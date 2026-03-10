Del Piero scherza con Modrić dopo Milan-Inter: “Con il cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni”

Del Piero - Stadiosport.it

La vittoria dell’AC Milan per 1-0 nel derby contro l’Inter non ha soltanto riacceso la rivalità cittadina e alimentato la corsa ai vertici della Serie A, ma ha offerto anche un momento curioso nel post partita tra due grandi protagonisti del calcio europeo. A margine della gara, la leggenda della Juventus Alessandro Del Piero, intervenuto come opinionista per CBS Sports, ha commentato la prestazione di Luka Modrić, uno dei giocatori più brillanti della serata.

Del Piero ha voluto innanzitutto complimentarsi con il centrocampista croato per la qualità della sua prestazione, sottolineando quanto sia sorprendente vedere Modrić mantenere un livello così alto dopo tanti anni ai vertici del calcio mondiale. L’ex capitano bianconero ha poi aggiunto con il suo tipico tono ironico una battuta che ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati.

“È stato fantastico vederti ancora una volta giocare così. Complimenti davvero. Con i ristoranti e il cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni. La qualità del nostro cibo è incredibile, non so se sei d’accordo.”

La frase di Del Piero, pronunciata con leggerezza ma anche con grande stima nei confronti del centrocampista croato, ha messo in evidenza la straordinaria longevità calcistica di Modrić. Il campione croato continua infatti a essere decisivo anche nelle partite più importanti, dimostrando che esperienza, intelligenza tattica e qualità tecnica possono ancora fare la differenza ad altissimi livelli.

Nel derby milanese, Modrić ha offerto una prestazione di grande maturità calcistica. La sua capacità di leggere il gioco, rallentare o accelerare il ritmo della manovra e gestire il possesso nei momenti più delicati della partita ha consentito al Milan di mantenere il controllo del centrocampo in diverse fasi del match. Il suo contributo è stato determinante soprattutto nella gestione dei momenti di pressione dell’Inter, quando la lucidità e la precisione nei passaggi diventano fondamentali per uscire dalle situazioni più complicate.

La vittoria consente al Milan di rafforzare il secondo posto in classifica e di mantenere vive le ambizioni nella corsa al titolo, anche se il distacco dalla capolista Inter rimane significativo. I rossoneri si trovano infatti a sette punti dai rivali cittadini, ma i numeri della stagione mostrano un equilibrio più sottile di quanto possa apparire.

Il Milan ha perso soltanto due partite in Serie A nel corso della stagione, mentre l’Inter ha subito cinque sconfitte. Nonostante questo, la squadra nerazzurra è riuscita a costruire un vantaggio importante grazie a una maggiore continuità di risultati, soprattutto nelle gare contro le squadre di media e bassa classifica.

Proprio questo aspetto è stato evidenziato dallo stesso Modrić nelle analisi successive alla partita. Il centrocampista ha sottolineato come il Milan abbia pagato alcuni passaggi a vuoto nelle cosiddette “piccole partite”, quelle sfide in cui spesso si costruiscono i campionati vincenti. Secondo il croato, con una maggiore continuità in queste gare la squadra rossonera sarebbe oggi molto più vicina alla vetta della classifica.

Il derby vinto contro l’Inter rappresenta comunque un segnale importante per il Milan. Oltre al valore simbolico della vittoria contro i rivali cittadini, il successo dimostra che la squadra possiede qualità tecniche e carattere per competere ad alti livelli. La prestazione offerta contro una delle squadre più solide del campionato rafforza la fiducia dell’ambiente e conferma il potenziale del gruppo rossonero.

Allo stesso tempo il siparietto tra Del Piero e Modrić ha ricordato un elemento che rende il calcio italiano particolarmente affascinante. Oltre alla competizione sul campo e alla passione delle tifoserie, la Serie A conserva anche una dimensione culturale fatta di tradizioni, stile di vita e identità nazionale. In questo contesto, la battuta di Del Piero sul cibo italiano ha rappresentato un momento di leggerezza capace di unire ironia, sport e orgoglio per una delle eccellenze più conosciute del Paese.