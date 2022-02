Diretta Streaming Lazio Napoli e Cronaca Live 27-02-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Lazio-Napoli valida per la 27° Giornata di Serie A, Domenica 28 Febbraio 2022 ore 20:45

Lazio-Napoli, ventisettesima giornata Serie A 27-2-2022.

Cronaca 2° Tempo

96′ – Finisce la partita. Il Napoli s’impone all’Olimpico sulla Lazio per 2-1. Decisiva, dopo che Pedro aveva risposto all’88’ all’iniziale vantaggio ospite siglato al 62′ da Insigne, si rivela una rete di Fabian Ruiz a pochi istanti dal triplice fischio finale. Il nono successo esterno consente agli azzurri, in serie positiva da otto gare, di agganciare in vetta il Milan a quota 57. Si ferma a cinque la striscia di risultati utili consecutivi della Lazio che in casa aveva ceduto soltanto alla Juventus il 20 novembre scorso. I biancocelesti, fermi a 43 punti, scivolano in settima posizione.

96′ – Cambio nel Napoli: Insigne lascia il posto a Juan Jesus.

94′ – GOL DEL NAPOLI! 1-2! Fabian Ruiz, servito al limite dell’area da Insigne, riporta avanti gli ospiti con un precisa battuta a giro di sinistro. Cartellino giallo per il centrocampista azzurro per comportamento non regolamentare.

93′ – Rilevato un fallo di mano di Mario Rui. Cartellino giallo per l’esterno difensivo del Napoli per proteste.

92′ – Segnalato un fallo di mano di Insigne.

92′ – Quinto tiro dalla bandierina per gli ospiti generato da un tentativo a rete di Osimhen deviato da Acerbi.

90′ – Quarto calcio d’angolo per il Napoli.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

88′ – GOL DELLA LAZIO! 1-1! Pedro pareggia i conti con un gran tiro di sinistro da fuori area sugli sviluppi della punizione battuta dalla trequarti di sinistra di Luis Alberto respinta fuori area di testa.

88′ – Zaccagni subisce fallo da Di Lorenzo.

86′ – Ravvisato un fallo di Pedro su Ospina uscito tempestivamente dai pali in occasione di un retropassaggio rischioso di Mario Rui.

85′ – Buona chiusura difensiva di Zaccagni.

85′ – Fallo di Hysaj su Elmas.

84′ – Doppio cambio nella Lazio: Acerbi e Basic sostituiscono rispettivamente Patric e Lucas Leiva.

82′ – Occasione Lazio: Ospina compie un ottimo intervento su una conclusione di Pedro.

82′ – Ounas subisce fallo da Zaccagni.

81′ – Doppio cambio nel Napoli: Lobotka e Ounas prendono rispettivamente il posto di Demme e Politano.

80′ – Tempestiva uscita di Strakosha su Politano lanciato a rete da Elmas.

79′ – Cartellino giallo per Immobile per proteste.

79′ – Ravvisato un fallo in attacco di Immobile su Rrahmani.

77′ – Gioco fermo per soccorrere Demme colpito da crampi.

75′ – Terzo calcio d’angolo per il Napoli.

74′ – Conclusione decisamente imprecisa di Osimhen.

73′ – Politano è fermato fallosamente da Hysaj.

72′ – La Lazio sembra aver accusato il colpo. I biancocelesti faticano a organizzare una reazione.

71′ – Cartellino giallo per Radu.

69′ – Gol annullato al Napoli: il direttore di gara, su segnalazione del VAR, non convalida una realizzazione in tap-in di Insigne per un sua posizione irregolare al momento del tiro di Osimhen respinto da Strakosha.

68′ – Elmas subisce fallo da Lucas Leiva.

67′ – Un servizio in verticale di Milinkovic-Savic si rivela leggermente lungo.

66′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli.

66′ – Una potente conclusione di Osimhen da fuori area è respinta da Marusic.

65′ – Cambio nella Lazio: Felipe Anderson lascia il posto a Pedro.

62′ – GOL DEL NAPOLI! 0-1! Insigne porta in vantaggio gli ospiti con un fendente da fuori area. Primo gol su azione per il fantasista azzurro.

62′ – Fabian Ruiz ci prova dalla distanza: pallone sul fondo.

61′ – Il gioco riprende. Si scaldano Acerbi e Pedro nella Lazio.

60′ – Gioco fermo per soccorrere Luis Alberto rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

58′ – Ospina controlla un tentativo di testa di Milinkovic-Savic sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Luis Alberto.

58′ – Zaccagni è fermato fallosamente da Di Lorenzo. Punizione sulla trequarti per i padroni di casa.

57′ – Cambio nel Napoli: Zielinski lascia il posto a Elmas.

57′ – Luis Alberto subisce fallo da Luis Alberto.

56′ – Palla persa da Zielinski.

54′ – Spalletti manda a scaldare Elmas.

53′ – Gioco fermo per soccorrere Zaccagni.

52′ – Occasione Lazio: Ospina si oppone con bravura al tentativo dal limite dell’area di Felipe Anderson ben assistito da Luis Alberto. Sulla respinta effettuata dall’estremo difensore ospite Koulibaly subisce fallo da Luis Alberto.

50′ – Segnalato un fallo in attacco in occasione del calcio di punizione battuto dalla trequarti di destra da Politano.

49′ – Possesso palla del Napoli. Di Lorenzo è fermato fallosamente da Radu.

48′ – Primo calcio d’angolo per la Lazio.

