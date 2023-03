Diretta Streaming e Cronaca Live di Fiorentina – Milan 04-03-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Milan, Anticipo della 25° Giornata di Serie A Sabato 4 Marzo 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

90’+6′ – Finisce la partita. Una brillante Fiorentina torna dopo quasi due mesi a imporsi davanti al proprio pubblico: i viola prevalgono con pieno merito sul Milan per 2-1. Il secondo successo di fila, sancito dalle reti di González su rigore (49′) e Jovic (87′) che rendono inutile il gol siglato nel finale (95′) dagli ospiti da Theo Hernandez, consente alla compagine di Italiano di agganciare almeno per 48 ore il Torino all’undicesimo posto a quota 31. Si ferma a tre la striscia di vittorie del Milan, al momento terzo in coabitazione con l’Inter con 47 punti all’attivo. Per i rossoneri si tratta del terzo ko nelle ultime quattro esibizioni esterne.

90’+5′ – GOL DEL MILAN! 2-1! I rossoneri accorciano le distanze con una potente battuta sotto la traversa di Theo Hernandez ben servito nella circostanza sulla corsa da Saelemaekers. Si giocherà ancora per un minuto.

90’+3′ – Ibrahimovic chiama in causa Terracciano con una battuta dal limite.

90’+2′ – Doppio cambio nella Fiorentina: Barak e Sottil fanno il loro ingresso per Amrabat e González.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Undicesimo calcio d’angolo per la Fiorentina.

87′ – GOL DELLA FIORENTINA! 2-0! I viola raddoppiano con Jovic a segno in tuffo di testa a centro area sugli sviluppi di un cross dalla destra di Dodò.

86′ – Fallo commesso da Ibrahimovic su Amrabat.

85′ – Termina alta una conclusione con il mancino effettuata da fuori area da Igor.

84′ – Saelemaekers subisce fallo da Mandragora.

83′ – Quinto e ultimo cambio nel Milan: De Ketelaere lascia il posto ad Adli.

81′ – Fiorentina pericolosa: Jovic impegna di testa Maignan.

81′ – Doppio cambio nella Fiorentina: Castrovilli e Jovic sostituiscono rispettivamente Bonaventura e Cabral.

80′ – Cartellino giallo per Kalulu per gioco scorretto su Gonzalez. Terzo ammonito anche nel Milan.

78′ – Cancellato il rigore! Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, torna sui suoi passi. L’intervento di Cabral era di testa e non con il braccio. Ammonito Italiano, tecnico della Fiorentina, per proteste.

78′ – Rigore per il Milan! Il direttore di gara decreta un penalty per i rossoneri.

77′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan.

77′ – Theo Hernandez subisce fallo da Dodò.

74′ – Cambio anche nella Fiorentina: Ranieri sostituisce Biraghi.

74′ – Quarto cambio nel Milan: Saelemaekers rileva Messias.

73′ – Cross di Biraghi dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Cabral.

71′ – Bakayoko commette fallo su Bonaventura.

70′ – Cartellino giallo per González per gioco scorretto su Kalulu. Terzo ammonito nella Fiorentina.

68′ -Termina a lato una conclusione di Bonaventura dal limite dell’area.

67′ – Fiorentina pericolosa: Maignan si oppone a un tentativo da distanza ravvicinata di Dodò smorzato dagli interventi di Tomori e Tonali in recupero.

65′ – Triplo cambio per il Milan: Bakayoko, Origi e Ibrahimovic prendono rispettivamente il posto di Bennacer, Rebic e Giroud.

64′ – Decimo calcio d’angolo per la Fiorentina.

64′ – Respinta una conclusione di Cabral dal limite dell’area.

63′ – Traversone impreciso dalla sinistra di Mandragora: pallone sul fondo.

61′ – Un traversone basso dalla sinistra di Theo Hernandez è respinto da Martinez Quarta.

60′ – Termina alta la punizione battuta da Rebic.

