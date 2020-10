Dinamo Kiev-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 20-10-2020

Dinamo Kiev-Juventus, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Pirlo punterà su Dybala dal 1′, Lucescu si affida al talentuoso Supryaga, Tsygankov parte dalla panchina.

Domani alle ore 18:55 allo Stadio Olimpico di Kiev la Dinamo Kiev ospiterà la Juventus nella prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League.

Gli ucraini vengono dal successo esterno in campionato sul campo del Rukh Lviv penultimo in classifica per 2-0. La Dinamo ha conservato così il primato in classifica con 14 punti a pari merito con il Vorskla ed è a +2 sui rivali storici dello Shakhtar.

La Juventus, invece, ha pareggiato 1-1 allo Scida contro il Crotone, non disputando una buona partita e perdendo terreno dalla vetta della classifica. Considerando che alla seconda giornata di Champions League ci sarà il Barcellona, i bianconeri sanno che devono trovare un successo importante fuori casa e partire bene è quasi d’obbligo.

Le ultime sulle formazioni di Dinamo Kiev e Juventus

Mircea Lucescu opterà su un modulo offensivo per battere la Juventus, vale a dire il 4-3-3. A sorpresa, dovrebbe partire dalla panchina la giovane stella Tsygankov che contro il Rukh Lviv ha giocato tutti e 90′ i minuti. In attacco ci sarà invece il talento Supryaga, cercato dal Bologna in estate, che formerà il tridente con Rodrigues e De Pena. In porta ci sarà Bushchan, Zabarnyi e Mikolenko sarà la coppia centrale, mentre Kedziora e Karavaev agiranno sulle fasce. Il terzetto di centrocampo sarà formato invece da Buyalskyi, Sydorchuk e Shaparenko.

Per la sua prima partita in Champions League da allenatore, Pirlo dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, alle prese col Covid-19 e di McKennie, ma ha recuperato Ramsey che dovrebbe essere titolare. Il gallese tornerà ad occuperà il suo posto alle spalle delle punte Morata e Dybala, con l’argentino che riprenderà finalmente il posto da titolare. Nel reparto arretrato si rivedranno Szczesny tra i pali e Chiellini nel terzetto difensivo dopo aver riposato contro il Crotone, mentre a centrocampo Rabiot e Bentancur saranno i due centrali con Kulusesvki e Cuadrado larghi sugli esterni.

Probabili formazioni Dinamo Kiev-Juventus

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. All. Mircea Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Morata. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Dinamo Kiev-Juventus in Diretta tv-Streaming Live

La partita Dinamo Kiev-Juventus, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Dinamo Kiev-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Dinamo Kiev-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Dinamo Kiev-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Dinamo Kiev-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Dinamo Kiev-Juventus

Ci sono solo due precedenti tra Dinamo Kiev e Juventus in terra ucraina ed in entrambi i casi sono stati i bianconeri ad imporsi. La prima volta fu nel 1998 nei quarti di finale di Champions, con la Juventus che vinse 4-1 il ritorno dopo aver pareggiato 1-1 a Torino.

La seconda fu 4 anni dopo nella fase a gironi, con i bianconeri che si imposero 2-1 in rimonta con i gol di Salas e Zalayeta che risposero al vantaggio ucraino firmato dall’uzbeko Shatskikh.

La Dinamo Kiev in casa ha perso solamente 4 delle ultime 17 partite disputate tra campionato e coppe varie e per la Juventus non sarà facile portare via punti da Kiev. Inoltre, i bianconeri non trovano il successo esterno da ben 6 partite ed hanno vinto solo 3 delle ultime 13 trasferte. Un trend molto negativo che va migliorato.

