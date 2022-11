Diretta Streaming e Cronaca Live di Juventus – Lazio 13-11-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Lazio, 15° Giornata di Serie A Domenica 13 Novembre 2022 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

71′ – Occasione Juventus: Provedel respinge di piede una conclusione in diagonale di Cuadrado.

70′ – Gila subisce fallo da Chiesa.

69′ – Doppio cambio nella Lazio: Gila e Cancellieri subentrano rispettivamente a Hysaj e Romero.

68′ – Felipe Anderson è fermato fallosamente da Fagioli.

67′ – Di Maria è fermato sulla trequarti da Marusic.

66′ – Pedro subisce fallo da Cuadrado.

65′ – La Lazio fatica a organizzare una reazione.

64′ – Secondo cambio nella Juventus: Kostic rileva Chiesa.

64′ – Szczesny controlla senza problemi un tentativo a rete privo della necessaria potenza di Pedro.

63′ – Fallo di Locatelli su Milinkovic-Savic.

63′ – Problemi fisici per Kostic che chiede il cambio.

62′ – Primo cambio nella Juventus: Kean lascia il posto a Di Maria.

61′ – Sul ribaltamento di fronte Kean impegna Provedel.

61′ – Occasione per la Lazio: Luis Alberto chiama in causa Szczesny.

59′ – Doppio cambio nella Lazio: Vecino e Luis Alberto prendono rispettivamente il posto di Cataldi e Basic.

57′ – Fagioli subisce fallo da Cataldi.

56′ – Manovra la Lazio a centrocampo.

55′ – Rete confermata.

54′ – GOL DELLA JUVENTUS! 2-0! Kean sigla il raddoppio bianconero facendosi trovare pronto al tap-in su una conclusione in diagonale di Kostic respinta corta da Provedel. Proteste della Lazio per un presunto fallo non ravvisato in avvio d’azione. E’ in corso un check.

52′ – Terzo calcio d’angolo per la Lazio generato da una chiusura sulla linea di fondo di Cuadrado su Pedro

52′ – Romero subisce fallo da Fagioli.

51′ – Agevole copertura difensiva di Gatti in occasione di un servizio in profondità di Pedro che intendeva raggiungere Felipe Anderson.

50′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Milinkovic-Savic.

48′ – Occasione Juventus: Provedel si oppone al tentativo sul primo palo effettuato da Milik.

47′ – Un traversone di Pedro dalla sinistra è respinto da Danilo.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Lazio vanno al riposo con i padroni di casa avanti per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Kean al 43′. Occasione per Fagioli.

47′ – Basic, con il mancino, conclude alto dalla distanza.

46′ – Secondo calcio d’angolo per la Lazio determinato da una conclusione di Milinkovic-Savic deviata di testa da Danilo.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

43′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-0! Kean, lanciato da Rabiot, porta avanti i padroni di casa con un preciso lob su Provedel in uscita. Efficace contropiede bianconero generato da un pallone perso in modo inusuale da Milinkovic-Savic. Per Kean si tratta della terza rete in campionato, la quarta stagionale. La Lazio torna a subire un gol fuori casa dopo 403 minuti.

42′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo di testa di Casale sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Cataldi.

41′ – Calcio d’angolo per la Lazio generato da una conclusione di Pedro deviata da Locatelli. E’ il primo tiro dalla bandierina del match.

40′ – Buona uscita degli ospiti sul pressing avversario.

38′ – Rischia Danilo sul pressing alto portato dai biancocelesti.

37′ – La Lazio manovra con calma sulla trequarti avversaria.

35′ – Cuadrado è fermato fallosamente da Marusic.

35′ – Romero cerca, senza fortuna, l’uno-contro-uno nell’area bianconera finendo per allungarsi la sfera e consentire a Szczesny una comoda uscita.

33′ – Un traversone di Kostic dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Casale.

32′ – Un tentativo da fuori area di Milinkovic-Savic è respinto da Locatelli.

30′ – I ritmi di gioco si sono notevolmente abbassati con il passare dei minuti. Si registra una crescita della Lazio dopo un avvio di gara favorevole ai padroni di casa.

28′ – Cartellino giallo per Milinkovic-Savic per gioco scorretto su Gatti. Primo ammonito nella Lazio.

27′ – Cartellino giallo anche per Bremer per gioco scorretto su Pedro. Secondo ammonito nella Juventus nel breve volgere di 120 secondi.

25′ – Cartellino giallo per Gatti per gioco scorretto su Felipe Anderson.

25′ – Milik subisce fallo da Romagnoli.

23′ – Gioco fermo per consentire a Fagioli (contuso a terra) di riprendere regolarmente la sua posizione dopo un contrasto con Marusic.

21′ – Milik commette fallo su Milinkovic-Savic.

19′ – Segnalata una posizione irregolare di Milik. L’avanti bianconero, nella circostanza, si era esibito al limite dell’area avversaria in un gran controllo su un bel lancio di Danilo e in una conclusione a lato di poco.

17′ – Manovra la Lazio sulla trequarti avversaria.

15′ – Gara, sin qui, piacevole e caratterizzata da ritmi di gioco piuttosto sostenuti.

13′ – Buon rientro della Juventus in occasione di una ripartenza biancoceleste.

12′ – Milik è fermato fallosamente da Romagnoli.

12′ – Romero subisce fallo da Danilo.

11′ – Occasione Juventus: Fagioli, servito ottimamente da Kostic, impegna a terra Provedel con una battuta a uscire di prima intenzione.

9′ – Cuadrado con un controllo errato finisce con il perdere il pallone nei pressi della bandierina del corner.

8′ – Tempestiva uscita bassa di Szczesny in occasione di un servizio in verticale di Milinkovic-Savic che intendeva raggiungere Romero.

7′ – Prolungato possesso palla della Lazio.

5′ – Juventus pericolosa: Kean conclude a lato da posizione defilata al termine di un’iniziativa personale.

3′ – Traversone impreciso di Kostic dalla sinistra: pallone sul fondo. Da apprezzare, nella circostanza, l’apertura di gioco di Gatti.

2′ – Possesso palla della Juventus all’altezza della linea mediana del campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Lazio.

Guarda Juventus – Lazio in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Juventus – Lazio:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-5-2 con Szczesny in porta e linea difensiva a 3 formata da Bremer, Gatti e Danilo. A centrocampo c’è Locatelli in cabina di regia affiancato da Fagioli e Rabiot. Sulla fascia destra c’è Cuadrado e a sinistra Kostic. In attacco la coppia formata da Milik e Kean.

Sarri schiera la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli centrali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi al centro affiancato da Milinkovic e Basic. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Pedro e Romero.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Romero, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri

Dove vedere Juventus – Lazio in Diretta Tv e Streaming

Partita: Juventus – Lazio

Juventus – Lazio Data: 13 novembre

13 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vision

Juventus Lazio, match della 15ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

La telecronaca di Juventus Lazio è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.