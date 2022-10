Dinamo Zagabria-Milan Dichiarazioni pre-partita: “Abbiamo bisogno di concentrazione e lucidità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia della sfida di Champions League tra il “suo” Milan e la Dinamo Zagabria allenata da Ante Čačić. Domani in palio ci sono punti importante, per quel che riguarda il futuro delle due squadre nella coppa dalle grandi orecchie.

Domani servirà una prestazione importante da parte della squadra rossonera. Serviranno concentrazione e lucidità, non rabbia per i fatti derivanti da Milan-Chelsea. Il Milan si gioca tutto nella partita di domani sera e dovrà farsi trovare pronto. E’ una gara chiave per il futuro della compagine rossonera.

La Dinamo Zagabria è un avversario pericoloso, che non perde in casa dal Dicembre del 2021. Ogni partita è importante, le motivazioni vengono da sole e questo match va preparato come se fosse l’ultimo da giocare.

Pioli indica la strada del suo Milan e lo motiva a migliorare: “Ogni tanto perdiamo le distanze sul campo, domani non deve succedere. La Dinamo Zagabria è una squadra che difende e riparte molto bene. Ha un giocatore bravo come Petkovic, che fa salire la squadra, e un altro come Orsic che è velocissimo. Sarà importante avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive”.

L’ex allenatore di Lazio e Inter esalta Rebic, lo considera un grande calciatore che sta bene e con le sue singole giocate può decidere una partita.