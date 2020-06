Dichiarazioni pre partita Milan-Roma Pioli:”Domani è uno scontro diretto”

Alla vigilia di Milan-Roma Stefano Pioli ha snocciolato come sempre i temi di quella che domani per i rossoneri diventa una tappa cruciale verso la caccia all’Europa League. La Roma sarà la prima squadra di un calendario ostico, il Milan domani deve far valere le proprie idee se non vuole rischiare brutte sorprese.

“Domani è uno scontro diretto, sappiamo delle difficoltà della partita, abbiamo un’occasione per vincere e mettere in campo le nostre qualità. E’ un’opportunità da sfruttare”. Così Stefano Pioli lancia la sfida alla Roma nella partita che si disputerà a San Siro alle ore 17.15.

L’ex tecnico di Lazio e Inter ha parlato del fatto che bisognerà dosare le energie a causa del caldo, ma che ci vorrà la giusta aggressività in ogni momento della partita. Ha inoltre dichiarato che Ibrahimovic sta lavorando bene, ma domani non sarà della partita, neanche in panchina. Si spera di averlo con la Spal.

Milan- Roma 28° giornata di Serie A

Sul recupero di Kjaer, Pioli si è espresso così: “Se farà tutto l’allenamento oggi ci sarà domani”. Inoltre è contento del recupero di Duarte, con l’assenza di Musacchio serviranno più difensori possibili. Pioli sa benissimo che la Roma vuole blindare l’Europa League e sogna la Champions e non vuole sbagliare nulla.

Il tecnico rossonero ha parlato anche di altri calciatori che attualmente sono sotto i riflettori, seppur per motivi diversi. Su Bennacer: “Ha una fisicità incredibile nell’1 contro 1, sta migliorando anche nella gestione. Sta crescendo molto ed è destinato a diventare un giocatore di livello”.

Pioli esalta anche le qualità di Castillejo, affermando che la sua capacità è quella di unire a seconda della situazione la quantità con la qualità e punta deciso sulla sua crescita a livello di prestazioni nelle prossime gare.

Inoltre dice anche la sua sull’eventuale e sempre più probabile rinnovo di Gigio Donnarumma: “Non lo vedo lontano dal Milan”, ma ha anche affermato che i due non ne hanno parlato. Ora contano solo le partite di campionato e bisognerà cercare di superare il prossimo ostacolo, cioè la Roma di Fonseca.

