Diretta Live Napoli – Cagliari e Streaming 2° Giornata Serie A

Dove vedere Napoli – Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Sabato 30 Agosto ore 20:45.

Il Napoli vuole dare continuità al suo avvio perfetto nella difesa dello Scudetto e sabato accoglierà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. I campioni d’Italia hanno iniziato la stagione con il piede giusto, imponendosi nella prima giornata a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2 a 0 segnando un gol per tempo, mostrando solidità e concretezza.

Dall’altra parte, il Cagliari arriva galvanizzato dal pareggio contro la Fiorentina, una partita in cui i sardi hanno saputo resistere e strappare un punto importante.

Questa sfida rievoca però un precedente recente e speciale: appena tre mesi fa, infatti, il Napoli di Conte aveva festeggiato lo Scudetto battendo il Cagliari 2 a 0 al Diego Maradona in una gara ricca di emozioni.

Come arriva il Napoli:

Il Napoli ha confermato di essere una vera e propria corazzata nella prima giornata di Serie A, dominando il neopromosso Sassuolo con una prestazione autoritaria e piena di qualità. Al Mapei Stadium, è stato il Serie A MVP Scott McTominay ad aprire le marcature con un preciso colpo di testa, lo stesso giocatore che lo scorso anno aveva segnato il gol decisivo contro il Cagliari nell’ultima giornata, consegnando lo Scudetto ai partenopei. A sigillare il successo ci ha pensato il nuovo arrivato Kevin De Bruyne, a segno su calcio di punizione, anche se con un pizzico di fortuna.

La squadra di Antonio Conte non si è limitata ai due gol: contro il Sassuolo ha colpito due pali e costruito numerose occasioni, lanciando un chiaro messaggio alle rivali. Dopo il deludente decimo posto da campioni nel 2023-24, il Napoli sembra oggi molto più solido, convinto e competitivo. I numeri parlano chiaro: i partenopei sono imbattuti da 13 partite di campionato, un filotto che dura da febbraio, e contro il Cagliari vantano una tradizione nettamente favorevole, con 19 vittorie e una sola sconfitta negli ultimi 28 confronti diretti.

Alla vigilia della sfida al Maradona, tutti i segnali portano verso un altro successo, con il Napoli deciso a presentarsi alla sosta per le nazionali a punteggio pieno e a confermare le proprie ambizioni nella corsa al titolo.

Come arriva il Cagliari:

Il Cagliari arriva alla sfida del Maradona con il peso di una tradizione recente tutt’altro che favorevole: i rossoblù hanno infatti perso tutte le ultime tre trasferte a Napoli e, considerando la forza attuale dei partenopei, il compito di invertire la rotta appare complesso.

La prima giornata di campionato ha confermato le difficoltà iniziali del club sardo, che ha visto allungarsi a 10 partite la striscia di esordi senza vittorie in Serie A. Contro la Fiorentina, però, la squadra ha dimostrato carattere, trovando un prezioso pareggio all’ultimo respiro grazie al gol di Sebastiano Luperto, ex Napoli, che ha firmato il definitivo 1-1 nel recupero.

Dopo la sofferta salvezza dello scorso anno, conquistata soltanto alla penultima giornata sotto la guida di Davide Nicola, il Cagliari ha scelto di voltare pagina. Nicola è approdato alla Cremonese, mentre la panchina è stata affidata a Fabio Pisacane, alla sua prima vera esperienza in Serie A. Reduce dal trionfo in Coppa Italia Primavera, Pisacane ha iniziato il nuovo percorso con qualche difficoltà: i rossoblù hanno infatti dovuto ricorrere ai rigori per eliminare la Virtus Entella in Coppa Italia.

Nonostante ciò, il punto strappato contro la Fiorentina potrebbe dare fiducia a un gruppo che sa di dover lottare per la salvezza e che, contro il Napoli, cercherà di limitare i danni e strappare un risultato positivo in un campo storicamente ostico.

Guarda Napoli – Cagliari in Diretta su DAZN.

Dove vedere Napoli – Cagliari in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Napoli – Cagliari Data e ora Sabato 30 Agosto ore 20:45 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Napoli – Cagliari di sabato 30 agosto alle 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Cagliari:

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola;Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca.

Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Obert; Zappa, Prati, Deiola, Adopo, Palestra; Folorunsho; Esposito

Allenatore: Fabio Pisacane.

Pronostico di Napoli – Cagliari:

Il Napoli è nettamente favorito e potrebbe replicare il risultato della decisiva sfida di maggio scorso, imponendosi ancora una volta per 2-0. I partenopei dispongono di un reparto offensivo di altissimo livello e, con la solidità portata da Antonio Conte, sono una squadra estremamente difficile da affrontare.

Il Cagliari, invece, sembra destinato a un’altra stagione di sofferenza e dovrà lottare duramente per la salvezza. Alla luce della tradizione negativa negli scontri diretti e della differenza di qualità tra le due rose, la vittoria dei campioni d’Italia appare l’esito più probabile, con il Napoli pronto a confermarsi in vetta e chiudere la seconda giornata a punteggio pieno.

Pronostico Napoli – Cagliari: 1 e NO GOL