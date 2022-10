Diretta Streaming e Cronaca Live di Ajax – Napoli 04-10-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Ajax -Napoli 3° Giornata Champions League, Martedì 4 Ottobre 2022 ore 21:00

CRONACA 2° TEMPO

91′ – Finisce la partita. Uno strepitoso Napoli consegue ad Amsterdam una storica affermazione per 6-1 sull’Ajax in un match valido per la terza giornata del girone A della Champions League. I padroni di casa passati in vantaggio al 9′ con Kudus vengono nel prosieguo del confronto letteralmente annichiliti dagli scatenati avversari a segno con Raspadori (18′ e 47′), Di Lorenzo (33′), Zielinski (45′), Kvaratskhelia (63′) e Simeone (81′). Terzo successo in altrettanti impegni per la compagine di Spalletti al comando del raggruppamento con 3 punti di vantaggio sul Liverpool vittorioso in casa sui Glasgow Rangers per 2-0.

91′ – Cartellino giallo per Kudus per gioco scorretto.

90′ – Segnalato un minuto di recupero.

89′ – Traversa del Napoli! Ndombélé, servito dalla destra da Zanoli, si vede respingere il suo tentativo dal montante.

88′ – Un tentativo di Lozano è ribattuto da Blind.

86′ – Napoli vicino alla settima rete con Elmas.

85′ – Anguissa subisce fallo da Kudus.

84′ – Cambio nell’Ajax: Baas sostituisce Rensch.

84′ – Cambio nel Napoli: Zanoli subentra a Di Lorenzo.

81′ – GOL DEL NAPOLI! 1-6! Gli azzurri infieriscono andando a segno per la sesta volta con Simeone servito da Ndombélé. Stadio ormai semivuoto.

80′ – Cambio nell’Ajax: Grillitisch fa il suo ingresso per Timber.

80′ – Cambio nel Napoli: Gaetano prende il posto di Lobotka.

79′ – Si spegne sul fondo un rasoterra di Lozano.

78′ – Pasveer controlla una debole battuta a rete di Di Lorenzo.

75′ – Si spegne sul fondo il calcio di punizione di Elmas.

73′ – Secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per Tadic per gioco scorretto su Elmas. L’Ajax resta in inferiorità numerica.

72′ – Doppio cambio nell’Ajax: Brobbey e Klaassen sostituiscono rispettivamente Berghuis e Taylor.

71′ – Conclusione imprecisa da fuori area di Berghuis.

69′ – Fallo commesso da Elmas su Bassey.

69′ – Pasveer si salva in qualche modo su una conclusione di Rrahmani sugli sviluppi del corner.

68′ – Terzo calcio d’angolo per il Napoli.

66′ – Tempestiva uscita bassa di Pasveer.

66′ – Olivera subisce fallo da Alvarez.

64′ – Doppio cambio nel Napoli: Elmas e Simeone prendono rispettivamente il posto di Kvaratskhelia e Raspadori.

63′ – GOL DEL NAPOLI! 1-5! Kvaratskhelia sigla la “manita” chiudendo al meglio uno scambio sul versante di sinistra dell’area con Raspadori. Azzurri travolgenti: l’Ajax è in ginocchio.

60′ – L’Ajax due corner in rapida successione.

59′ – Kvaratskhelia riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco.

58′ – Un po’ di preoccupazione per le condizioni di Kvaratskhelia dopo un colpo subito da Tadic.

57′ – Termina a lato un potente tentativo da fuori area effettuato da Berghuis.

56′ – Bassey ferma in qualche modo Lozano lanciato a rete.

54′ – Anguissa subisce fallo da Taylor.

54′ – Primo calcio d’angolo per l’Ajax.

51′ – Kvaratskhelia subisce fallo da Tadic.

47′ – GOL DEL NAPOLI! 1-4! Poker degli azzurri: va nuovamente a segno Raspadori su assist di Anguissa pronto a recuperare in occasione di un’uscita difensiva errata degli avversari.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Napoli: Ndombélé rileva Zielinski.

CRONACA 1° TEMPO:

46′ – Finisce il primo tempo. Ajax e Napoli vanno al riposo con gli azzurri avanti per 3-1. La compagine di Spalletti, protagonista di una grande prima frazione, ribalta con le reti di Raspadori (18′), Di Lorenzo (33′) e Zielinski (45′) l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Kudus (9′).

45′ – GOL DEL NAPOLI! 1-3! Gli azzurri allungano andando a segno in contropiede con Zielinski servito in verticale da Anguissa.

42′ – Lobotka subisce fallo da Bergwijn.

41′ – Segnalata una posizione irregolare di Kudus.

40′ – Napoli vicinissimo alla terza rete: Pasveer si oppone a una conclusione da ottima posizione di Zielinski servito dalla destra da Lozano. Sul proseguimento dell’azione Anguissa conclude alto.

37′ – Cartellino giallo per Tadic per gioco scorretto su Olivera.

35′ – Bergwijn commette fallo su Di Lorenzo.

