Diretta Streaming Juventus-Chelsea su Prime Video Champions League

Juventus – Chelsea, è il Big Match di mercoledì 15 settembre alle ore 21:00, valido per la 2° Giornata della fase a gironi di Champions League 2021-2022 e sarà visibile in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Si accendono le luci e suona la musichetta tanto attesa per il ritorno della Champions League all’Allianz Stadium di Torino dove la Juventus di Massimiliano Allegri affronta il Chelsea Campione d’Europa in carica di Thomas Tuchel.

La partita Juventus – Chelsea sarà trasmessa in esclusiva in diretta Streaming su Amazon Prime Video che ha acquisito i diritti per la messa in onda del big match di Champions League di una squadra italiana del mercoledì.

I bianconeri sono inseriti nel Gruppo H di Champions League e nel loro girone oltre al Chelsea Campione d’Europa hanno il Malmo, sconfitto 3 a 0 alla prima giornata, e lo Zenit San Pietroburgo.

L’anno scorso la Juventus con Pirlo in panchina dopo aver superato la fase a Gironi come seconda classificata dietro al Barcellona è stata eliminata agli ottavi dal Porto dopo aver perso in trasferta 2 a 1 e vinto in casa 3 a 2.

Il Chelsea invece ha vinto la Champions League battendo in finale il Manchester City per 1 a 0 con il gol decisivo di Kai Havertz e conquistando così per la sua seconda volta nella storia il massimo trofeo europeo.

In campionato la Juventus dopo un avvio molto sottotono con i pareggi con Udinese e Milan e le sconfitta contro Empoli e Napoli ha invertito la tendenza ed ha ottenuto due vittorie consecutive per 3 a 2 contro lo Spezia in trasferta e la Sampdoria in casa.

Il Chelsea in Premier League in 6 giornate ha un ruolino di 4 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta rimediata proprio sabato scorso in casa contro il Manchester City per a 1 a 0.

Allegri dovrà fare a meno della coppia d’attacco titolare Morata e Dybala in quanto si sono infortunati entrambi nella partita di sabato contro la Sampdoria e rientreranno solo dopo la sosta. Al loro posto giocheranno Kean e Kulusevski supportati da Chiesa.

Il Chelsea invece si può affidare alla coppia d’attacco titolare formata da Werner e Lukaku.

Allo Stadium la Juventus non può permettersi passi falsi in una sfida che vale il primato nel Girone e promette gol e spettacolo.

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match Juventus – Chelsea.

L’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì, a partire dunque dall’attesissima sfida tra Inter e Real Madrid.

La Juventus affronta all’Allianz Stadium il Chelsea, mercoledì 29 settembre alle 21:00 ed il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon scaricabile da dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

La Diretta pre partita di Juventus Chelsea su Prime Video inizierà dalle 19:30 e ci sarà una grande squadra di commentatori ed esperti capitanata da Giulia Mizzoni sarà affiancata anche da Clarence Seedorf, Julio Cesar e Diego Milito in diretta dalle 19.30 dallo stadio San Siro.

La telecronaca di Juventus Chelsea è affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Ad animare l’highlight show post-partita a partire dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni.

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna su Prime Video “Oltre i titoli”, l’appuntamento settimanale pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo e dei social per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del pre-partita “Oltre i titoli” di Juventus – Chelsea sono Fabrizio Biasin, Fabiana della Valle e Bugo.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 28 e mercoledì 29 settembre saranno disponibili a partire dalle 23:15 di mercoledì 29.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Probabili Formazioni di Juventus – Chelsea:

Allegri dovrà fare a meno della coppia d’attacco titolare Dybala e Morata usciti dal match contro la Sampdoria con problemi muscolari.

Allegri conferma per la sua Juventus il 4-4-2 con Sczesny in porta e linea difensiva a 4 formata da Bonucci e De Ligt cenctrali con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra.

A centrocampo ci saranno Locatelli e Bentancur al centro con Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra. La coppia d’attacco è formata da Kean e Kulusevski.

Tuchel schiera il suo Chelsea con il 3-5-2 con Mendy in porta e linea difensiva a 3 formata da Christensen, Rudiger e Thiago Silva.

Sulla fascia destra ci sarà Azpilicueta e Marcos Alonso a sinistra. In cabina di regia ci sarà Jorginho con ai lati Kovacic e Kante.

In attacco la coppia da incubo formata da Werner e Lukaku.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku.

