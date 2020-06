DFB Pokal 2019-2020: la finale sarà Bayer Leverkusen – Bayern Monaco. Eliminati Eintracht e Saarbrucken

Nelle semifinali di Coppa di Germania giocate il 9 e 10 giugno sono state decretare le due finaliste: il Bayer Leverkusen ha battuto 3-0 il Saarbrucken, squadra di 4° divisione tedesca. Il Bayern Monaco supera 2-1 l’Eintracht Francoforte grazie alla reti di Perisic e Lewandowski. Il 4 luglio l’atto finale.

Dopo la Bundesliga che Post ripartenza ha già disputato 5 giornate, in Germania è ripartita anche la Coppa Nazionale. Le due semifinali Bayer Leverkusen – Saarbrucken e Bayern Monaco – Eintracht Francoforte, si sono disputate tra martedì e mercoledì sera. La finale sarà Bayer Leverkusen – Bayern Monaco che si sfideranno il 4 luglio a Berlino per aggiudicarsi la Coppa.

Nella prima semifinale tutto facile per Le Aspirine, che si riprendono dopo il KO subito in campionato contro il Bayern Monaco. 3-0 alla sorpresa Saarbrucken, squadra delle 4° divisione tedesca e che ha proseguito la sua favola fino alle semifinali, fermata però da una squadra troppo più forte tecnicamente. Partita con poca storia, con il Leverkusen che passa in doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Diaby e Alario con dei facili tap-in sotto porta, tutti propiziati da assist di Demirbay. Nella ripresa chiude i conti Bellarabi, tutto solo davanti al portiere avversario.

Nell’altra semifinale il Bayern Monaco centra la sua 24° finale della Coppa nazionale tedesca. In un Allianz Arena a porte chiuse, gli uomini di Flick superano 2-1 l’Eintracht Francoforte in una partita quasi totalmente dominata. Il primo tempo è tutto di marca bavarese, che trova il vantaggio al 15° grazie a Ivan Perisic. Buona azione offensiva del Bayern, scavetto di Mueller a pescare in area il croato, che di testa in tuffo supera Trapp per l’1-0. Nella prima frazione poi, tante altre potenziali occasioni per il Bayern di chiudere il match ma non sfruttate. Eintracht non pervenuto.

Nella ripresa il match si scalda di ritmo, con l’Eintracht che produce più pericolo in zona offensiva, anche se non impensierisce mai davvero Neuer. Almeno fino al minuto 70, dove alla prima vera occasione l’Eintracht Francoforte trova l’1-1, con Danny da Costa che con un destro dentro l’area batte Neuer per il pareggio. L’equlibrio però dura poco, e al 78° il Bayern trova il 2-1 finale. Bella azione corale sull’asse Davies – Mueller – Lewandowski, col bomber polacco che deposita in porta da pochi metri. Il gol è convalidato dopo controllo VAR per presunto offside di inizio azione.

