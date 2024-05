Dietrofront Barcellona, addio Xavi: sarà Flick il nuovo allenatore

Xavi si appresta a dire addio al Barcellona decisivo l’incontro di lunedì con il presidente Laporte, il prossimo allenatore potrebbe essere Flick.

La stagione di Xavi sulla panchina del Barcellona è stata senz’altro molto turbolenta, il suo gruppo non è riuscito a mettere le mani su nessuno degli obiettivi stagionali prefissati, con La Liga andata nelle mani del Real Madrid e con l’eliminazione in Champions League contro il PSG. Lo scorso 27 gennaio dopo una bruttissima sconfitta in trasferta per 3-5 contro il Villareal il tecnico spagnolo si era presentato in conferenza stampa annunciano il suo addio prematuro dal club.

Da quel momento in avanti però iniziano ad arrivare risultati positivi come le 10 vittorie e 3 pareggi tra campionato e Champions League con tanto di passaggio del turno in quest’ultima contro il Napoli agli ottavi. Proprio dolo l’eliminazione contro il PSG in Champions, Xavi incontra il presidente Laporte e tra i due risboccerà nuovamente l’intesa cosa che porterà ambedue le parti a voler onorare il contratto con termine 2025.

Il caos sembra rientrato, ma è solo un’illusione perché Xavi il 15 maggio alla vigilia di Almeria-Barcellona si presenta in conferenza stampa dichiarando: “Faremo fatica a tornare competitivi tanto in Spagna come in Europa. Servono acquisti che non possiamo fare per questioni economiche.” Queste saranno le parole che faranno imbestialire, tanto che il patron blaugrana non accompagnerà la squadra in trasferta contro l’Almeria e che lo farà tornare nuovamente sulla scelta di una separazione imminente a fine stagione. Lunedì prossimo sarà dunque il giorno X, dove Xavi e il presidente si riuniranno nuovamente per quello che potrebbe essere l’ultimo faccia a faccia tra i due.

Chi come suo sostituto?

Se l’incontro di lunedì prossimo dovesse avere esattamente l’esito preannunciato, il Barcellona avrebbe già pronta l’alternativa in panchina. Si tratterebbe infatti del tecnico tedesto Hansi Flick. L’ex CT della Germania sarebbe pronto a tornare in pista con un club e Barcellona sarebbe una destinazione a lui molto gradita. L’Allenatore tedesco era già stato preso in forte considerazione da Laporte dopo il primo annuncio d’addio di Xavi, poi dopo il riallacciamento i rapporti si erano raffreddati, con un ritorno di fiamma nel corso delle precedenti settimane.

Nelle ultime ore, dopo l’addio di Pochettino al Chelsea, c’era stato un tentativo da parte dei Blues per sondare la disponibilità di Filck, ma la risposta è stata un categorico no, visto che quest’ultimo vorrebbe legarsi ai colori blaugrana per i prossimi anni.