59′ – Cartellino giallo per Ikoné per gioco scorretto su Rebic. Secondo ammonito nella Fiorentina.

58′ – Palla-gol per il Milan: Terracciano si oppone in uscita a Theo Hernandez lanciato a rete dalle retrovie. Quarto calcio d’angolo per gli ospiti.

57′ – Efficace chiusura nella propria area di Igor su Rebic ben servito nella circostanza in profondità da De Ketelaere.

56′ – Cabral subisce fallo da Messias.

55′ – Rebic chiama in causa Terracciano con un rasoterra da fuori area.

53′ – Terzo calcio d’angolo per il Milan che sembra aver reagito bene allo svantaggio.

52′ – Tomori subisce fallo da Martinez Quarta.

51′ – Milan pericoloso: Terracciano si oppone a un colpo di testa da distanza ravvicinata di Giroud sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Theo Hernandez. I rossoneri guadagnano soltanto un corner.

51′ – Primo calcio d’angolo per il Milan.

49′ – GOL DELLA FIORENTINA! 1-0! I viola si portano in vantaggio con González a segno dal dischetto: spiazzato Maignan.

47′ – Rigore per la Fiorentina! Il direttore di gara decreta la massima punizione per i padroni di casa per atterramento in area di Ikoné ad opera di Tomori.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti

CRONACA 1° TEMPO:

45’+2′ – Finisce il primo tempo. Fiorentina e Milan vanno al riposo sullo 0-0. I padroni di casa dominano la prima mezz’ora andando vicinissimi al bersaglio soprattutto con Bonaventura (salvataggio sulla linea di Tomori). I rossoneri guadagnano campo nel quarto d’ora finale.

45’+1′ – Cross dalla sinistra di De Ketelaere e colpo di testa sul fondo di Messias.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Maignan controlla a terra un traversone dalla sinistra di Biraghi.

44′ – Efficace chiusura nella propria area di Igor su Messias.

43′ – Possesso palla del Milan nella propria metà campo.

42′ – Tempestiva uscita fuori area di Terracciano ad anticipare un possibile intervento di Rebic in occasione di un lancio dalle retrovie effettuato da Tomori.

40′ – Fallo commesso da Biraghi su Messias.

40′ – Tomori, con decisione, si rifugia in fallo laterale.

39′ – Gara ora più equilibrata.

38′ – Cabral è fermato fallosamente da Theo Hernandez.

37′ – Buon recupero di Bonaventura sulla propria trequarti ai danni di Kalulu.

35′ – Cartellino giallo per Messias per gioco scorretto su Biraghi. Secondo ammonito nel Milan.

35′ – Nono calcio d’angolo per la Fiorentina. Il Milan non ne ha ancora battuti.

32′ – Occasione per il Milan: Giroud, lanciato da Bennacer, impegna Terracciano con una battuta di prima intenzione.

32′ – Segnalato un fallo in attacco di Cabral su Hernandez.

31′ – Ravvisato un tocco con il braccio di Tonali in fase offensiva.

29′ – Cartellino giallo per Cabral per gioco scorretto su Kalulu.

28′ – Terracciano controlla agevolmente un traversone dalla destra di Messias.

26′ – Fiorentina pericolosa: Tomori respinge sulla linea di porta un tentativo in scivolata di Bonaventura da distanza ravvicinata.

24′ – Giroud subisce fallo da Martinez Quarta.

22′ – Il Milan continua a subire l’iniziativa degli avversari.

21′ – Manovra la Fiorentina.

20′ – Altro calcio d’angolo per i viola generato da una conclusione da posizione defilata di González deviata da Maignan.

17′ – Occasione per la Fiorentina: Maignan respinge una conclusione da fuori area di González. Sesto corner per i viola.

16′ – Altro tiro dalla bandierina per la formazione toscana determinato da una deviazione di Tomori sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Bonaventura.

16′ – Quarto calcio d’angolo per la Fiorentina che continua a fare gioco.

15′ – La punizione battuta da Biraghi è respinta di testa da Bennacer.

14′ – La gara riprende.

13′ – Gioco fermo: tutti in piedi al “Franchi” in ricordo di Davide Astori scomparso cinque anni or sono.

13′ – Biraghi subisce fallo da De Ketelaere sulla trequarti.

13′ – Occasione per la Fiorentina: Maignan si oppone al calcio piazzato di Bonaventura.

11′ – Cartellino giallo per Thiaw per gioco scorretto su Cabral. Punizione al limite dell’area per la Fiorentina.

10′ – Terzo calcio d’angolo per la Fiorentina generato da una chiusura di Thiaw su Ikoné ben imbeccato in verticale da Bonaventura.

9′ – Prolungato possesso palla della compagine guidata da Vincenzo Italiano.

8′ – Batti e ribatti sulla trequarti rossonera.

7′ – Secondo calcio d’angolo per i viola generato anche in questa circostanza da un tocco in scivolata di Thiaw preoccupato da un possibile intervento di Cabral.

6′ – Buon avvio di gara dei padroni di casa che fanno registrare una certa supremazia a livello territoriale.

5′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Fiorentina. Corner determinato da un tocco di Thiaw su un’iniziativa nei pressi della linea di fondo intrapresa da Cabral. Sarà Biraghi a batterlo dalla bandierina di destra.

4′ – Mandragora è fermato fallosamente da Bennacer poco oltre la linea mediana del campo.

3′ – Rimessa in zona d’attacco per il Milan.

2′ – Possesso palla dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Fiorentina.

Formazioni Ufficiali di Fiorentina – Milan:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Ikoné. A disp.: Cerofolini, Sirigu; Milenković, Ranieri, Venuti; Barák, Bianco, Castrovilli, Duncan, Saponara; Brekalo, Jović, Kouamé, Sottil. All.: Italiano.

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Hernández; De Ketelaere, Giroud, Rebić. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Ibrahimović, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Guarda Fiorentina – Milan in Diretta su DAZN.

Dove vedere Fiorentina – Milan in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina – Milan

Fiorentina – Milan Data: Sabato 4 Marzo

Sabato 4 Marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il primo dei due big match della 25° giornata di Serie A vede di fronte all'Artemio Franchi la Fiorentina di Italiano ed il Milan di Pioli e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Fiorentina – Milan potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Fiorentina – Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick.

Pre-Partita di Fiorentina – Milan:

Sfida già cruciale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Milan di Stefano Pioli. La sfida del “Franchi”, in occasione della 25° Giornata del Campionato di Serie A, promette spettacolo e gol.

La Fiorentina è reduce dalla vittoria per 0-3 contro il Verona allenato da Marco Zaffaroni.

I viola sono 12° in classifica, con 28 punti conquistati in 24 giornate di Campionato.

Il Milan è reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

I rossoneri sono secondi in classifica, con 47 punti conquistati in 24 giornate di Serie A.

Jovic dovrebbe giocare al centro dell’attacco dei viola.

Kjaer, Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic sono candidati ad una maglia da titolare. Bennacer al posto dello squalificato Krunic.

Precedenti e statistiche Fiorentina – Milan:

Sono 82 i precedenti al “Franchi”, in Serie A tra Fiorentina e Milan. Si registrano 32 successi dei viola, 24 pareggi e 26 successi dei rossoneri. L’ultima vittoria della Fiorentina risale alla scorsa stagione, fu un 4-3 con le reti di Duncan, Saponara, la tripletta di Vlahovic, la doppietta di Ibrahimovic e l’autogol di Venuti. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2019/20, 1-1 con le reti di Pulgar e Rebic. L’ultimo successo del Milan risale alla stagione 2020/21, 2-3 con le reti di Pulgar, Ribery, Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu.