Diretta Streaming Juventus – Napoli e Cronaca Live 06-01-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Napoli 20° Giornata di Serie A, Giovedì 6 Gennaio 2022 ore 20:45

Juventus-Napoli, 20° giornata Serie A 6-1-2022.

Cronaca 2° Tempo:

54′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-1!

53′ – Prolungata trama di gioco del Napoli.

50′ – Possesso palla dei padroni di casa.

49′ – Occasione Juventus: Morata, servito da Locatelli, non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Ospina.

48′ – Chiusura difensiva di Rrahmani in occasione di un servizio in profondità cercato da Bernardeschi.

47′ – Un tentativo a rete di Chiesa è intercettato da Ghoulam.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

46′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Napoli vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete messa a segno da Mertens al 23′. Gara giocata a viso aperto e su buoni ritmi. Occasioni per McKennie, Rabiot, Chiesa e Zielinski.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Occasione Napoli: termina di poco a lato il calcio piazzato battuto da Mertens.

43′ – Demme è fermato fallosamente da Alex Sandro: punizione interessante per il Napoli al limite dell’area. Cartellino giallo per l’esterno bianconero.

42′ – Terzo corner per la Juventus.

40′ – Si spegne abbondantemente sul fondo una conclusione da fuori area di Bernardeschi.

39′ – Alex Sandro è fermato fallosamente sulla trequarti di sinistra da Di Lorenzo.

38′ – Napoli pericoloso: Szczesny devia in angolo una forte conclusione dal limite dell’area di Zielinski ben servito nella circostanza da Insigne. Secondo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

37′ – Suggerimento impreciso di Locatelli al termine di una prolungata manovra della Juventus.

35′ – Ottima chiusura di Di Lorenzo su un invito di Chiesa in verticale per Morata.

34′ – Ospina controlla agevolmente un traversone dalla sinistra di Alex Sandro.

32′ – Buon recupero di Morata in fase difensiva.

30′ – Mertens, almeno per il momento, riprende regolarmente il suo posto in campo.

29′ – Problemi fisici per Mertens. Si scalda Petagna.

28′ – Occasione Juventus: Cuadrado, dopo essersi esibito in un bel controllo, conclude sul fondo.

26′ – Secondo calcio d’angolo per i bianconeri. Tiro dalla bandierina generato da una conclusione di Chiesa deviata da Rrahmani.

25′ – Prova a reagire la Juventus.

23′ – GOL DEL NAPOLI! 0-1! Mertens, servito da Politano, porta in vantaggio gli azzurri con una precisa battuta in diagonale.

22′ – Buon momento per il Napoli che mantiene l’iniziativa del gioco.

21′ – Segnalata una posizione irregolare di Mertens.

20′ – Primo calcio d’angolo anche per gli ospiti.

19′ – Possesso palla del Napoli a centrocampo.

17′ – Segnalata una posizione irregolare di Morata.

16′ – Juventus pericolosa: termina di poco a lato un fendente mancino dal limite dell’area di Chiesa.

15′ – Insigne ci riprova, senza fortuna, dalla distanza: pallone alto.

14′ – Una conclusione di Politano, al termine di una bella trama ospite, è respinta da Alex Sandro.

13′ – Ritmi di gioco piuttosto elevati.

12′ – Occasione Juventus: Ospina neutralizza con sicurezza un rasoterra di Chiesa.

11′ – Si fa vedere il Napoli: termina alto un tentativo da fuori area effettuato da Insigne.

10′ – Occasione Juventus: Rabiot, servito da Chiesa, conclude sul fondo da posizione piuttosto defilata.

8′ – Lancio fuori misura di De Ligt: pallone sul fondo.

7′ – Morata crea apprensione in area azzurra con un pressing effettuato su Juan Jesus.

6′ – Prolungato possesso palla della Juventus.

5′ – Palla-gol per la Juventus: McKennie non riesce da ottima posizione a trovare di testa la via della rete sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

4′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa. Corner generato da un tentativo a rete di Chiesa deviato da Di Lorenzo.

3′ – Gioco fermo per soccorrere Morata rimasto contuso a terra dopo un contatto con Juan Jesus.

2′ – Pressing alto del Napoli.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Juventus-Napoli: formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Roma (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Probabili formazioni Juventus-Napoli:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il solito 4-3-3 con Szczesny in porta e linea difensiva a 4 formata da Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra con De Ligt e Rugani centrali. A centrocampo ci sono Locatelli, McKennie e Rabiot. Il tridente d’attacco è formato da Chiesa, Morata e Bernardeschi.

Spalletti manda in campo il suo Napoli con il 4-2-3-1 con Ospina in porta e davanti a lui di Lorenzo e Juan Jesus centrali con Vanoli a destra e Ghoulam a sinistra. A centrocampo ci sono Demme e Elmas. In attacco Petagna punta cenrtrale supportato da Politano, Mertens e Insigne.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Vanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne, Petagna. All. Spalletti

Juventus Napoli Pre Partita:

Chiuso il 2021 con una striscia di quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato disputate che l’hanno portata al quinto posto in classifica, a meno quattro dalla zona Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ricevere, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, in occasione della 20° giornata di campionato in Serie A, il triste Napoli di Luciano Spalletti che, terzo in graduatoria con 39 punti, a meno sette dalla capolista Inter, giunge in terra piemontese con appena otto punti conquistati (due vittorie, due pareggi, quattro sconfitte) nelle ultime otto gare di campionato disputate.

Le tre sconfitte interne consecutive rimediate contro Atalanta, Empoli e Spezia hanno infatti ridimensionato le ambizioni scudetto dei partenopei che, sebbene ancora in corsa per il titolo, sembrano aver perso quello smalto che, a inizio stagione, aveva permesso loro di vincere incontrastatamente le prime otto partite di campionato.

La Vecchia Signora, dal canto suo, dopo un inizio a dir poco disastroso, ha saputo rimboccarsi le maniche fino ad arrivare a ridosso di quella zona Champions che, ora come ora, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo da centrare a tutti i costi. Il match dell’Allianz Stadium, al quale non parteciperanno Chiellini ed Arthur da una parte e Koulibaly ed Osimhen dall’altra, si preannuncia, quindi, ovviamente avvincente con le due squadre pronte a tutto pur di portare a casa l’intera posta in palio.

Precedenti e statistiche di Juventus Napoli:

I precedenti tra Juventus e Napoli sono complessivamente 177 (157 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa Italiana, 2 in Europa League/Coppa UEFA, 2 in Serie B) con un bilancio che dice 84 vittorie dei bianconeri, 44 degli azzurri e 49 pareggi. 275 i gol segnati dai piemontesi, 199 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Juventus 2-1 dello scorso 11 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente all’Allianz Stadium risale invece a Juventus-Napoli 2-1 del 7 aprile 2021 (Serie A 2020-2021). I partenopei non vincono all’ombra della Mole dallo 0-1 del 22 aprile 2018 (Serie A 2017-2018), mentre il segno X, a Torino, manca dal 2-2 dello Stadio Olimpico datato 22 maggio 2011 (Serie A 2010-2011). All’Allianz Stadium, casa della Juventus dalla stagione 2011-2012, non sono stati finora registrati pareggi tra le due formazioni.

Migliori Bookmakers AAMS