33′ – GOL DEL NAPOLI! 1-2! Gli azzurri ribaltano il risultato andando a segno con Di Lorenzo si testa sugli sviluppi di un cross dalla destra di Kvaratskhelia.

33′ – Altro tiro dalla bandierina per gli ospiti.

32′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per il Napoli. Corner determinato da una deviazione su un tentativo a rete tutt’altro che irresistibile di Kvaratskhelia.

32′ – Possesso palla del Napoli sulla trequarti avversaria.

30′ – Cartellino giallo per Timber per gioco scorretto su Zielinski.

28′ – Tempestiva uscita bassa di Meret.

27′ – Cartellino giallo per Spalletti.

27′ – Napoli pericoloso: Pasveer si oppone in uscita a un tentativo di Kvaratskhelia.

26′ – Kvaratskhelia chiama in causa Pasveer con una conclusione da fuori area.

25′ – Possesso palla del Napoli.

22′ – Un tentativo a rete di Lozano è respinto da Bassey.

21′ – Cartellino giallo per Raspadori per gioco scorretto su Bassey.

20′ – Meret subisce fallo da Kudus.

19′ – Rischia nuovamente il Napoli in fase d’uscita.

19′ – Ajax pericoloso con una conclusione di Taylor dal limite dell’area neutralizzata con sicurezza a terra da Meret.

18′ – GOL DEL NAPOLI! 1-1! Raspadori pareggia i conti con un preciso colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Olivera.

16′ – Napoli vicinissimo al pareggio con un tiro a giro da fuori area di Kvaratskhelia.

15′ – Anguissa è fermato fallosamente da Taylor.

14′ – Possesso palla rischioso del Napoli sulla pressione alta dell’Ajax.

13′ – Lobotka subisce fallo da Berghuis.

13′ – Blind ferma in modo falloso Lozano.

11′ – Zielinski è fermato fallosamente da Alvarez. Il direttore di gara si limita a richiamare verbalmente il centrocampista messicano autore di un brutto intervento.

9′ – GOL DELL’AJAX! 1-0! Kudus porta avanti i padroni di casa deviando in rete da pochi passi una conclusione di Taylor al termine di una convulsa azione in area azzurra.

8′ – Pressing alto del Napoli.

8′ – Berghuis subisce fallo da Anguissa a centrocampo.

5′ – Primo tentativo a rete anche per l’Ajax: Alvarez calcia alto da fuori area.

3′ – Napoli pericoloso con una conclusione di poco a lato di Raspadori.

2′ – Raspadori è fermato fallosamente da Timber.

1′ – Lozano subisce fallo da Blind.

1′ – Inizia la partita.

Ajax – Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Schreuder e Spalletti.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Probabili Formazioni di Ajax – Napoli

4-3-3 per l’Ajax. Davanti a Pasveer la difesa a quattro con i centrali Timber e Bassey e sulle fasce Rensch al fianco di Blind. Il centrocampo prevedrà Álvarez e Taylor assieme a Berghuis. In attacco Tadić a dare supporto a Kudus e Bergwijn.

Luciano Spalletti ripropone lo stesso modulo. Meret a porta e la difesa con Rrahmani e Kim e con i laterali Di Lorenzo e Mario Rui. Centrocampo di grande qualità con Anguissa, reduce dalla doppietta al Torino, al fianco dei soliti Lobotka e Zielinski. Osimhen ancora in dubbio e l’attacco dovrebbe prevedere ancora Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Kudus, Bergwijn.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Come vedere Ajax – Napoli in Diretta TV e Streaming:

Ajax – Napoli match valido per la 3° Giornata del Gruppo A di Champions League sarà trasmesso in diretta Tv su Sky con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Giuseppe Bergomi, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252).

E’ possibile vedere Ajax – Napoli Monaco in Diretta Streaming sulle piattaforme Now Tv, Infinity+ e SkyGo.

Pre-Partita di Ajax – Napoli:

Ajax – Napoli, match valido per la terza giornata di Champions League, si giocherà martedì 4 ottobre alle 21 alla Cruijff Arena. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Il Napoli ritorna in Champions League. Dopo il successo convincente contro il Torino per 3-1, gli azzurri affronteranno i campioni d’Olanda dell’Ajax. Il percorso degli azzurri in Champions, finora, è stato davvero straordinario: 4-1 al Liverpool ed ultimo il successo per 3-0 in Scozia contro il Rangers. Il Napoli si gode il primo posto nel girone A ma deve affrontare gli olandesi in uno stadio caldo come la Cruijff Arena.

La squadra allenata da Alfred Schreuder viene dal pari con il G.A Eagles e dalla sconfitta contro l’AZ Alkmaar, che è al primo posto in Eredivisie ad un solo punto. In Europa, invece, l’Ajax è reduce dalla sconfitta ad Anfield per 2-1 contro il Liverpool con una rete di Joël Matip all’89 che ha punito i Lancieri, dopo una prestazione davvero buona.