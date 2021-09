Diretta Streaming Lazio-Roma su DAZN 26-09-2021 ore 20:45

Lazio – Roma, Big Match della 6° Giornata di Serie A, di domenica 26 Settembre 2021 alle ore 18:00 sarà visibile in esclusiva in Diretta Streaming su DAZN.

Alle 18:00 di domenica pomeriggio si gioca all’Olimpico di Roma l’attesissimo Derby della Capitale che vedrà di fronte la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho in un match che si preannuncia ricco di gol e spettacolo e aperto ad ogni risultato!

Lazio – Roma Diretta Streaming su DAZN – 6° Giornata di Serie A

La Lazio di Sarri ha 8 punti in classifica e dopo l’ottima partenza con le due vittorie consecutive alle prime due giornate nei successivi 3 match ha ottenuto la sconfitta a San Siro contro il Milan e 2 pareggi.

Domenica scorsa i biancocelesti non sono andati oltre il pareggio in casa contro il Cagliari per 2 a 2 e anche giovedì nel turno infrasettimanale hanno rimediato un pareggio a Torino contro i granata.

Anche in Europa League la Lazio di Sarri ha rimediato una sconfitta in trasferta contro il Galatasaray 10 giorni fa.

La Lazio non vince da quasi un mese dal 6 a 1 all’Olimpico contro lo Spezia del 28 agosto scorso.

La Roma di José Mourinho arriva a questa sfida con 12 punti frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta in queste prime 5 giornate di campionato.

I giallorossi hanno iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi vincendo tutte le partite ufficiali giocate tra Conference League e Serie A e perdendo solo una partita in campionato contro il Verona al Bentegodi per 3 a 2.

La Roma nel turno infrasettimanale hanno battuto l’Udinese 1 a 0 giovedì sera ed in Serie A hanno un ruolino di marcia quasi impeccabile con 4 vittorie e 1 sconfitta.

Oggi però Mourinho dovrà fare a meno del Capitano Lorenzo Pellegrini e giocatore decisivo in più partite di questo avvio di stagione con i suoi assist, giocate e 6 gol segnati.

Partita: Lazio – Roma

Lazio – Roma Data: Domenica 26 Settembre 2021 – Stadio “Olimpico”

Domenica 26 Settembre 2021 – Stadio “Olimpico” Orario: 18:00

18:00 Canali TV: – DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre

– DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Lazio – Roma, valida per la 6° Giornata di Serie A 2021-2022, sarà trasmessa in diretta Streaming su DAZN.

La telecronaca di Lazio – Roma su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Si potrà guardare Lazio – Roma in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Lazio – Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart Tv di ultima generazione compatibili con l’App che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio – Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi tramite browser al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Probabili Formazioni di Lazio – Roma:

Maurizio Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Reina in porta e la linea difensiva a 4 formata da Lazzari a destra e Hysaj a sinistra con Luiz Felipe e Acerbi a formare la coppia centrale. A centrocampo ci sarà Leiva al centro affiancato da Milinkovic Savic e Luis Alberto. Il tridente d’attacco è formato da Immobile, Pedro e Felipe Anderson.

Josè Mourinho dovrà fare a meno del suo uomo d’attacco migliore e capitano Lorenzo Pellegrini che ha già segnato 6 gol in questo inizio di stagione.

La Roma scende in campo con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Ibanez centrali con Karsdorp a destra e Vina a sinistra. I due di centrocampo sono Cristante e Veretout. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Strakosha; Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1) – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Reynolds, Diawara. Villar, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral. All. Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