47′ – Efficace diagonale difensiva di Felipe Anderson.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo

48′ – Finisce il primo tempo. Lazio e Napoli vanno al riposo sullo 0-0. Palle-gol per Luis Alberto e Immobile. Occasioni per Zielinski e Milinkovic-Savic.

48′ – Mario Rui subisce fallo da Felipe Anderson.

46′ – Efficace recupero difensivo di Koulibaly su Immobile che in un primo tempo sembrava essere andato via al difensore ospite.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

44′ – Immobile chiama in causa Ospina con una conclusione da fuori area.

43′ – Torna a proporsi con una certa continuità ed efficacia la Lazio.

42′ -Un cross dalla sinistra di Zaccagni è allontanato fuori area di testa da Rrahmani.

41′ – Occasione Lazio: Ospina neutralizza una debole battuta a rete di Milinkovic-Savic incuneatosi nel cuore dell’area ospite.

40′ – Felipe Anderson subisce fallo da Insigne.

39′ – Osimhen e Politano non s’intendono sulla trequarti avversaria: palla persa.

37′ – Immobile è fermato fallosamente da Demme.

37′ – Altra potenziale opportunità per il Napoli: una conclusione a giro di Insigne è respinta da Luiz Felipe.

36′ – Un servizio in profondità di Zielinski si rivela impreciso: facile presa per Strakosha.

35′ – Ritmi di gara più bassi in questa fase caratterizzata da qualche errore di troppo.

33′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Zaccagni su Politano.

32′ – Prezioso rientro difensivo di Politano.

30′ – Potenziale opportunità per il Napoli. Marusic è bravo ad anticipare di testa Osimhen in occasione di un cross insidioso proposto dalla destra da Politano.

28′ – Apertura di gioco imprecisa di Milinkovic-Savic che intendeva lanciare sull’out di destra Felipe Anderson.

26′ – Il Napoli da qualche minuto mantiene l’iniziativa del gioco.

24′ – Milinkovic-Savic subisce fallo da Demme.

24′ – Segnalata una posizione irregolare di Di Lorenzo.

24′ – Occasione Napoli: Strakosha si oppone a una conclusione da fuori area di Zielinski.

23′ – Prolungato possesso palla del Napoli.

22′ – Zaccagni è fermato fallosamente da Di Lorenzo.

21′ – Occasione Lazio: termina di poco alto un tentativo di Immobile dal limite dell’area sugli sviluppi di un’iniziativa di Zaccagni.

20′ – Buon recupero di Zaccagni a centrocampo su Fabian Ruiz.

19′ – Fabian Ruiz recupera un buon pallone a Felipe Anderson.

18′ – Strakosha controlla in presa alta senza problemi un debole colpo di testa di Rrahmani.

17′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per il Napoli. Tiro dalla bandierina generato da un tentativo a rete di Insigne deviato da Marusic.

15′ – Avvio di gara interessante.

13′ – Felipe Anderson, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Radu prolungato sull’esterno da una deviazione di testa di Mario Rui, cerca senza fortuna la battuta al volo: pallone sul fondo.

12′ – Buona chiusura difensiva di Patric.

12′ – Osimhen subisce fallo da Patric.

11′ – Possesso palla del Napoli.

10′ – Ottimo avvio di gara dei padroni di casa.

9′ – Altra opportunità da rete per la Lazio: Immobile, smarcato da un bel tocco di Felipe Anderson, non riesce sulla pressione di Di Lorenzo a inquadrare il bersaglio.

7′ – Fallo commesso al momento della battuta a rete da Zaccagni su Mario Rui.

6′ – Palla-gol per la Lazio: Luis Alberto spedisce a lato di poco da ottima posizione un assist al bacio di Felipe Anderson dalla destra.

5′ – Occasione Napoli: Osimhen, servito a destra da Zielinski, chiama in causa Strakosha con un diagonale.

4′ – Buona chiusura difensiva di Radu.

3′ – Zaccagni è fermato fallosamente da Demme.

2′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Zaccagni su Di Lorenzo.

2′ – Prolungato possesso palla dei padroni di casa.

1′ – Il primo tentativo a rete è della Lazio: Immobile, servito dalla destra da Zaccagni, chiama in causa Ospina.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Lazio.

Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Sarri e Spalletti.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Probabili formazioni di Lazio-Napoli:

Per quanto riguarda le formazioni, Sarri dovrebbe schierare i suoi con il suo classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Marusic, Luiz Felipe, Patric ed Hysaj. Centrocampo a tre con Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic. In attacco, il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, il duo composto da Demme e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski ed Insigne. Davanti, l’unica punta, Osimhen.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Pre-Partita di Lazio – Napoli:

Il Napoli di Luciano Spalletti, terzo in classifica con 54 punti, a meno 3 dal primo posto del Milan ha l’occasione di agganciare i rossoneri in vetta in caso di vittoria questa sera all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La Lazio di Sarri è sesta in classifica con 43 punti e cerca punti preziosi per la lotta al quarto posto occupato al momento dalla Juventus che ne ha 50.

I partenopei, reduci dall’inutile pareggio di lunedì contro il Cagliari di Walter Mazzarri, puntano ovviamente al successo per tenersi in scia di Milan ed Inter e quindi per tenere vivo il sogno scudetto.

I biancocelesti, dal canto loro, in serie positiva da cinque partite, in cui hanno conquistato due pareggi e tre vittorie, cercano i tre punti per avvicinarsi al quarto posto della Juventus che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

