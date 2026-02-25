Del Piero non usa mezzi termini: “Inter troppo passiva”. E lancia l’allarme sulla Juventus

Del Piero - Stadiosport.it

La clamorosa eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt continua a far discutere, e tra le voci più autorevoli a commentare il risultato c’è quella di Alessandro Del Piero. La leggenda della Juventus e della Nazionale italiana ha analizzato con grande lucidità la prestazione dei nerazzurri, riconoscendo i meriti degli avversari ma evidenziando anche i limiti mostrati dalla squadra italiana in una gara decisiva.

Del Piero elogia il Bodo/Glimt ma critica l’atteggiamento dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Del Piero ha innanzitutto sottolineato la qualità della prestazione del Bodo/Glimt, capace di giocare con intensità, organizzazione e grande determinazione.

“Il Bodo ha giocato una partita eccezionale. Il loro lavoro di squadra, il desiderio e la passione hanno fatto la differenza,” ha spiegato.

Allo stesso tempo, il suo giudizio sull’Inter è stato diretto e senza filtri. Secondo Del Piero, la squadra non è riuscita a esprimere il livello necessario in una sfida così importante.

“L’Inter è stata troppo passiva. Queste partite si vincono facendo qualcosa più della media, e stasera l’Inter ha giocato una partita nella media. Spesso questo basta, ma stavolta è andato tutto storto.”

Le parole dell’ex capitano bianconero evidenziano come, in competizioni di questo livello, non sia sufficiente affidarsi alla normalità, ma serva una prestazione superiore per fare la differenza.

San Siro non è bastato: occasione sprecata per i nerazzurri

Del Piero si è detto particolarmente sorpreso dall’incapacità dell’Inter di sfruttare il fattore campo, nonostante il sostegno di uno stadio gremito.

“C’erano 80.000 persone, basta poco per accendere un ambiente così,” ha dichiarato. “La loro prestazione non è stata senza vita, ma mancava qualcosa in più. Ed è un peccato, perché l’Inter aveva tutte le qualità per passare il turno.”

Il riferimento è chiaro: l’Inter possedeva le risorse tecniche e mentali per superare il turno, ma non è riuscita a trasformare il potenziale in una prestazione concreta.

L’eliminazione rappresenta una delusione importante per il club, soprattutto considerando le aspettative e la qualità della rosa.

Juventus, Del Piero avverte: contro il Galatasaray serve un’impresa

Dopo aver analizzato la situazione dell’Inter, Del Piero ha rivolto lo sguardo alla Juventus, impegnata in una sfida ancora più complicata. I bianconeri dovranno affrontare il Galatasaray partendo da un pesante svantaggio di 5-2 maturato nella gara d’andata.

L’ex numero 10 non ha nascosto la difficoltà del compito.

“La Juventus affronta una sfida titanica, molto più difficile di quella che aveva l’Inter,” ha affermato.

Secondo Del Piero, la squadra dovrà trovare dentro di sé la forza per reagire e invertire una tendenza negativa.

“Devono dare una risposta d’orgoglio, vincere la partita e offrire una prestazione superiore. Serve una scintilla per cambiare la tendenza attuale, perché arrivano da diverse sconfitte.”

Il messaggio è chiaro: servirà una prestazione straordinaria per tenere vive le speranze di qualificazione.

Orgoglio e reazione: l’ultima speranza per il calcio italiano

Le parole di Del Piero arrivano in un momento delicato per il calcio italiano in Europa. Dopo l’eliminazione dell’Inter, tutte le attenzioni sono ora rivolte alla Juventus, chiamata a una rimonta estremamente difficile.

“Sarà estremamente difficile per loro qualificarsi, anche se tutti speriamo che possano farcela,” ha concluso Del Piero.

La sfida contro il Galatasaray rappresenta molto più di una semplice partita: è un banco di prova per il carattere e l’identità della squadra. Solo una prestazione fuori dall’ordinario potrà riaccendere le speranze e cambiare il corso della stagione europea dei bianconeri.