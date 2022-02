Diretta Streaming Inter-Liverpool su Prime Video Champions League 16-02-2022

Inter-Liverpool, valido per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League 2021-2022 di mercoledì 16 Febbraio alle 21:00, sarà trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Mercoledì 16 Febbraio 2022 alle 21:00 a San Siro si riaccendono le luci della Champions League dopo una pausa di oltre due mesi con l’andata degli ottavi di finale che vedrà di fronte l’Inter di Simone Inzaghi ed il Liverpool di Jurgen Klopp, il match sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Guarda Inter – Liverpool in Diretta su Prime Video. Registrati Ora

La partita Inter-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva in diretta Streaming su Amazon Prime Video che ha acquisito i diritti per la messa in onda del big match di Champions League di una squadra italiana del mercoledì.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo.

Chi invece ha già usufruito del mese gratuito può rinnovare l’abbonamento al costo di 3,99 euro al mese o 36€ all’anno e beneficiare di tutti i diritti e promozioni offerte da Amazon oltre che della visione dei contenuti di Prime Video.

L’Inter di Inzaghi in campionato dopo la sconfitta nel derby contro il Milan ha pareggiato a Napoli 1 a 1 sabato sera ed è seconda in classifica con 54 punti, 1 in meno del Milan.

Nella fase a Gironi di Champions League i nerazzurri erano arrivati al secondo posto nel Gruppo D dietro al Real Madrid.

Di fronte ci sarà il Liverpool di Klopp Campione d’Europa nel 2019 e vincitore della Premier League nel 2020.

Il Liverpool ha vinto il Gruppo B con 6 vittorie su 6 chiudendo a punteggio pieno a 18 punti un girone di ferro dove c’erano anche Atletico Madrid, Porto e Milan che ha chiuso all’ultimo posto.

In Premier League i Reds sono al secondo posto con 54 punti a -9 dal Manchester City che ne ha 63 e +7 dal Chelsea che è terzo.

Guarda Inter – Liverpool in Diretta su Prime Video. Registrati Ora

Come vedere Inter-Liverpool in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita : Inter-Liverpool

: Inter-Liverpool Data : Mercoledì 16 Febbraio 2022

: Mercoledì 16 Febbraio 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Streaming: Amazon Prime Video (app e sito)

L’Inter affronta a San Siro il Liverpool, mercoledì 16 Febbraio alle 21:00 ed il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon scaricabile da dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduto il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione).

Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 3,99 euro mentre quello annuale è 36 euro.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Guarda Inter – Liverpool in Diretta Streaming su Prime Video. Registrati Ora!

La Diretta pre partita di Inter – Liverpool su Prime Video inizierà dalle 19:30 e ci sarà una grande squadra di commentatori ed esperti capitanata da Giulia Mizzoni sarà affiancata anche da Clarence Seedorf, Julio Cesar e Diego Milito in diretta dalle 19.30 dallo stadio San Siro.

La telecronaca di Inter-Liverpool è affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Ad animare l’highlight show post-partita a partire dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni.

Gli highlights di tutti i match degli ottavi di finale di UEFA Champions League giocati martedì 15 e mercoledì 16 Febbraio saranno disponibili a partire dalle 23:15 di mercoledì 16.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Probabili Formazioni di Inter – Liverpool:

Inzaghi manda in campo la sua Inter con il solito 3-5-2 con Handanovic in porta e linea difensiva a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo c’è Brozovic in cabina di regia con ai lati Vidal e Calhanoglu. Sulla fascia destra c’è Dumfries mentre Perisic giocherà a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Dzeko e Lautaro Martinez con Sanchez che partirà dalla panchina.

Klopp schiera il suo Liverpool con il 4-3-3 con Alisson in porta ed in difesa Matip e Van Dijk al centro con Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra. A centrocampo ci sarà Fabinho al centro con ai lati Henderson e Thiago. In attacco il tridente formato da Mané, Salah e Diogo Jota.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Sangalli, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Caicedo, Sanchez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore: Klopp.

A disposizione: Adrian, Kelleher, Konaté, Gomez, Tsimikas, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Firmino, Luis Diaz, Minamino.

ARBITRO: Marciniak (Pol).

Precedenti e Statistiche di Inter – Liverpool:

L’ultimo precedente invece risale alla Champions League 2007-2008 quando le due squadre si affrontarono negli ottavi di finale e a passare il turno fu il Liverpool che vinse sia in casa 2 a 0 che a San Siro 1 a 0.

Un grande precedente che tutti i tifosi nerazzurri ricorderanno è quello dell’Inter di Helenio Herrera che sconfitta ad Anfield Road per 3 a 1 ribaltò il risultato battendo al Meazzo il Liverpool con un netto 3 a 0. Quell’anno l’Inter vinse anche la Coppa dei Campioni.

Migliori Bookmakers AAMS