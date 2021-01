Calciomercato Inter: obiettivo Depay

Depay Inter. I nerazzurri pensano al giocatore del Lione come possibile rinforzo già a gennaio. L’olandese non rinnoverà con il club francese e comincia già a guardarsi intorno. Il giocatore è uno dei primi nomi nella lista di Beppe Marotta che alla ricerca di nuovi innesti. Sull’ex Manchester United c’è da registrare anche l’interesse del Barcellona.

Un mercato anomalo quello di quest’anno. Le società sono state tranciate dal Covid, che anche per via della mancata apertura degli stadi, hanno perso molti capitali. Sarà, dunque, un mercato dove non spunteranno cifre faraoniche ma si punterà al ribasso. Anche l’Inter decide di percorrere questa strada.

I nerazzurri stanno già facendo piazza pulita degli esuberi. Dopo la vendita di Radja Nainggolan al Cagliari, restano ancora diversi giocatori da smaltire. C’è Christian Eriksen, che è fuori da tempo dal progetto. Il danese è sempre più in ottica PSG dove potrà riabbracciare il neo allenatore Mauricio Pochettino, l’ex tecnico del Tottenham. Anche Ivan Perisic è ai saluti. Potrebbe ritornare al Bayern Monaco da dove è tornato dal prestito.

Non solo in uscita, l’Inter ha dei colpi in canna anche nel mercato in entrata. Il primo nome tra tutti è quello di Memphis Depay, attaccante del Lione.

Depay Inter , già iniziati i primi contatti

Sicuramente un anno abbastanza tormentato per l’Inter. Giravano anche alcune voci sulla vendita del club da parte di Steven Zhang, poi smentite. I nerazzurri, dopo l’uscita dalla Champions League, puntano allo scudetto e hanno bisogno di una rosa competitiva. In attacco si era pensato anche al Papu Gomez, oramai ai titoli di coda con l’Atalanta.

Ma è Depay la suggestione del Biscione. Il giocatore classe 94 non rinnoverà con il Lione ed è alla ricerca già di una nuova squadra. Il suo contratto scadrà a giugno e l’Inter potrebbe essere una gradita destinazione. L’operazione potrebbe farsi anche già a gennaio visto che le pretese non sono altissime.

Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni, una cifra non spropositata per le finanze del club. L’Inter è la favorita ma attenzione anche al Barcellona che non sta affrontando un periodo roseo ed è alla ricerca di colpi low cost. Beppe Marotta ci prova, vuole portare un nuovo attaccante alla corte di Antonio Conte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS