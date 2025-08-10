Borussia Dortmund – Juventus Diretta Live: Dove Vedere La partita

Borussia Dortmund e Juventus si affrontano domenica 10 Agosto con calcio d’inizio alle 17:30 al Signal Iduna Park in un test amichevole di prestigio.

Entrambe le squadre arrivano da un’estate intensa, con la partecipazione al recente Mondiale per Club negli Stati Uniti: i gialloneri hanno raggiunto i quarti di finale, mentre i bianconeri si sono fermati agli ottavi.

Il Borussia Dortmund ha già disputato due amichevoli in questo precampionato e quella contro la Juventus sarà l’ultima occasione per rodare schemi e condizione prima dell’esordio ufficiale in DFB-Pokal contro il RW Essen.

Per la squadra di Igor Tudor, invece, si tratta di un passaggio intermedio verso la sfida amichevole con l’Atalanta della prossima settimana, che precederà l’avvio della Serie A contro il Parma a fine mese.

La sfida amichevole Borussia Dortmund-Juventus si avvicina e promette spettacolo, nonostante entrambe le squadre siano ancora in fase di preparazione.

Il match sarà un test importante in vista dell’inizio della nuova stagione, soprattutto dopo un’estate condizionata dalla partecipazione di entrambe al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Dove vedere Borussia Dortmund-Juventus in diretta TV e streaming

La partita Borussia Dortmund – Juventus con calcio d’inizio alle ore 17:30 domenica 10 agosto sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN, visibile scaricando l’app su smart TV compatibili, console PlayStation e Xbox, dispositivi Amazon Fire Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box.

In streaming, l’amichevole sarà disponibile sul sito ufficiale di DAZN e tramite l’app dedicata su smartphone e tablet.

Per chi non potrà seguirla live, la gara verrà proposta in differita su NOVE e in streaming su NOVE.tv alle 21:30 di domenica 10 agosto 2025.

Come arrivano Borussia Dortmund e Juventus:

Borussia Dortmund: I gialloneri hanno già messo minuti nelle gambe con due amichevoli estive, battendo Sportfreunde Siegen 8-1 e il Lille 3-2. Prima ancora avevano chiuso la stagione con un prestigioso 3-2 al Real Madrid nel Mondiale per Club.

Juventus: I bianconeri hanno disputato una sola amichevole, pareggiando 2-2 con la Reggiana. Nel Mondiale per Club hanno alternato buone prestazioni (5-0 all’Al-Ain, 4-1 al Wydad Casablanca) a sconfitte pesanti (5-2 dal Manchester City).

Formazioni Ufficiali Borussia Dortmund – Juventus:

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, GroB, Sabitzer, Svensson, Guirassy, Adeyemi. Allenatore: Kovac

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Conceicao, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yldiz; David. Allenatore: Igor Tudor

Ultimi risultati

Borussia Dortmund

3-2 Lille (V) – 2 agosto 2025

8-1 Sportfreunde Siegen (V) – 30 luglio 2025

2-3 Real Madrid (S) – 5 luglio 2025

2-1 Monterrey (V) – 2 luglio 2025

1-0 Ulsan HD (V) – 25 giugno 2025

Juventus

2-2 Reggiana (D) – 2 agosto 2025

0-1 Real Madrid (S) – 1 luglio 2025

2-5 Manchester City (S) – 26 giugno 2025

4-1 Wydad Casablanca (V) – 22 giugno 2025

5-0 Al-Ain (V) – 19 giugno 2025

Precedenti tra Borussia Dortmund e Juventus

Negli ultimi quattro scontri diretti, la Juventus è avanti con 3 vittorie e 1 sconfitta:

25 luglio 2015: Borussia Dortmund 2-0 Juventus

18 marzo 2015: Borussia Dortmund 0-3 Juventus (Champions League)

24 febbraio 2015: Juventus 2-1 Borussia Dortmund (Champions League)

27 luglio 2008: Borussia Dortmund 1-3 Juventus

Gol segnati negli ultimi 4 confronti: Borussia Dortmund 4 – Juventus 8.

Partite con più di 2,5 gol: 3 su 4.

Entrambe le squadre a segno: 2 su 4.

Pronostico Borussia Dortmund-Juventus

Considerando lo stato di forma attuale e il diverso numero di partite giocate in preparazione, il Borussia Dortmund parte leggermente avanti nei pronostici. I gialloneri hanno già disputato più amichevoli, mostrando un attacco prolifico e una buona condizione atletica, mentre la Juventus arriva con meno minuti nelle gambe e qualche incertezza difensiva emersa nelle ultime uscite.

Ci si aspetta comunque un match equilibrato, con entrambe le squadre in grado di andare a segno. Il risultato più probabile è una vittoria di misura del Dortmund o un pareggio ricco di gol.

Pronostico consigliato : 1X e Gol

: 1X e Gol Risultato esatto suggerito : 2-1 Borussia Dortmund o 2-2

: 2-1 Borussia Dortmund o 2-2 Scommessa principale: Vittoria Borussia Dortmund @ 2.05

Vittoria Borussia Dortmund @ 2.05 Scommessa alternativa: Entrambe le squadre segnano – Sì @ 1.44 (4/9)



Il Borussia Dortmund ha chiuso una stagione movimentata, iniziata con Nuri Sahin in panchina, proseguita a gennaio con il traghettatore Mike Tullberg e conclusa con l’arrivo di Niko Kovac a febbraio. Sotto la sua guida, i gialloneri hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League e il quarto posto in Bundesliga, dimostrando solidità e capacità di adattamento.

In estate, Kovac ha rinforzato la rosa con Jobe Bellingham, Yan Couto e Daniel Svensson, mentre Jamie Gittens è passato al Chelsea. Le amichevoli recenti, come il 3-2 contro il Lille, mostrano una squadra già in buona condizione, soprattutto con il supporto del pubblico del Signal Iduna Park.

La Juventus, al contrario, ha giocato una sola amichevole estiva, terminata 2-2 contro la Reggiana, lasciando dubbi sulla condizione fisica e sulla tenuta difensiva. Considerando anche che i bianconeri affronteranno un altro test con l’Atalanta a breve, è possibile che facciano fatica nella ripresa.

Il Dortmund non ha ancora mantenuto la porta inviolata in questa preparazione, subendo gol sia contro il Siegen (8-1) che contro il Lille. La Juve, pur non essendo ancora brillante, dispone di qualità in attacco con giocatori capaci di colpire a qualsiasi livello. Ciò lascia prevedere un match aperto e ricco di occasioni.

Suggerimento Bet Builder @ 15.00 (14/1):

Serhou Guirassy marcatore

marcatore Francisco Conceição marcatore

marcatore Più gol nel secondo tempo

Guirassy è reduce da una stagione da 38 gol complessivi e ha già brillato al Mondiale per Club con quattro reti. Conceição, per la Juve, è stato tra i più pericolosi negli USA, con cinque tiri (quattro nello specchio) e due gol. In un’amichevole con tanti cambi, le gambe fresche nel secondo tempo potrebbero incrementare il numero di gol nella ripresa.

Statistiche chiave: