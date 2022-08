Diretta Streaming e Cronaca Live di Atalanta – Milan 21-08-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Atalanta – Milan 2° Giornata di Serie A, Domenica 21 Agosto 2022 ore 20:45

Cronaca 2° Tempo:

96′ – Finisce la partita. Atalanta e Milan chiudono sull’1-1 il big match del secondo turno della Serie A andato in scena al Gewiss Stadium. I padroni di casa passati in vantaggio al 29′ con Malinovskyi si vedono raggiungere al 68′ dai campioni d’Italia a segno con Bennacer. Occasioni per Maehle, Hateboer e Pasalic da una parte per Messias, Kalulu, Leao e Tonali dall’altra. Le due compagini restano appaiate in classifica a quota 4.

95′ – Cartellino giallo per De Roon per gioco scorretto su Origi.

94′ – Rilevato un fallo di Kalulu su Muriel sulla trequarti.

92′ – Hernandez subisce fallo da Koopmeiners.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Cambio nell’Atalanta: Zortea rileva Maehle.

87′ – Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

87′ – Terzo calcio d’angolo per l’Atalanta.

86′ – Musso neutralizza agevolmente un tentativo da fuori area di Hernandez.

84′ – Cambio nel Milan: Florenzi subentra a Calabria. Il capitano rossonero diviene Hernandez.

82′ – Cambio forzato per l’Atalanta: Djimsiti lascia il posto a Okoli.

80′ – Sesto corner per il Milan. Gioco fermo per soccorrere Djimsiti rimasto contuso a terra dopo aver ricevuto un colpo involontario da Origi non ravvisato dal direttore di gara.

79′ – Fase di gioco piuttosto confusa.

78′ – Ammoniti Djimsiti e Hernandez per reciproche scorrettezze a palla lontana.

76′ – Un invito di Bennacer si rivela leggermente troppo lungo per Giroud.

75′ – Cartellino giallo per Tonali per gioco scorretto su Lookman. Secondo ammonito tra i rossoneri.

73′ – Triplo cambio nell’Atalanta: Muriel, Scalvini e Lookman sostituiscono rispettivamente Zapata, Pasalic e Malinovskyi.

72′ – Calabria subisce fallo da Zapata.

70′ – Secondo calcio d’angolo per l’Atalanta.

68′ – GOL DEL MILAN! 1-1! Bennacer si accentra da destra e va a segno con una precisa battuta. Ristabilita la parità al Gewiss Stadium.

68′ – Milan pericoloso con una conclusione di Bennacer respinta da Musso.

67′ – Malinovskyi cerca senza fortuna la via della rete: pallone sul fondo.

66′ – Doppio cambio nel Milan: Saelemaekers e Origi prendono rispettivamente il posto di Messias e Leao.

64′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan.

64′ – Musso neutralizza senza particolari problemi un debole colpo di testa di Giroud sugli sviluppi di un invito di Bennacer.

62′ – Prolungata azione d’attacco del Milan che guadagna un corner.

60′ – Milan pericoloso: Tonali, ottimamente servito da De Ketelaere, si vede respingere il suo tentativo da distanza ravvicinata da Musso in uscita.

60′ – De Ketelaere subisce fallo da Pasalic.

58′ – Doppio cambio nel Milan: De Ketelaere e Giroud prendono rispettivamente il posto di Rebic e Diaz.

57′ – Termina a lato un colpo di testa di Pasalic.

56′ – Occasione per l’Atalanta: Maignan alza in corner un colpo di testa di Pasalic sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Koopmeiners. Primo tiro dalla bandierina per la formazione di Gasperini.

54′ – Un servizio in profondità di Bennacer si rivela leggermente lungo per Leao: pallone sul fondo.

53′ – Milan pericoloso con una conclusione di poco a lato di Leao da fuori area.

52′ – Ottima chiusura di Calabria.

51′ – Occasione per l’Atalanta: Hateboer, sugli sviluppi di un cross violento effettuato dalla sinistra da Pasalic, incorna alto.

49′ – Palla-gol per il Milan: Kalulu, sugli sviluppi della punizione battuta dalla sinistra da Bennacer, incorna alto da ottima posizione.

48′ – Cartellino giallo per Hateboer per gioco scorretto su Leao. Secondo ammonito tra i nerazzurri.

47′ – Messias subisce fallo da Malinovskyi.

47′ – Apertura imprecisa di Diaz per Leao.

47′ – Leao non riesce di testa a controllare un cross dalla destra di Calabria.

46′ – Comoda presa di Musso in occasione di un lancio effettuato da Messias.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Atalanta e Milan vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, una rete di Malinovsky al 29′. Occasioni per Maehle e Messias.

46′ – Cartellino giallo per Rebic per un intervento falloso commesso ai danni di Demiral. Segnalata nella circostanza anche una posizione di fuorigioco dell’attaccante rossonero.

46′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Rilevato un fallo in attacco di Zapata su Calabria.

45′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo di Calabria.

44′ – Terzo corner per gli ospiti.

43′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan generato da una conclusione di Hernandez deviata da Hateboer.

43′ – Buon recupero di Calabria su Pasalic.

42′ – Prolungato possesso palla dei campioni d’Italia.

41′ – Il gioco riprende. Il Milan restituisce sportivamente il pallone all’Atalanta.

40′ – Gioco fermo per soccorrere Malinovskyi rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Leao.

39′ – Ottimo anticipo di Pasalic su Tonali a centrocampo in occasione di un passaggio laterale corto di Hernandez.

38′ – Un lancio di Leao si rivela irraggiungibile per Hernandez.

36′ – Zapata è fermato fallosamente da Kalulu sulla trequarti.

35′ – Rilevato un fallo di Messias su Maehle.

34′ – Leao chiama in causa Musso con una battuta da fuori area.

33′ – Segnalato un fallo di Hateboer su Diaz.

32′ – Kalulu, sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Bennacer, incorna a lato.

31′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

30 – Si spegne lontano dai pali di Musso un tentativo da fuori area di Hernandez.

29′ – GOL DELL’ATALANTA! 1-0! Malinovskyi, servito al limite dell’area da Maehle, trafigge Maignan con la complicità di una deviazione di Kalulu. Nerazzurri avanti sui campioni d’Italia al Gewiss Stadium.

28′ – Malinovskyi subisce fallo da Bennacer.

27′ – Hernandez è fermato fallosamente da Hateboer.

24′ – Termina alto un tentativo di Malinovskyi da fuori area.

23′ – Palla-gol per il Milan: Messias, sugli sviluppi di un traversone dalla trequarti di Hernandez, approfitta solo parzialmente di un vistoso sbandamento della difesa avversaria concludendo sul fondo da ottima posizione.

22′ – Maignan anticipa Zapata con un’uscita di testa fuori dall’area. Cartellino giallo per Pioli per essere uscito dall’area tecnica per reclamare invano una posizione di fuorigioco dell’avanti nerazzurro.

21′ – Rebic è fermato fallosamente da Toloi spostato da Gasperini sul centro-sinistra a seguito del cartellino giallo.

19′ – Tonali, servito al limite dell’area da Bennacer, conclude malamente a lato.

18′ – La gara riprende. L’Atalanta restituisce sportivamente il pallone al Milan.

17′ – Gioco fermo per soccorrere Hernandez rimasto contuso a terra dopo un contrasto con De Roon.

16′ – Cartellino giallo per Toloi per gioco scorretto su Leao.

15′ – Rilevato un fallo in attacco di Rebic su Toloi in occasione di un traversone proposto dalla destra da Calabria.

13′ – Prolungato giro-palla del Milan all’altezza della linea mediana del campo.

12′ – Buon recupero di Demiral su Rebic che in un primo momento aveva avuto la meglio nel duello con una bella giocata.

11′ – Musso anticipa in uscita basso un possibile intervento di Hernandez in occasione di un servizio in verticale di Diaz.

10′ – Tempestiva uscita di Maignan ad anticipare un possibile intervento di Zapata in occasione di un cross proposto dalla trequarti di destra da Toloi.

9′ – Possesso palla dell’Atalanta.

8′ – Si spegne sul fondo un rasoterra mancino di Malinovskyi dal limite dell’area.

6′ – Segnalata una posizione irregolare di Tonali.

4′ – Atalanta pericolosa: Maehle, servito in profondità da Malinovskyi, conclude sul fondo da buona posizione.

3′ – Messias subisce fallo da Maehle.

3′ – Musso controlla senza problemi una conclusione di Leao. Buon avvio di gara degli ospiti.

2′ – Ottima chiusura in scivolata di Hateboer su Rebic.

1′ – Il primo tentativo è del Milan: Leao, da posizione defilata, colpisce l’esterno della rete.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Atalanta.

Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

Probabili Formazioni di Atalanta – Milan:

Gian Piero Gasperini schiererà la sua Atalanta con il solito 3-4-2-1. La speranza del tecnico dei bergamaschi è quella di recuperare Demiral in difesa, mentre tra gli indisponibili si segnala Ederson, oltre a Zappacosta, Carnesecchi e allo squalificato Palomino. Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle formeranno la cerniera di centrocampo.

Stefano Pioli schiererà il suo Milan con il solito 4-2-3-1. Nessun dubbio sulla difesa, mentre a centrocampo la diga sarà formata dalla coppia Tonali-Bennacer. Sulla trequarti giocheranno Messias, Adli (favorito su Diaz) e Leao. In attacco c’è il ballottaggio tra Giroud e Rebic, con il francese in questo momento favorito.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Adli, Leao, Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Pre Partita di Atalanta – Milan:

Quello tra l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli Campione d’Italia che andrà in scena domenica 21 Agosto alle ore 20.45 al Gewiss Stadium è anche il primo Big Match che arriva subito alla 2° Giornata di campionato dopo che alla 1° entrambe le squadre hanno vinto.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è reduce dalla vittoria per 0-2, ottenuta in casa della Sampdoria di Marco Giampaolo, nella prima giornata del Campionato 2022/23.

I bergamaschi sono reduci da un campionato deludente. Infatti nella scorsa stagione, la squadra neroazzurra mancò dopo cinque anni consecutivi, la qualificazione alle Coppe Europee.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria per 4-2, ottenuta nel debutto casalingo a San Siro, ai danni dell’Udinese guidata da Andrea Sottil.

I rossoneri sono reduci da un campionato straordinario, che si è concluso con la conquista dello scudetto numero 19.

L’Atalanta vuole riprendere il cammino interrotto lo scorso anno. L’intenzione è quella di ritornare a giocare una competizione internazionale.

Di fronte però avrà il Milan Campione D’Italia guidato da Stefano Pioli, che nella scorsa stagione sconfisse, in entrambe la sfide, la formazione bergamasca.

Al Gewiss Stadium, i rossoneri si imposero per 2-3, grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao. A nulla servirono le marcature di Zapata e Pasalic.

Nel match di ritorno le reti di Leao e Theo Hernandez mandarono nuovamente al tappeto la formazione di Gasperini.

Il Milan recupera Tonali in mezzo al campo, mentre si candidano ad una maglia dal primo minuto Adli e Giroud.

Gasperini invece schiererà Pasalic e Malinovsky alle spalle dell’unica punta Zapata.

Al Gewiss Stadium per la seconda giornata di campionato si prospetta un match ricco di gol e spettacolo!

