Diretta Streaming e Cronaca Live di Juventus – Salernitana 11-09-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Salernitana 6° Giornata di Serie A, Domenica 11 Settembre 2022 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Juventus – Salernitana: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Davide Nicola.

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Maggiore, Coulibaly, Mazzocchi; Piatek, Dia.

Guarda Juventus – Salernitana in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Probabili Formazioni di Juventus – Salernitana:

Solito 3-5-2 per la Juventus. Davanti a Perin, il tridente difensivo composto da Danilo, Bonucci e Bremer. Per il centrocampo bianconero i tre centrali Miretti, Paredes e Rabiot mentre sulle fasce Cuadrado con Kostić. In attacco ancora titolare Milik al fianco di Vlahović.

Modulo speculare per i campani. Sepe tra i pali e la difesa con Fazio, Gyomber e Bronn. In mediana l’ex della partita Candreva con Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena e Mazzocchi a supporto. In avanti, Nicola si affida al duo formato da Bonazzoli e Dia.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostić ; Milik, Vlahović

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Fazio, Gyomber, Bronn; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia.

Dove vedere Juventus – Salernitana in Diretta Tv e Streaming:

Juventus – Salernitana in programma Domenica 11 Settembre alle 20:45 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Guarda Juventus – Salernitana in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Sarà possibile seguire il match Juventus – Salernitana tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Milan – Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca di Juventus – Salernitana su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Juventus – Salernitana sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Pre Partita di Juventus – Salernitana:

La Juventus riparte in campionato dopo la sconfitta all’esordio in Champions League contro il PSG. I parigini si sono fatti trascinare dal loro fenomeno, Kylian Mbappé, che in meno di venti minuti ha realizzato una doppietta, regalando il doppio vantaggio alla propria squadra. La Juventus si è vista subito messa alle strette ma nel secondo tempo c’è stata una reazione di orgoglio.

Il gol di Weston McKennie ha rimesso tutto in discussione con i bianconeri che hanno giocato molto meglio ma, nonostante una buona ripresa, i tre punti sono andati comunque ai padroni di casa. La Juventus dovrà riprendersi nella prossima partita in casa contro il Benfica.

Ad arrivare all’Allianz Stadium domenica sarà la Salernitana di Davide Nicola che ha iniziato meglio rispetto allo scorso anno e dopo una campagna acquisti decisamente più efficace. Una vittoria, una sconfitta e tre pareggi per i granata di cui l’ultimo il 2-2 contro l’Empoli. Pari anche per la Juventus che nella scorsa giornata ha strappato un 1-1 al Franchi contro la Fiorentina.

Precedenti e Statistiche Juventus Salernitana:

Sono in totale sei gli scontri tra Juventus e Salernitana: quattro vittorie della Juventus, una della Salernitana ed un solo pareggio. L’ultimo precedente è quello dello scorso anno dove a vincere fu proprio la Juventus per 2-0 con le reti di Dybala e Vlahović.