino minimo per un giocatore che in carriera ha sollevato 24 titoli ATP.

Scenario completamente diverso per Sinner, che nel 2025 ha costruito numeri da dominatore assoluto: 15-4 contro i top 10 nell’anno solare e 21-4 dal via delle ATP Finals 2024. L’unico giocatore capace di fermarlo a livello di élite è stato Carlos Alcaraz, responsabile di tutte e quattro le sconfitte rimediate dall’italiano in questo periodo.

Con queste premesse, la nuova sfida tra Sinner e Zverev assume i contorni di un confronto ad alta intensità, ma con il numero due del mondo che si presenta ancora una volta con un vantaggio tecnico, mentale e statistico evidente.

Pronostico Jannik Sinner – Alexander Zverev:

La previsione più logica porta a pensare che Sinner possa chiudere il match in due set. Negli ultimi dodici mesi, infatti, tra i giocatori presenti nella top 10 solo Carlos Alcaraz è riuscito a fermare l’azzurro, mentre tutti gli altri hanno dovuto cedere alla sua continuità e alla sua intensità di gioco.

Con una striscia aperta di quattro successi consecutivi contro Zverev e uno stato di forma che lo vede praticamente impeccabile contro gli avversari di vertice, il pubblico di Torino può legittimamente aspettarsi un altro colpo da campione. Una nuova vittoria porterebbe Sinner avanti 6-4 nel bilancio dei confronti diretti, consolidando ulteriormente il suo dominio nella rivalità e avvicinandolo a un altro traguardo pesantissimo nella corsa al numero uno mondiale.

